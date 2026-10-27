Szamarkandban a gyermekek jövőjéről tanácskoztak a világ vezetői, fontos nyilatkozatot fogadtak el

Gyermekjólét volt a középpontjában annak a nemzetközi csúcstalálkozónak, amelyet október 21–22-én rendeztek meg az üzbegisztáni Szamarkandban. A több mint 600 résztvevőt, köztük állam- és kormányzati vezetőket, first ladyket, nemzetközi szervezetek képviselőit és szakértőket felvonultató esemény célja az volt, hogy a gyermekek egészsége, oktatása és biztonsága nagyobb súlyt kapjon az állami döntéshozatalban és a költségvetések tervezésekor.
A rendezvényt Üzbegisztán kezdeményezte az ENSZ gyermekek elleni erőszakkal foglalkozó különleges képviselőjével, az UNICEF-fel, az Egészségügyi Világszervezettel és a Világbankkal együttműködésben. A tanácskozás egyik központi üzenete az volt, hogy a gyermekek helyzetét nem lehet kizárólag az iskolai részvétellel vagy az alapvető egészségügyi szolgáltatások elérhetőségével mérni:
az ellátás minősége, a biztonságos családi környezet és a szeretetteljes gondoskodás ugyancsak meghatározó.
Gyermekjólét: több beruházást és erősebb védelmet sürgetnek
A csúcstalálkozó végén elfogadott Szamarkandi Nyilatkozat megerősítette a résztvevők elkötelezettségét a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény mellett. A dokumentum a gyermekek érdekeinek elsődlegességét hangsúlyozza, és arra szólítja fel az országokat, hogy fokozatosan növeljék a gyermekek egészségére, oktatására és szociális védelmére fordított forrásokat.
A nyilatkozat kiemelt területei közé tartozik a gyermekszegénység csökkentése, a korai fejlesztés, a befogadó oktatás, az egészségügyi ellátás bővítése, valamint a gyermekek védelme az erőszakkal, a kizsákmányolással és az online tér veszélyeivel szemben. A dokumentum külön figyelmet szentel a fogyatékossággal élő gyermekeknek és a válságok által különösen sújtott családoknak is.
A résztvevők szerint a gyermekek támogatása nemcsak társadalmi, hanem hosszú távú gazdasági befektetés is: javíthatja az egészségügyi és oktatási eredményeket, növelheti a munkaerő termelékenységét, és hozzájárulhat a társadalmi kohézióhoz, valamint a békéhez. A megvalósítás részleteit az országok saját körülményeikhez és pénzügyi lehetőségeikhez igazíthatják, ugyanakkor a nyilatkozat rendszeres előrehaladási beszámolókat is sürget.
Emine Erdoğan a háború sújtotta gyermekekről beszélt
A rendezvényen felszólalt Emine Erdoğan, a török elnök felesége is, aki arra figyelmeztetett, hogy a gyermekek jóllétét fenyegető veszélyek között a fegyveres konfliktusok, a kényszerű lakóhelyelhagyás, a klímaváltozás és a digitális erőszak egyaránt egyre nagyobb szerepet játszanak.
Beszédében a gázai gyermekek helyzetét is felidézte.
Az általa ismertetett adatok szerint az elmúlt három évben több mint 21 ezer gyermek vesztette életét a térségben, több mint tízezren pedig maradandó fogyatékosságot szenvedtek vagy elvesztették valamely végtagjukat. Erdoğan az egészségügyi infrastruktúrát ért károkra és az oktatás megszakadására is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott, a világ nem hagyhatja figyelmen kívül azokat a gyermekeket, akiknek a legalapvetőbb jogaikhoz és a megfelelő életkörülményekhez sincs hozzáférésük.
A török first lady országa gyermekvédelmi intézkedéseiről is beszélt, köztük a digitális környezetben jelentkező veszélyek kezeléséről és a családok szerepéről. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek testi, lelki és erkölcsi fejlődését együtt kell kezelni, ehhez pedig a kormányok, a családok, az oktatási intézmények, a civil szervezetek és a média együttműködésére van szükség.
Rehabilitációs központot is átadtak Szamarkandban
A csúcstalálkozó kísérőprogramjának részeként megnyitották az IMKON rehabilitációs központot és speciális óvodai intézményt. A központ 2 és 18 év közötti gyermekeket fogad, köztük olyanokat, akiknek fejlődési támogatásra van szükségük.
A létesítményben többek között gyógytorna, művészetterápia, érzékszervi fejlesztés és a társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások állnak rendelkezésre. Az intézmény óvodai részlege 150 gyermek befogadására alkalmas.
A programhoz kapcsolódott a második nemzetközi gyermekkori daganatos betegségekkel foglalkozó kongresszus is. Emellett bejelentették egy, a súlyos és életveszélyes betegséggel élő gyermekeket támogató globális hálózat létrehozását. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a nemzetközi együttműködést, elősegítse a tapasztalatcserét, és javítsa a beteg gyermekek, valamint családjaik ellátását. A hálózat vezetésére két évre Ziroat Mirzijojajevát, Üzbegisztán first ladyjét választották meg.
Az üzbegisztáni reformokról szóló beszámolók szerint az országban a szociális szolgáltatások száma 26-ról 140-re emelkedett, a gyermekszegénység aránya pedig 21,5 százalékról 5,4 százalékra csökkent. Az óvodai részvétel a közölt adatok szerint 27,7 százalékról 78 százalékra nőtt. Ezeket az eredményeket a csúcstalálkozó anyagai ismertették.
A Szamarkandi Nyilatkozat elfogadásával a rendezvény résztvevői közös keretet határoztak meg a gyermekek jogainak védelmére, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására és a gyermekek fejlődésébe történő beruházások növelésére. A dokumentum végrehajtása ugyanakkor azon múlik, hogy az országok a vállalásokat saját intézkedéseikben és költségvetéseikben is érvényesítik-e.
Az Origo újságírója is részt vett a konferencián.