Az év elején indult vizsgálat egyebek között arra irányul, hogyan zajlott az Európai Parlamentben dolgozó gyakornokok szakmai irányítása abban az időszakban, amikor Verhofstadt a liberális frakció (ALDE) elnöke volt.

Vizsgálatot folytatnak a belga hatóságok Guy Verhofstadt ügyében Fotó: NICOLAS KOUTSOKOSTAS / NurPhoto

A belga politikus 2009 és 2019 között vezette a képviselőcsoportot, az Európai Parlamentből 2024-ben távozott.

Verhofstadt ügyvédei úgy nyilatkoztak:

az OLAF egyelőre csak több európai parlamenti gyakornok alkalmazásával kapcsolatban kért tájékoztatást ügyfelüktől. Hozzátették, hogy Verhofstadt frakcióvezetőként személyesen nem vett részt a gyakornokokkal foglalkozó szakmai irányításban.

Az ügyvédek hangsúlyozták, hogy a volt belga kormányfőt eddig nem hallgatták ki, és egyelőre nem fogalmaztak meg konkrét vádakat vele szemben. Közlésük szerint Verhofstadt teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Az Európai Ügyészség nem kommentálta az ügyet.

A politikus 2024-ben vonult ki a politikából, egy évvel korábban bejelentette: nem pályázik új európai parlamenti mandátumra és visszalép a politikai színtérről. Belgium volt miniszterelnöke, liberális európai parlamenti képviselő, aki Magyarországot is rendszeresen támadta, politikai pályája során számtalan gyanús ügybe keveredett és képmutatása valamint luxus életvitele miatt is gyakran támadták.