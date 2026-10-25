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Lángoló barikádok és növekvő feszültség Franciaországban, százezrek vonultak utcára – galéria

franciaország

Lángoló barikádok és növekvő feszültség Franciaországban, százezrek vonultak utcára – galéria

53 perce
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Lángoló barikádok, könnygáz, vízágyúk és tömeges letartóztatások. Egyre súlyosabbá válnak a franciaországi tüntetések, amelyek során szombaton több százezren vonultak utcára. A demonstrációk több városban erőszakos összecsapásokba torkolltak, a rendőrség pedig csaknem ezer embert vett őrizetbe.
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franciaországfranciaországi tüntetésrendőrPárizs

Lángoló barikádok, könnygáz, vízágyúk és tömeges letartóztatások kísérték a szombati demonstrációkat Franciaországban. A franciaországi tüntetések során több százezren vonultak utcára, az esti órákban pedig több nagyvárosban is erőszakos összecsapások törtek ki a rendőrök és a tiltakozók között.

franciaországi tüntetések, Protesters demonstrate against the high cost of living in Rennes, France, on October 24, 2026. Police use tear gas during clashes. (Photo by Vernault Quentin/NurPhoto) (Photo by Vernault Quentin / NurPhoto via AFP)
Több százezren tüntettek Franciaországban, ahol újabb zavargások törtek ki. Párizsban és Marseille-ben barikádok égtek, közel ezer embert tartóztattak le. Fotó: VERNAULT QUENTIN / NurPhoto

A francia belügyminisztérium mintegy 410 ezerre becsülte a szombati demonstrációk résztvevőinek számát, míg a szakszervezetek szerint akár 800 ezren is utcára vonulhattak. A hatóságok országszerte 70 ezer rendőrt vezényeltek ki, hogy megakadályozzák az előző hétvégi súlyos zavargások megismétlődését. Eddig legalább 1000 embert vettek őrizetbe – írja a BBC.

Lángoló barikádok és utcai összecsapások Franciaországban

A napközben nagyrészt békésen zajló demonstrációk estére több helyszínen erőszakba torkolltak. Párizsban a rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be a tiltakozók feloszlatására. Egyes tüntetők barikádokat emeltek, tárgyakkal dobálták a rendőröket, miközben maszkos fiatalok egy autókereskedés ablakait törték be.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter szerint több ezer radikális aktivista gyűlt össze a menet végén, köztük mintegy ötszáz, zavargásokban részt vevő személy.

Marseille-ben kukákat gyújtottak fel, és égő barikádokkal torlaszolták el az utcákat. Egy rendvédelmi jármű át is hajtott az egyik lángoló akadályon. Bordeaux-ban tüntetők építettek utcai barikádokat, Lyonban pedig könnygázzal oszlattak fel egy olyan csoportot, amely tiltott területen gyűlt össze. A franciaországi tüntetésekkel összefüggésben csaknem ezer embert tartóztattak le.

Miért vonultak százezrek utcára Franciaországban?

A tiltakozások hátterében elsősorban a megélhetési költségek emelkedése, az oktatási intézmények rossz állapota és a kormánnyal szembeni elégedetlenség áll. Több fiatal tüntető arról beszélt, hogy nem látják biztosítottnak a jövőjüket, és úgy érzik, a kormány magukra hagyta őket.

Emmanuel Macron francia elnök a héten korlátozta a demonstrációkat: rendelkezése alapján csak az elismert szakszervezetek által szervezett megmozdulásokat engedélyezték.

A képre kattintva galéria nyílik:

Protests in Paris
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Galéria: Továbbra is lángokban áll Franciaország: folytatódnak a tüntetések, félmillióan vonultak az utcákra
Fotó: AFP, Northfoto
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Gyakorlatilag egész Franciaország lángokban áll a tüntetések miatt. Folyamatosak az összecsapások. Mutatjuk, mely városokból érkeztek a legdrámaibb friss felvételek

Az előző hétvégi zavargások során üzletek százait fosztották ki, épületeket gyújtottak fel, és a rendőrök több helyszínen nem tudták megfékezni a rendbontókat. A mostani rendőri készültséggel sikerült elkerülni a korábbi pusztítás megismétlődését, a franciaországi tüntetések azonban továbbra is súlyos társadalmi feszültségekről árulkodnak.

 

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