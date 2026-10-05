Elindult a hadművelet: 100 vadászgép támad egyszerre, nagy a tét

A szaúdi vezetésű koalíció hétfőn bejelentette, hogy nagyszabású légihadjárat indított a húszik ellen Jemenben. A hadművelet a Vörös-tenger partvidékén, a stratégiai fontosságú Báb el-Mandeb-szoros környékén, valamint a jemeni fővárosban, Szanaában is zajlik.
A szaúdi koalíció szóvivője, Turki al-Maliki vezérőrnagy szerint a Dawn of Yemen nevű hadműveletben mintegy száz harci repülőgép vesz részt. A légierő a nemzetközileg elismert jemeni kormány erőit támogatja a húszik elleni harcban.
Al-Maliki szerint a koalíció biztosította a Báb el-Mandeb-szoros feletti „légi védelmet”, és több száz húszi célpontot semmisített meg. A szóvivő azt is állította, hogy a szoros közelében fekvő Dhubab körzetében, az ott található repülőtér térségében több száz húszi harcost sikerült bekeríteni. Egyes húszik állítólag hajókon próbáltak átkelni a Vörös-tengeren.
A szaúdi állítások szerint a légicsapások irányító- és parancsnoki központokat, kiképzőtáborokat és fegyverraktárakat is értek. Hétfőn Szanaában és az észak-jemeni Szaada tartományban is robbanásokról számoltak be.
A húszik előretörése után indult meg az ellentámadás
A szaúdi támogatású jemeni kormányhoz tartozó, Déli Óriásdandárok néven ismert erők hétfőn szárazföldi offenzívát is indítottak a húszik ellen. A támadás a Vörös-tenger partvidékén elfoglalt húszi területek keleti oldalán zajlik.
A kormányerők azt állítják, hogy elvágták a Mocha és Dhubab közötti utat, és a húszik elhagyni készülnek a közelmúltban elfoglalt Mochát. A beszámolók szerint a város lakói közben otthonaikban maradtak.
A szaúdi vezetés az elmúlt hetekben már többször számolt be területi sikerekről, amelyek később részlegesnek bizonyultak. Ezúttal azonban olyan felvételek is megjelentek, amelyek alátámaszthatják a húszik part menti visszavonulásáról szóló állításokat. A húszik hétfőn ugyanakkor tagadták, hogy visszavonulóban lennének.
A jemeni kormány vezetője, Rasád al-Alimi már vasárnap új offenzívát helyezett kilátásba. Akkor azt mondta, hogy a húszikkal szembeni türelem elfogyott, és az ország történetének „döntő szakasza” kezdődik.
A húszik 2014-ben foglalták el Szanaát, az elmúlt hetekben pedig gyors előrenyomulást hajtottak végre Jemen nyugati partvidékén. Elérték a Báb el-Mandeb-szoros térségét, és stratégiai fontosságú szigeteket is elfoglaltak.
A húszik ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy továbbra is képesek komoly károkat okozni Szaúd-Arábiának. A csoport az egyik rijádi Saudi Aramco-üzemnél történt robbanásokra hivatkozott, amely szerintük azt mutatja, hogy a szaúdi olajlétesítmények továbbra is sebezhetők.
Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek ismét együttműködnek
A mostani hadművelet egyik fontos fejleménye, hogy ismét együttműködés alakult ki Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek által támogatott jemeni erők között. A Déli Óriásdandárok az Egyesült Arab Emírségekhez kötődő Déli Átmeneti Tanácshoz kapcsolódnak.
A Déli Óriásdandárok hangsúlyozták, hogy a támadásban a szaúdi támogatású kormány más szárazföldi erői nem vesznek részt. A csoport ugyanakkor várhatóan politikai garanciákat kért Jemen déli részének jövőbeni státuszával kapcsolatban.
A két arab hatalom együttműködése különösen figyelemre méltó, mivel januárban még a szaúdi légierő támadta az Egyesült Arab Emírségek által támogatott déli erőknek szánt fegyverszállítmányokat. A szaúdi bombázások után az Egyesült Arab Emírségek kivonult Jemenből, feloszlott a Déli Átmeneti Tanács, vezetője, Aidarúsz al-Zubajdi pedig száműzetésbe került.
A húszik és a jemeni kormány közötti harc közben a brit légierő szerepe is felmerült. Jemeni kormányzati tisztviselők szerint brit vadászgépek légi utántöltéssel segítik a szaúdi repülőgépeket. Nagy-Britannia védelmi minisztériuma korábban már bejelentette, hogy támogatást nyújt a szaúdi légierőnek a húszik elleni fellépéshez.
A légihadjárat közben Rijádban Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán magas rangú vezetői is tárgyaltak arról, milyen támogatásra lehet szüksége a szaúdi királyságnak a húszik elleni védekezéshez. A három ország közös védelmi megállapodást is kötött, annak pontos működése azonban egyelőre nem ismert.