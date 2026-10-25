Lángoló barikádok és növekvő feszültség Franciaországban, százezrek vonultak utcára – galéria

Lángoló barikádok, könnygáz, vízágyúk és tömeges letartóztatások kísérték a szombati demonstrációkat Franciaországban. A franciaországi tüntetések során több százezren vonultak utcára, az esti órákban pedig több nagyvárosban is erőszakos összecsapások törtek ki a rendőrök és a tiltakozók között.
A francia belügyminisztérium mintegy 410 ezerre becsülte a szombati demonstrációk résztvevőinek számát, míg a szakszervezetek szerint akár 800 ezren is utcára vonulhattak. A hatóságok országszerte 70 ezer rendőrt vezényeltek ki, hogy megakadályozzák az előző hétvégi súlyos zavargások megismétlődését. Eddig legalább 1000 embert vettek őrizetbe – írja a BBC.
Lángoló barikádok és utcai összecsapások Franciaországban
A napközben nagyrészt békésen zajló demonstrációk estére több helyszínen erőszakba torkolltak. Párizsban a rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be a tiltakozók feloszlatására. Egyes tüntetők barikádokat emeltek, tárgyakkal dobálták a rendőröket, miközben maszkos fiatalok egy autókereskedés ablakait törték be.
Laurent Nuñez francia belügyminiszter szerint több ezer radikális aktivista gyűlt össze a menet végén, köztük mintegy ötszáz, zavargásokban részt vevő személy.
Marseille-ben kukákat gyújtottak fel, és égő barikádokkal torlaszolták el az utcákat. Egy rendvédelmi jármű át is hajtott az egyik lángoló akadályon. Bordeaux-ban tüntetők építettek utcai barikádokat, Lyonban pedig könnygázzal oszlattak fel egy olyan csoportot, amely tiltott területen gyűlt össze. A franciaországi tüntetésekkel összefüggésben csaknem ezer embert tartóztattak le.
Miért vonultak százezrek utcára Franciaországban?
A tiltakozások hátterében elsősorban a megélhetési költségek emelkedése, az oktatási intézmények rossz állapota és a kormánnyal szembeni elégedetlenség áll. Több fiatal tüntető arról beszélt, hogy nem látják biztosítottnak a jövőjüket, és úgy érzik, a kormány magukra hagyta őket.
Emmanuel Macron francia elnök a héten korlátozta a demonstrációkat: rendelkezése alapján csak az elismert szakszervezetek által szervezett megmozdulásokat engedélyezték.
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Az előző hétvégi zavargások során üzletek százait fosztották ki, épületeket gyújtottak fel, és a rendőrök több helyszínen nem tudták megfékezni a rendbontókat. A mostani rendőri készültséggel sikerült elkerülni a korábbi pusztítás megismétlődését, a franciaországi tüntetések azonban továbbra is súlyos társadalmi feszültségekről árulkodnak.