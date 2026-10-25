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védelmi miniszter

Háborús készültség Nagy-Britanniában: konzervek és ivóvíz beszerzésére szólították fel az embereket

29 perce
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Súlyos figyelmeztetést küldött a brit védelmi miniszter. Nagy-Britanniának alig több mint ezer napja maradhat felkészülni egy esetleges katonai támadásra. A háború veszélye miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap a lakosság felkészítése is, a kormány pedig arra ösztönzi az embereket, hogy élelmiszert, ivóvizet és más vészhelyzeti felszereléseket tartalékoljanak.
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védelmi miniszterkormánynagy - britanniaminiszterháború

Háborús készülődésben a szigetország. Wes Streeting brit védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy az ország ellenfelei 2030-ra olyan katonai képességekkel rendelkezhetnek, amelyek lehetővé tennék Nagy-Britannia megtámadását. Szerinte ezért a következő években a szövetségesekkel együtt kell megerősíteni az ország védelmét – számolt be a The Independent.

Háború veszélyére figyelmeztetnek Nagy-Britanniában. A kormány ivóvíz és élelmiszer tartalékolását javasolja, miközben a katonai felkészülés is sürgetővé vált.
Háború veszélyére figyelmeztetnek Nagy-Britanniában. A kormány ivóvíz és élelmiszer tartalékolását javasolja, miközben a katonai felkészülés is sürgetővé vált. (A képen a brit védlemi miniszter) Fotó: ZEYNEP DEMIR / ANADOLU

Ezer nap maradhat a háborúra való felkészülésre

A miniszter szerint a fenyegetést komolyan kell venni, különösen az Oroszország felől érkező veszélyek miatt. Úgy fogalmazott, hogy a legrosszabb forgatókönyv elkerüléséhez időben fel kell készülni annak lehetőségére.

A háborúra való felkészülés ugyanakkor már a hétköznapi embereket is érinti. A brit kormány Be Ready elnevezésű kampányában arra hívja fel a figyelmet, hogy a háztartásoknak egy esetleges súlyos válsághelyzet idején is képesnek kell lenniük néhány napig önállóan boldogulni.

Ivóvizet és konzerveket is tartalékolniuk kell a briteknek

A kormány azt javasolja, hogy a lakosság otthon tartson legalább három napra elegendő élelmiszert és kilenc liter palackozott vizet. Emellett készpénz, takarók, elemlámpa, tartalék elemek, elsősegélycsomag és kézi hajtású rádió beszerzését is ajánlják.

A felkészülés a háború mellett más veszélyhelyzetekre is kiterjed, köztük a kibertámadásokra, a szélsőséges időjárásra és az alapvető szolgáltatások esetleges leállására. Andy Burnham brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a lakosságnak nincs oka pánikra. A készletek összeállítását észszerű óvintézkedésnek nevezte, amely egy váratlan vészhelyzetben nyújthat segítséget.

Sir Ken McCallum, az MI5 főigazgatója szintén a növekvő biztonsági fenyegetésekre figyelmeztetett. Szerinte kibertámadások béníthatják meg a banki szolgáltatásokat és a kórházak működését, miközben drónok a légi közlekedésben is fennakadásokat okozhatnak.

A brit elhárítás vezetője úgy véli, a hidegháború utáni viszonylagos geopolitikai stabilitás időszaka véget ért, és a tartós biztonsági kockázatokra az egész társadalomnak fel kell készülnie.

 

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