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külügyminiszter

Botrányba fulladt a G20-találkozó, kivonulással fenyegetőztek az európai diplomaták

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Botrány alakult ki 2026. október 30-án a G20 külügyminisztereinek találkozóján. A világ vezető gazdaságainak képviselői Atlantában gyűltek össze, ám több európai diplomata azzal fenyegetőzött, hogy kivonul a közös fényképezkedésről, amennyiben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is részt vesz rajta.
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külügyminiszterdonald trumpszergej lavrovmarco rubio

Diplomáciai feszültséget okozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter részvétele az Atlantában megrendezett G20-találkozón. Több európai diplomata ugyanis tiltakozott az ellen, hogy az orosz politikussal közös fényképen szerepeljen, és azzal fenyegetőztek, hogy amennyiben Lavrov is részt vesz a fotózáson, kivonulnak róla. Az Egyesült Államok végül úgy döntött, hogy lemondja a hagyományos csoportképet.

A G20 külügyminiszteri találkozóján a világ legnagyobb gazdaságainak képviselői vesznek részt, Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov attends the ASEAN Regional Forum (ARF), part of the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meeting, in Pasay, Metro Manila on July 23, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Brendan SMIALOWSKI has been modified in AFP systems in the following manner: [clarifying the event as the ASEAN Regional Forum (ARF), part of the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meeting]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
 A G20 külügyminiszteri találkozóján a világ legnagyobb gazdaságainak képviselői vesznek részt (A képen Szergej Lavrov) Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL
  • Az Associated Press két névtelenséget kérő amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Marco Rubio külügyminiszter csütörtök este döntött a közös fényképezkedés törléséről. Rubio attól tartott, hogy a Lavrov jelenléte miatt kialakult vita elvonja a figyelmet a pénteken és szombaton zajló tárgyalásokról.

A G20 külügyminiszteri találkozóján a világ legnagyobb gazdaságainak képviselői vesznek részt, ám az ukrajnai háború, az iráni konfliktus és a nemzetközi kereskedelmi viták miatt már eleve komoly nézeteltérések vannak a résztvevők között.

Szergej Lavrov meghívása komoly feszültséget okozott a G20-találkozón

Az orosz külügyminiszter meghívása több nyugati szövetségesből is ellenérzést váltott ki, különösen az Ukrajna elleni orosz támadások fokozódása miatt. Lavrov a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta csak ritkán látogatott NATO-tagállamokba, ezért amerikai szereplése önmagában is figyelemre méltó diplomáciai esemény.

Az orosz külügyminisztérium ugyanakkor arra panaszkodott, hogy a delegáció tagjai csak az utolsó pillanatban kapták meg az utazáshoz szükséges vízumokat. Marija Zaharova külügyi szóvivő szerint a nehézségek arra utaltak, hogy Washingtonban sem mindenki örült Lavrov érkezésének.

A meghívás az Egyesült Államokban is politikai vitákat okozhat. Ian Kelly volt amerikai nagykövet szerint Donald Trump döntése különösen kellemetlen helyzetbe hozhatja a republikánusokat a közelgő félidős választások előtt. A diplomata úgy véli, Lavrov jelenléte tovább nehezítheti, hogy a G20 nyugati tagjai egységes álláspontot alakítsanak ki az orosz–ukrán háborúról.

Ukrajnát meg sem hívták a G20-találkozóra

A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy Ukrajna ezúttal nem kapott meghívást az eseményre, annak ellenére, hogy korábbi G20-találkozókon részt vehetett. Az amerikai tisztviselők ezt azzal indokolták, hogy kizárólag a szervezet hivatalos tagjait kívánták meghívni.

Ennek ellenére Dél-Afrika, a G20 egyik alapító tagja is kimaradt a találkozóról. Pretoria hangsúlyozta, hogy távolmaradása nem önkéntes, és kifogásolta a kizárását. A két ország között már korábban is komoly diplomáciai viták alakultak ki.

A Marco Rubio vezette tanácskozás egyik legfontosabb célja a nemzetközi hajózási útvonalak biztonságával kapcsolatos nézeteltérések rendezése. Kiemelt figyelmet kap a Hormuzi-szoros, a Vörös-tenger, a Fekete-tenger és a Dél-kínai-tenger helyzete.

A tárgyalásokat az Irán elleni esetleges újabb amerikai katonai csapások lehetősége is beárnyékolja. Az Associated Press értesülései szerint Washington már több közel-keleti szövetségesét is figyelmeztette egy újabb katonai akció és az esetleges iráni válaszcsapások veszélyére.

Az atlantai találkozó egyúttal előkészíti a decemberi G20-csúcstalálkozót, amelyet Donald Trump floridai golfklubjában rendeznek meg. Egyelőre azonban az sem világos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elfogadja-e Trump meghívását – írja a CTW News.

 

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