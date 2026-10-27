Szamarkandban a gyermekek jövőjéről tanácskoztak a világ vezetői, fontos nyilatkozatot fogadtak el

Gyermekjólét volt a középpontjában annak a nemzetközi csúcstalálkozónak, amelyet október 21–22-én rendeztek meg az üzbegisztáni Szamarkandban. A több mint 600 résztvevőt, köztük állam- és kormányzati vezetőket, first ladyket, nemzetközi szervezetek képviselőit és szakértőket felvonultató esemény célja az volt, hogy a gyermekek egészsége, oktatása és biztonsága nagyobb súlyt kapjon az állami döntéshozatalban és a költségvetések tervezésekor.

Nemzetközi gyermekjóléti csúcstalálkozó Szamarkandban

A rendezvényt Üzbegisztán kezdeményezte az ENSZ gyermekek elleni erőszakkal foglalkozó különleges képviselőjével, az UNICEF-fel, az Egészségügyi Világszervezettel és a Világbankkal együttműködésben. A tanácskozás egyik központi üzenete az volt, hogy a gyermekek helyzetét nem lehet kizárólag az iskolai részvétellel vagy az alapvető egészségügyi szolgáltatások elérhetőségével mérni:

az ellátás minősége, a biztonságos családi környezet és a szeretetteljes gondoskodás ugyancsak meghatározó.

Gyermekjólét: több beruházást és erősebb védelmet sürgetnek

A csúcstalálkozó végén elfogadott Szamarkandi Nyilatkozat megerősítette a résztvevők elkötelezettségét a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény mellett. A dokumentum a gyermekek érdekeinek elsődlegességét hangsúlyozza, és arra szólítja fel az országokat, hogy fokozatosan növeljék a gyermekek egészségére, oktatására és szociális védelmére fordított forrásokat.

A nyilatkozat kiemelt területei közé tartozik a gyermekszegénység csökkentése, a korai fejlesztés, a befogadó oktatás, az egészségügyi ellátás bővítése, valamint a gyermekek védelme az erőszakkal, a kizsákmányolással és az online tér veszélyeivel szemben. A dokumentum külön figyelmet szentel a fogyatékossággal élő gyermekeknek és a válságok által különösen sújtott családoknak is.

A résztvevők szerint a gyermekek támogatása nemcsak társadalmi, hanem hosszú távú gazdasági befektetés is: javíthatja az egészségügyi és oktatási eredményeket, növelheti a munkaerő termelékenységét, és hozzájárulhat a társadalmi kohézióhoz, valamint a békéhez. A megvalósítás részleteit az országok saját körülményeikhez és pénzügyi lehetőségeikhez igazíthatják, ugyanakkor a nyilatkozat rendszeres előrehaladási beszámolókat is sürget.