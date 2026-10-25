Lángoló barikádok és növekvő feszültség Franciaországban, százezrek vonultak utcára – galéria

Lángoló barikádok, könnygáz, vízágyúk és tömeges letartóztatások kísérték a szombati demonstrációkat Franciaországban. A franciaországi tüntetések során több százezren vonultak utcára, az esti órákban pedig több nagyvárosban is erőszakos összecsapások törtek ki a rendőrök és a tiltakozók között.

Több százezren tüntettek Franciaországban, ahol újabb zavargások törtek ki. Párizsban és Marseille-ben barikádok égtek, közel ezer embert tartóztattak le. Fotó: VERNAULT QUENTIN / NurPhoto

A francia belügyminisztérium mintegy 410 ezerre becsülte a szombati demonstrációk résztvevőinek számát, míg a szakszervezetek szerint akár 800 ezren is utcára vonulhattak. A hatóságok országszerte 70 ezer rendőrt vezényeltek ki, hogy megakadályozzák az előző hétvégi súlyos zavargások megismétlődését. Eddig legalább 1000 embert vettek őrizetbe – írja a BBC.

Lángoló barikádok és utcai összecsapások Franciaországban

A napközben nagyrészt békésen zajló demonstrációk estére több helyszínen erőszakba torkolltak. Párizsban a rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be a tiltakozók feloszlatására. Egyes tüntetők barikádokat emeltek, tárgyakkal dobálták a rendőröket, miközben maszkos fiatalok egy autókereskedés ablakait törték be.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter szerint több ezer radikális aktivista gyűlt össze a menet végén, köztük mintegy ötszáz, zavargásokban részt vevő személy.