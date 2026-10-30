Botrányba fulladt a G20-találkozó, kivonulással fenyegetőztek az európai diplomaták

Diplomáciai feszültséget okozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter részvétele az Atlantában megrendezett G20-találkozón. Több európai diplomata ugyanis tiltakozott az ellen, hogy az orosz politikussal közös fényképen szerepeljen, és azzal fenyegetőztek, hogy amennyiben Lavrov is részt vesz a fotózáson, kivonulnak róla. Az Egyesült Államok végül úgy döntött, hogy lemondja a hagyományos csoportképet.
- Az Associated Press két névtelenséget kérő amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Marco Rubio külügyminiszter csütörtök este döntött a közös fényképezkedés törléséről. Rubio attól tartott, hogy a Lavrov jelenléte miatt kialakult vita elvonja a figyelmet a pénteken és szombaton zajló tárgyalásokról.
A G20 külügyminiszteri találkozóján a világ legnagyobb gazdaságainak képviselői vesznek részt, ám az ukrajnai háború, az iráni konfliktus és a nemzetközi kereskedelmi viták miatt már eleve komoly nézeteltérések vannak a résztvevők között.
Szergej Lavrov meghívása komoly feszültséget okozott a G20-találkozón
Az orosz külügyminiszter meghívása több nyugati szövetségesből is ellenérzést váltott ki, különösen az Ukrajna elleni orosz támadások fokozódása miatt. Lavrov a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta csak ritkán látogatott NATO-tagállamokba, ezért amerikai szereplése önmagában is figyelemre méltó diplomáciai esemény.
Az orosz külügyminisztérium ugyanakkor arra panaszkodott, hogy a delegáció tagjai csak az utolsó pillanatban kapták meg az utazáshoz szükséges vízumokat. Marija Zaharova külügyi szóvivő szerint a nehézségek arra utaltak, hogy Washingtonban sem mindenki örült Lavrov érkezésének.
A meghívás az Egyesült Államokban is politikai vitákat okozhat. Ian Kelly volt amerikai nagykövet szerint Donald Trump döntése különösen kellemetlen helyzetbe hozhatja a republikánusokat a közelgő félidős választások előtt. A diplomata úgy véli, Lavrov jelenléte tovább nehezítheti, hogy a G20 nyugati tagjai egységes álláspontot alakítsanak ki az orosz–ukrán háborúról.
Ukrajnát meg sem hívták a G20-találkozóra
A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy Ukrajna ezúttal nem kapott meghívást az eseményre, annak ellenére, hogy korábbi G20-találkozókon részt vehetett. Az amerikai tisztviselők ezt azzal indokolták, hogy kizárólag a szervezet hivatalos tagjait kívánták meghívni.
Ennek ellenére Dél-Afrika, a G20 egyik alapító tagja is kimaradt a találkozóról. Pretoria hangsúlyozta, hogy távolmaradása nem önkéntes, és kifogásolta a kizárását. A két ország között már korábban is komoly diplomáciai viták alakultak ki.
A Marco Rubio vezette tanácskozás egyik legfontosabb célja a nemzetközi hajózási útvonalak biztonságával kapcsolatos nézeteltérések rendezése. Kiemelt figyelmet kap a Hormuzi-szoros, a Vörös-tenger, a Fekete-tenger és a Dél-kínai-tenger helyzete.
A tárgyalásokat az Irán elleni esetleges újabb amerikai katonai csapások lehetősége is beárnyékolja. Az Associated Press értesülései szerint Washington már több közel-keleti szövetségesét is figyelmeztette egy újabb katonai akció és az esetleges iráni válaszcsapások veszélyére.
Az atlantai találkozó egyúttal előkészíti a decemberi G20-csúcstalálkozót, amelyet Donald Trump floridai golfklubjában rendeznek meg. Egyelőre azonban az sem világos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elfogadja-e Trump meghívását – írja a CTW News.