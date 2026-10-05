Hidvéghi Balázs is felkerült az ukrán halállistára, a Fidesz azonnali diplomáciai lépéseket követel

Újabb magyar közszereplő került fel a Mirotvorec, más néven ukrán halállista adatbázisába: ezúttal Hidvéghi Balázs országgyűlési képviselőt listázták. A politikus néhány nappal korábban még éppen amiatt bírálta a magyar külügyet, hogy szerinte nem állt ki kellő határozottsággal a szintén az oldalra felkerült Kerkez Milos mellett.
A Fidesz szerint példátlan, hogy a külügy nem szólalt meg
A Fidesz-frakció szerint az eset azt mutatja, hogy a Tisza-kormány külpolitikája nem tud kellő súllyal fellépni Ukrajnával szemben. A közleményben azt írták, szerintük „Ukrajna egyértelműen a dominanciáját mutatja ki” a magyar kormánnyal szemben.
A frakció Magyar Péter és kormánya külpolitikáját is bírálta, és azt állította, hogy a jelenlegi helyzet a szerintük megalkuvó Ukrajna-politika következménye.
Példátlan, hogy egy országgyűlési képviselőt fenyegetnek és a külügy meg sem szólal”
– fogalmaztak. A Fidesz-frakció ezért felszólította Orbán Anita külügyminisztert és Magyar Péter miniszterelnököt, hogy tegyék meg a szükséges diplomáciai lépéseket, és utasítsák vissza a barátságtalan ukrán lépést.
Hidvéghi Balázs alig néhány nappal korábban maga követelt határozott külügyi fellépést Kerkez Milos ügyében. Ahogyan azt lapunk is megírta, a válogatott labdarúgó és édesapja azt követően jelent meg a Mirotvorec adatbázisában, hogy Kerkez apja egy Magyarország–Ukrajna mérkőzésen történt konfliktusról készült videót osztott meg egy orosz zeneszámmal. A Mirotvorec ezt az orosz agresszió támogatásaként értelmezte.
Nem Hidvéghi az első magyar képviselő a halállistán
Az ukrán szélsőségesek Orbán Viktor miniszterelnököt 2022-ben „Ukrajna-ellenes propagandistnak” nyilvánították, miután a kormány elutasította a fegyverszállításokat.
Az elmúlt években felkerült a listára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Bayer Zsolt publicista és jobboldali közszereplő, Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt főigazgatója és Várhelyi Olivér korábbi uniós biztos is. Thuróczy Richard digitális tartalomkészítő 2025 decemberében egy dokumentumfilmben való közreműködése miatt került az ukrán szélsőségesek célkeresztjébe. Legutóbb, néhány napja listázták Kerkez Milost, a magyar válogatott és a Liverpool labdarúgóját egy Instagram-videó miatt, amelyet az orosz agresszió támogatásaként értelmezett az oldal.
A Mirotvorec 2014 óta működik, és olyan személyek adatait teszi közzé, akiket szerkesztői Ukrajna ellenségeinek vagy oroszbarátnak tekintenek. Az oldalt a magyar közbeszédben gyakran „ukrán halállistaként” emlegetik, ugyanakkor nem hivatalos ukrán állami adatbázis, és az sem egyértelmű, pontosan kik működtetik.