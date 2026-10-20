Franciaországban elszabadult az erőszak: kijárási tilalmat rendeltek el, több mint 2500 embert vettek őrizetbe

Zavargások Franciaországban: kihirdették hétfő este a francia nagyvárosokban az első kijárási korlátozásokat a prefektusok, hogy megakadályozzák az újabb erőszakos cselekményeket és éjszakai fosztogatásokat, amelyek a megélhetési problémák elleni hétvégi tömegtüntetéseket kísérték.

2026. október 17., Párizs, Franciaország: PÁRIZS, FRANCIAORSZÁG, 2026. OKTÓBER 17.: Tüntetők csapnak össze a rohamrendőrökkel a Place de la République környékén középiskolás diákok, sárga mellényes aktivisták és más csoportok részvételével zajló tüntetések során, amelyek az oktatási körülmények és a magas megélhetési költségek miatt zajlanak. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be az összecsapások során. tiltakozás tüntetések zavargások zavargás erőszak káosz 2026 október

Fotó: Northfoto

Kijárási tilalmat és gyülekezési korlátozásokat vezettek be Párizsban és több francia nagyvárosban a zavargások és fosztogatások miatt.

Több mint 2500 embert vettek őrizetbe a hétvégi erőszakos megmozdulások során, közülük 67-en előzetes letartóztatásba kerültek.

Párizs több kiemelt pontján szigorú korlátozások léptek életbe, köztük a République téren, a Champs-Élysées környékén és a kormányzati épületeknél.

A hatóságok a közrend helyreállításával indokolják az intézkedéseket, miközben a lakosság elégedetlensége tovább fokozódik.

Újabb tömegtüntetések jöhetnek Franciaországban: a sárgamellényesekhez diákszervezetek is csatlakoznak, és szombatra újabb demonstrációkat hirdettek.

Zavargások Franciaországban: kijárási tilalom Párizsban és több nagyvárosban

A párizsi rendőrfőnök, Patrice Faure több rendeletet is hozott.

Egyes kerületekben betiltotta a gyülekezést este 8 óra és reggel 6 óra között, míg egy szűkebb körzetben kijárási tilalmat vezetett be este 11 órától reggel 6 óráig.

A kijárási tilalom "szigorúan megtiltja a jelenlétet" a République téren és a Les Halles bevásárlóközpont környékén, ahol a hétvégén fosztogatások voltak. Ezek szűkebb területek, mint a gyülekezési tilalomra vonatkozóak.

Más nagy városokban, köztük Lyon, Lille és Nizza belvárosi részein is kijárási tilalom lép életbe keddre virradóra, de az utóbbi két városban ez csak a kiskorúakra vonatkozik.

Mindenki biztonsága érdekében szükségesek ezek az intézkedések a közrend helyreállításához, amelyet egy bűnöző kisebbség súlyosan megsértett

- írta közleményében a párizsi rendőrparancsnok.

Azokra, akik bármilyen módon igazolni tudják, hogy lakóhelyük a szóban forgó területeken található, a munkavállalókra, akiknek kötelező ezeken a területeken dolgozniuk, az állami mentőszolgálatok tagjaira és a kereskedőkre nem vonatkozik a kijárási tilalom

- tette hozzá rendeletében a rendőrfőnök.