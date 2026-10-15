Választási vereségek, zuhanó népszerűség – kemény döntést hozott Friedrich Merz kancellár

Merz népszerűsége történelmi mélypontra zuhant, a német gazdaság pedig továbbra is gyengélkedik. Az ipari munkahelyek megszűnése és a kormánykoalíción belüli viták tovább nehezítik a helyzetét.

A kancellár ennek ellenére kitart a szociális és nyugdíjrendszer átalakítása mellett. Egy svéd mintára létrehozandó nyugdíjalappal is megreformálná a jelenlegi rendszert, amit jelentős előrelépésnek tart. Merz szerint a nemzetközi befektetők derűlátóbban ítélik meg Németország gazdasági kilátásait, mint maguk a német állampolgárok.

Nem engedné hatalomra az AfD-t a német kancellár

A Financial Timesnak adott interjú egyik legerősebb kijelentése az AfD-vel kapcsolatos volt. A párt országos támogatottsága megközelíti a 30 százalékot, Merz azonban továbbra is kizárja az együttműködést. A kancellár szerint a CDU jelenti azt a politikai védőgátat, amely megakadályozhatja az AfD kormányra kerülését.

Álláspontját azzal indokolta, hogy alapvető nézetkülönbségek vannak a két párt között, különösen az Európai Unió, a NATO és Ukrajna támogatásának kérdésében. Ugyanakkor elismerte, hogy egyáltalán nem biztos abban, hogy az AfD már elérte támogatottságának felső határát.

Ukrajna támogatásáról és Donald Trumpról is beszélt Friedrich Merz

A német kancellár külpolitikai kérdésekben is határozott álláspontot képviselt. Figyelmeztetett, hogy Ukrajna támogatásának feladása egész Európa politikai rendjére súlyos következményekkel járna.