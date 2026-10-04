Friedrich Merz: Ha Oroszországot nem állítjuk meg, előbb-utóbb ellenünk fordul

A tervek között több ezer elfogó drón szállítása, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítása is szerepel.

Hozzátette, hogy Zelenszkij elnököt biztosítani fogja Németország további segítségéről, és figyelmeztetett arra, hogy ha Oroszországot nem állítják meg, „háborús gépezete előbb-utóbb ellenünk fordul”.

Deutschland steht auch in schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner an eurer Seite. https://t.co/cyIGAc0nLQ — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 4, 2026

Amint arról beszámoltunk, a német kancellár a napokban arról beszélt, hogy szerinte Oroszország előbb-utóbb a NATO ellen fordíthatja hadigépezetét, ha Európa nem segít megállítani Moszkvát Ukrajnában. A német kancellár arra is figyelmeztetett, hogy a következő hónapok Ukrajna és egész Európa biztonsága szempontjából döntőek lehetnek.