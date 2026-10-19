Interneten próbálják eladni a franciaországi zavargások során szerzett holmit, több platform blokkolja az új és gyanús hirdetéseket

A hétvégi franciaországi zavargásokhoz kapcsolódó fosztogatások után több viszonteladói platformon – köztük a Vinted-en is – hirtelen megnőtt az új, és gyakran rendkívül olcsón kínált termékekre vonatkozó hirdetések száma Franciaországból, ami arra utal, hogy egyes eladók, gyorsan meg akartak szabadulni néhány új holmijuktól.

Interneten próbálják eladni a franciaországi zavargások során szerzett holmit Fotó: EDOUARD MONFRAIS-ALBERTINI / Hans Lucas

A francia pénzügyminisztérium ma este tárgyal a Vinteddel, a Leboncoinnal, a Cdiscounttal és más online platformokkal, hogy biztosítsa az ilyen tranzakciók blokkolását - írta a The Guardian.

A Vinted ma délután közölte, hogy aktívan együttműködik a hatóságokkal a lopott áruk viszonteladására irányuló kísérletek felderítése és megakadályozása érdekében, hozzátéve, hogy az ilyen tevékenységekkel szemben „zéró tolerancia” érvényesül

– derül ki a BFMTV által idézett nyilatkozatból.

Amint arról korábban beszámoltunk, közel 2400 embert vettek őrizetbe Franciaországban, a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetőkkel való összecsapások során.

A franciaországi zavargásokra a gazdaság is azonnal reagált

A káosz nemcsak a hétköznapi embereket rémített meg, de a francia befektetőket megrettentette: a francia állampapír 10 éves hozama hétfőn 10 bázisponttal, 4,89%-ra emelkedett. A hozamok akkor emelkednek, amikor az árak csökkennek.

A Franciaország instabilitásával kapcsolatos aggodalmak miatt az euró hétfő reggel 17 hónapos mélypontra zuhant a fonttal szemben, az angol font árfolyama pedig 1,188 euróra emelkedett.

Trump a migrációt tette felelőssé a zavargások miatt

Donald Trump TruthSocial oldalán megismételte korábbi állításait, miszerint a Franciaországot sújtó zavargások – amelyek eredetileg az iskolai infrastruktúra romlása és a túlterhelt oktatási rendszer elleni tiltakozásként kezdődtek – a tömeges migrációnak köszönhetők.

A migránsok átvették az irányítást Franciaországban. AZONNAL BE KELL ZÁRNIUK A HATÁROKAT!

– írta Trump Emmanuel Macron francia elnök és Sébastien Lecornu miniszterelnök a szélsőbaloldali csoportokat okolták az erőszakért.