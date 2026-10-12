Magyarország is elítélte Iránt a brit légitámaszpontnál történt incidens miatt

A londoni külügyminisztérium által ismertetett nyilatkozatot Magyarország mellett Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Németország, Csehország, Szlovákia és Románia is aláírta.

Irán ellen lépett fel 29 ország, Magyarország is aláírta a közös nyilatkozatot

Fotó: CENTCOM

Magyarország is elítélte Irán támadó akcióit

A 29 ország által jegyzett közlemény nem csupán a Fairford légitámaszpontnál történt incidenssel foglalkozik, hanem általánosságban is elítéli azokat a támadó jellegű cselekményeket, amelyeket a nyilatkozat szerint a teheráni rezsim az aláíró országok ellen követett el.

A felsorolt esetek között emberölésekre szőtt tervek, kibertámadások, gyújtogatások, valamint más szabotázs- és hibrid akciók is szerepelnek. Az aláírók szerint elfogadhatatlan, hogy Irán más országok területén próbáljon meg bárkit megfenyegetni, elhallgattatni, megfélemlíteni vagy zaklatni.

Elfogadhatatlannak nevezték a megfélemlítést

A közös nyilatkozatban részt vevő országok hangsúlyozták: nem fogadható el, hogy a teheráni vezetés más államok területén próbáljon embereket bántalmazni vagy kényszeríteni. A kommüniké szerint az ilyen fellépés sérti az érintett országok biztonságát, és a közös fellépés szükségességére hívja fel a figyelmet.

A nyilatkozat aláírói között európai és észak-amerikai országok egyaránt szerepelnek, Magyarország csatlakozása pedig azt jelenti, hogy a magyar kormány is részt vett az Iránnal szembeni közös állásfoglalásban.