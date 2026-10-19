Interneten próbálják eladni a franciaországi zavargások során szerzett holmit, több platform blokkolja az új és gyanús hirdetéseket

A hétvégi franciaországi zavargásokhoz kapcsolódó fosztogatások után több viszonteladói platformon – köztük a Vinted-en is – hirtelen megnőtt az új, és gyakran rendkívül olcsón kínált termékekre vonatkozó hirdetések száma Franciaországból, ami arra utal, hogy egyes eladók, gyorsan meg akartak szabadulni néhány új holmijuktól.
A francia pénzügyminisztérium ma este tárgyal a Vinteddel, a Leboncoinnal, a Cdiscounttal és más online platformokkal, hogy biztosítsa az ilyen tranzakciók blokkolását - írta a The Guardian.
A Vinted ma délután közölte, hogy aktívan együttműködik a hatóságokkal a lopott áruk viszonteladására irányuló kísérletek felderítése és megakadályozása érdekében, hozzátéve, hogy az ilyen tevékenységekkel szemben „zéró tolerancia” érvényesül
– derül ki a BFMTV által idézett nyilatkozatból.
Amint arról korábban beszámoltunk, közel 2400 embert vettek őrizetbe Franciaországban, a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetőkkel való összecsapások során.
A franciaországi zavargásokra a gazdaság is azonnal reagált
A káosz nemcsak a hétköznapi embereket rémített meg, de a francia befektetőket megrettentette: a francia állampapír 10 éves hozama hétfőn 10 bázisponttal, 4,89%-ra emelkedett. A hozamok akkor emelkednek, amikor az árak csökkennek.
A Franciaország instabilitásával kapcsolatos aggodalmak miatt az euró hétfő reggel 17 hónapos mélypontra zuhant a fonttal szemben, az angol font árfolyama pedig 1,188 euróra emelkedett.
Trump a migrációt tette felelőssé a zavargások miatt
Donald Trump TruthSocial oldalán megismételte korábbi állításait, miszerint a Franciaországot sújtó zavargások – amelyek eredetileg az iskolai infrastruktúra romlása és a túlterhelt oktatási rendszer elleni tiltakozásként kezdődtek – a tömeges migrációnak köszönhetők.
A migránsok átvették az irányítást Franciaországban. AZONNAL BE KELL ZÁRNIUK A HATÁROKAT!
– írta Trump Emmanuel Macron francia elnök és Sébastien Lecornu miniszterelnök a szélsőbaloldali csoportokat okolták az erőszakért.
Több európai kormány arra figyelmeztetést adott ki
Több európai kormány azt tanácsolta a Franciaországba utazó állampolgárainak, hogy kerüljék a nagy tömegeket és legyenek óvatosak, figyelmeztetve a biztonsági helyzet romlására, miután a hétvégén több ezer embert letartóztattak és üzleteket kifosztottak a tüntetések során – számolt be a Reuters.
Olaszország arra kérte állampolgárait, hogy egy weboldalon vagy egy alkalmazáson keresztül regisztrálják tartózkodásukat Franciaországban, hogy helyüket meg lehessen állapítani, miközben arra figyelmeztette őket, hogy kerüljék a nagy tömegeket, és legyenek rendkívül óvatosak. Hasonló figyelmeztetést adott ki a holland, a dán, a svéd, a finn és a norvég kormány is.
A német külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy az elkövetkező napokban további zavargásokra kerül sor, ezért felszólította a német állampolgárokat, hogy kövessék a helyi rendőrség utasításait. Egyben figyelmeztették állampolgáraikat, hogy bírsággal vagy kártérítési igényekkel számolhatnak, ha nem hagyják el a nem engedélyezett tüntetéseket, amikor erre felszólítják őket.
A ČTK hírügynökség jelentése szerint a Franciaországban tartózkodó cseheknek is üzent a cseh kormány: azt ajánlják, kerüljék el a tüntetéseket, felvonulásokat és nyilvános gyülekezéseket. A cseh külügyminisztérium szerint a biztonsági helyzet Franciaországban romlott.
Lengyelország is azt javasolta, hogy a látogatók kerüljék el azokat a helyszíneket, ahol tüntetések zajlanak, bár az általános útmutatásában – amely arra vonatkozik, hogy biztonságos-e Franciaországba utazni – nem történt változás.