Botrányba fulladt a G20-találkozó, kivonulással fenyegetőztek az európai diplomaták

Diplomáciai feszültséget okozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter részvétele az Atlantában megrendezett G20-találkozón. Több európai diplomata ugyanis tiltakozott az ellen, hogy az orosz politikussal közös fényképen szerepeljen, és azzal fenyegetőztek, hogy amennyiben Lavrov is részt vesz a fotózáson, kivonulnak róla. Az Egyesült Államok végül úgy döntött, hogy lemondja a hagyományos csoportképet.

A G20 külügyminiszteri találkozóján a világ legnagyobb gazdaságainak képviselői vesznek részt (A képen Szergej Lavrov) Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL

Az Associated Press két névtelenséget kérő amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Marco Rubio külügyminiszter csütörtök este döntött a közös fényképezkedés törléséről. Rubio attól tartott, hogy a Lavrov jelenléte miatt kialakult vita elvonja a figyelmet a pénteken és szombaton zajló tárgyalásokról.

A G20 külügyminiszteri találkozóján a világ legnagyobb gazdaságainak képviselői vesznek részt, ám az ukrajnai háború, az iráni konfliktus és a nemzetközi kereskedelmi viták miatt már eleve komoly nézeteltérések vannak a résztvevők között.

Szergej Lavrov meghívása komoly feszültséget okozott a G20-találkozón

Az orosz külügyminiszter meghívása több nyugati szövetségesből is ellenérzést váltott ki, különösen az Ukrajna elleni orosz támadások fokozódása miatt. Lavrov a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta csak ritkán látogatott NATO-tagállamokba, ezért amerikai szereplése önmagában is figyelemre méltó diplomáciai esemény.