Hidvéghi Balázs is felkerült az ukrán halállistára, a Fidesz azonnali diplomáciai lépéseket követel

Újabb magyar közszereplő került fel a Mirotvorec, más néven ukrán halállista adatbázisába: ezúttal Hidvéghi Balázs országgyűlési képviselőt listázták. A politikus néhány nappal korábban még éppen amiatt bírálta a magyar külügyet, hogy szerinte nem állt ki kellő határozottsággal a szintén az oldalra felkerült Kerkez Milos mellett.

Újabb magyarral, ezúttal Hidvéghi Balázzsal bővült az ukrán halállista (Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs)

A Fidesz szerint példátlan, hogy a külügy nem szólalt meg

A Fidesz-frakció szerint az eset azt mutatja, hogy a Tisza-kormány külpolitikája nem tud kellő súllyal fellépni Ukrajnával szemben. A közleményben azt írták, szerintük „Ukrajna egyértelműen a dominanciáját mutatja ki” a magyar kormánnyal szemben.

A frakció Magyar Péter és kormánya külpolitikáját is bírálta, és azt állította, hogy a jelenlegi helyzet a szerintük megalkuvó Ukrajna-politika következménye.

Példátlan, hogy egy országgyűlési képviselőt fenyegetnek és a külügy meg sem szólal”

– fogalmaztak. A Fidesz-frakció ezért felszólította Orbán Anita külügyminisztert és Magyar Péter miniszterelnököt, hogy tegyék meg a szükséges diplomáciai lépéseket, és utasítsák vissza a barátságtalan ukrán lépést.

Hidvéghi Balázs alig néhány nappal korábban maga követelt határozott külügyi fellépést Kerkez Milos ügyében. Ahogyan azt lapunk is megírta, a válogatott labdarúgó és édesapja azt követően jelent meg a Mirotvorec adatbázisában, hogy Kerkez apja egy Magyarország–Ukrajna mérkőzésen történt konfliktusról készült videót osztott meg egy orosz zeneszámmal. A Mirotvorec ezt az orosz agresszió támogatásaként értelmezte.