Választási vereségek, zuhanó népszerűség – kemény döntést hozott Friedrich Merz kancellár

A német kancellár, Friedrich Merz a Financial Timesnak adott interjújában határozottan kizárta távozásának lehetőségét, noha saját pártján, a Kereszténydemokrata Unión (CDU) belül is egyre többen elégedetlenek a teljesítményével. A 70 éves politikus szerint a legfontosabb kérdés nem a személyes jövője, hanem az, hogy kormánya képes-e alapvetően átalakítani Németország szociális ellátórendszerét.
Friedrich Merz nem hátrál meg a politikai nyomás ellenére
A CDU szeptemberben két tartományban is súlyos választási vereséget szenvedett. Mecklenburg-Elő-Pomerániában a párt története során először maradt képviselet nélkül a tartományi parlamentben, miközben Szász-Anhaltban a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) jelentősen megerősödött.
Merz népszerűsége történelmi mélypontra zuhant, a német gazdaság pedig továbbra is gyengélkedik. Az ipari munkahelyek megszűnése és a kormánykoalíción belüli viták tovább nehezítik a helyzetét.
A kancellár ennek ellenére kitart a szociális és nyugdíjrendszer átalakítása mellett. Egy svéd mintára létrehozandó nyugdíjalappal is megreformálná a jelenlegi rendszert, amit jelentős előrelépésnek tart. Merz szerint a nemzetközi befektetők derűlátóbban ítélik meg Németország gazdasági kilátásait, mint maguk a német állampolgárok.
Nem engedné hatalomra az AfD-t a német kancellár
A Financial Timesnak adott interjú egyik legerősebb kijelentése az AfD-vel kapcsolatos volt. A párt országos támogatottsága megközelíti a 30 százalékot, Merz azonban továbbra is kizárja az együttműködést. A kancellár szerint a CDU jelenti azt a politikai védőgátat, amely megakadályozhatja az AfD kormányra kerülését.
Álláspontját azzal indokolta, hogy alapvető nézetkülönbségek vannak a két párt között, különösen az Európai Unió, a NATO és Ukrajna támogatásának kérdésében. Ugyanakkor elismerte, hogy egyáltalán nem biztos abban, hogy az AfD már elérte támogatottságának felső határát.
Ukrajna támogatásáról és Donald Trumpról is beszélt Friedrich Merz
A német kancellár külpolitikai kérdésekben is határozott álláspontot képviselt. Figyelmeztetett, hogy Ukrajna támogatásának feladása egész Európa politikai rendjére súlyos következményekkel járna.
Merz megkérdőjelezte Donald Trump amerikai elnök orosz dízelüzemanyaggal kapcsolatos megállapodásának hatékonyságát is. Elismerte, hogy Washingtonnal folyamatos egyeztetésre van szükség, mert az amerikai elnök következő lépései nehezen kiszámíthatók.
Emellett Emmanuel Macron francia elnökkel együtt az Európai Unió gazdasági védelmének megerősítését sürgeti. Olyan új kereskedelmi eszközöket támogatnak, amelyekkel Brüsszel határozottabban léphetne fel a Kína és az Egyesült Államok részéről érkező gazdasági nyomással szemben.
Merz szerint Németország és Európa a második világháború óta nem tapasztalt, egymással összefüggő válságokkal néz szembe. A kancellár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kormánya nemcsak Németország irányításáért, hanem az Európai Unió stabilitásának megőrzéséért is felelősséget visel.