Önkényuralmi rendszer épül Magyarországon, a politikai ellenfeleket módszeresen semlegesítik, mindezt úgy, hogy az uniós intézmények eközben hallgatnak - jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke Strasbourgban kedden.

Gál Kinga: önkényuralmi rendszer épül Magyarországon. Fotó: Facebook

Gál Kinga: önkényuralmi rendszer épül Magyarországon

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése mellett tartott sajtótájékoztatóján Gál Kinga arról beszélt, hogy miközben Magyarország az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készül, az országban ismét "politikai foglyok" vannak.

Súlyos tévedés azt állítani, hogy Magyarországon helyreáll a jogállamiság. Valójában egy önkényuralmi rendszer épül, amely az 1950-es évek kommunista korszakának sötét emlékeit idézi

- jelentette ki.

A politikus a Franciaországban és Olaszországban zajló eseményekre is kitért, és elítélte az erőszakos cselekményeket, valamint a vandalizmust. Úgy fogalmazott, hogy a szélsőbaloldal által szított erőszaknak nincs helye az európai társadalmakban.

Az EP-delegáció elnöke szerint a hibás migrációs politika, a nyitott határok és az integráció kudarca veszélyezteti a közbiztonságot, gyengíti a társadalmi összetartást, és Európa kulturális örökségét is fenyegeti.

Az Európában zajló események igazolják a Patrióták migrációval kapcsolatos álláspontját: ha nem védjük meg határainkat, és nem állítjuk meg az illegális migrációt, akkor elveszítjük annak lehetőségét, hogy szavatoljuk polgáraink biztonságát.

Hangsúlyozta, hogy a határok védelme és az illegális migráció megállítása elengedhetetlen az európai polgárok biztonságának megőrzéséhez.

A politikus a 2028-tól érvényes, következő hétéves uniós költségvetésről is kifejtette álláspontját. Szerinte a bürokrácia bővítése és az Európai Bizottság hatáskörének növelése helyett az európai emberek és gazdák érdekeire kellene összpontosítani.

Továbbra is elutasítjuk, hogy ideológiai alapú feltételeket szabjanak az új költségvetésben.

Kiemelte, hogy a Patrióták olyan 2027-es éves uniós költségvetést követelnek, amely lefaragja a "baloldali ideológiai kiadásokat", megerősíti a határokat, és támogatja a gazdákat. "Az adófizetők pénzének az európaiak biztonságát és jólétét kell szolgálnia kevesebb bürokráciával, valamint új uniós hitelfelvételek és olyan saját források nélkül, amelyek terhet rónának a polgárokra és a vállalkozásokra" - hangoztatta Gál Kinga.