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németország

Friedrich Merz: Ha Oroszországot nem állítjuk meg, előbb-utóbb ellenünk fordul

26 perce
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A német kancellár vasárnap Kijevbe érkezett, ahol újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Friedrich Merz látogatása során várhatóan véglegesítik a két ország közötti megállapodást különböző típusú drónok közös gyártásáról.
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németországfriedrich merzmerzkijev

Német kormányzati források szerint Berlin egymilliárd euró, már korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények javítására és helyreállítására fordítanak. Friedrich Merz kijelentette, azért utazott Kijevbe, mert Ukrajnának a következő hetekben minden támogatásra szüksége van.

Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP
Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP
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A tervek között több ezer elfogó drón szállítása, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítása is szerepel. 

Hozzátette, hogy Zelenszkij elnököt biztosítani fogja Németország további segítségéről, és figyelmeztetett arra, hogy ha Oroszországot nem állítják meg, „háborús gépezete előbb-utóbb ellenünk fordul”.

Amint arról beszámoltunk, a német kancellár a napokban arról beszélt, hogy szerinte Oroszország előbb-utóbb a NATO ellen fordíthatja hadigépezetét, ha Európa nem segít megállítani Moszkvát Ukrajnában. A német kancellár arra is figyelmeztetett, hogy a következő hónapok Ukrajna és egész Európa biztonsága szempontjából döntőek lehetnek.

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