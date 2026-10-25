Háborús készültség Nagy-Britanniában: konzervek és ivóvíz beszerzésére szólították fel az embereket

A háborúra való felkészülés ugyanakkor már a hétköznapi embereket is érinti. A brit kormány Be Ready elnevezésű kampányában arra hívja fel a figyelmet, hogy a háztartásoknak egy esetleges súlyos válsághelyzet idején is képesnek kell lenniük néhány napig önállóan boldogulni.

Ivóvizet és konzerveket is tartalékolniuk kell a briteknek

A kormány azt javasolja, hogy a lakosság otthon tartson legalább három napra elegendő élelmiszert és kilenc liter palackozott vizet. Emellett készpénz, takarók, elemlámpa, tartalék elemek, elsősegélycsomag és kézi hajtású rádió beszerzését is ajánlják.

A felkészülés a háború mellett más veszélyhelyzetekre is kiterjed, köztük a kibertámadásokra, a szélsőséges időjárásra és az alapvető szolgáltatások esetleges leállására. Andy Burnham brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a lakosságnak nincs oka pánikra. A készletek összeállítását észszerű óvintézkedésnek nevezte, amely egy váratlan vészhelyzetben nyújthat segítséget.

Sir Ken McCallum, az MI5 főigazgatója szintén a növekvő biztonsági fenyegetésekre figyelmeztetett. Szerinte kibertámadások béníthatják meg a banki szolgáltatásokat és a kórházak működését, miközben drónok a légi közlekedésben is fennakadásokat okozhatnak.

A brit elhárítás vezetője úgy véli, a hidegháború utáni viszonylagos geopolitikai stabilitás időszaka véget ért, és a tartós biztonsági kockázatokra az egész társadalomnak fel kell készülnie.