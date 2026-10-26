Elképesztő leépítésre készül a holland kormány: 25 000 közalkalmazott inthet búcsút munkájának az MI miatt

25 000 főt érintő leépítésre készül a holland kormány egy mesterséges intelligenciára (MI) épülő, hatékonyságnövelő program részeként a következő években. A terveik szerint a köztisztviselői állások megszüntetésével 2027-re évi 900 millió, 2035-től pedig évi 3,5 milliárd eurót tudnának megspórolni - írja a Bloomberg.

Elképesztő leépítésre készül a holland kormány. Fotó: JPIX / NurPhoto

A javaslatot 2027 elején nyújtják be - erről a kormány egy közleményt is kiadott.

Elképesztő leépítésre készül a holland kormány

Nem folytathatjuk tovább azt, amit eddig csináltunk

- közölte Eric van den Burg a kormányzás hatékonyságáért felelős államtitkár.

Az államtitkár szerint a túl sok szabály, kivétel és eljárás szükségtelenül megnehezíti a problémák megoldását. Emiatt a bonyolult szabályozásokat egyszerűsíteni vagy eltörölni tervezik, a központi kormányzatot pedig hatékonyabbá tennék, miközben a működési költségeket is csökkentik.

A holland kormányzati tisztviselők száma 2025 végére 160 ezerre emelkedett, ami 41 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest. Ráadásul ez úgy történt, hogy a korábbi kabinetek létszámcsökkentést ígértek.