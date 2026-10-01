Drasztikus lépésre szánta el magát az Egyesült Államok az iráni tárgyalások kudarca után

Azonnal távozásra szólította fel az Egyesült Államok az iráni küldöttséget, miután kudarcba fulladtak a Washington és Teherán közötti tárgyalások. Az Axios szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter személyesen követelte, hogy az ENSZ Közgyűlésére érkezett delegáció hagyja el New Yorkot.

Kudarcba fulladtak az amerikai–iráni tárgyalások, ezután Marco Rubio azonnali távozásra szólította fel az iráni küldöttséget New Yorkban Fotó: ERIC LEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marco Rubio az iráni küldöttséget is távozásra szólította fel

A Katar közvetítésével zajló tárgyalásokat hétfőn tartották, áttörést azonban nem sikerült elérni. Még aznap este az amerikai ENSZ-képviselet közölte az iráni küldöttséggel, hogy azonnal távozniuk kell az országból.

Az Axios egyik forrása úgy fogalmazott, hogy Rubio „kirúgta” az iráni küldöttséget, miután lejárt az engedélyezett tartózkodási idejük, és az ENSZ Közgyűlése is véget ért.

A lap rendkívül szokatlan diplomáciai lépésként értékelte a történteket. Egy másik forrás szerint ugyanakkor Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter eredetileg is azt tervezte, hogy hétfő este visszatér Teheránba.

Megállapodás vagy totális megsemmisítés – Trump súlyos fenyegetést küldött

Egyik legsúlyosabb fenyegetését küldte Teheránnak az amerikai elnök. Donald Trump az Iráni Iszlám Köztársaság teljes megsemmisítésének lehetőségéről beszélt. Közben a háttérben továbbra is zajlanak a békéről szóló egyeztetések, miközben a háború egyik legnagyobb tétje a világ energiaellátását is megrázó Hormuzi-szoros feletti ellenőrzs kérdése.