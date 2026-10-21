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vlagyimir putyin

Itt a bejelentés: Moszkva kész a háromoldalú rendezési tárgyalások novemberi felújítására

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Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, hogy Oroszország kész novemberben felújítani az Ukrajnáról folytatott orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalásokat - jelentette be Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó a sajtónak szerda délután Szentpéterváron.
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vlagyimir putyinsteve witkofforoszország
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting in Moscow on August 7, 2026. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin közölte, Oroszország kész novemberben felújítani az Ukrajnáról folytatott orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalásokat 
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Elnökünk tájékoztatta Steve Witkoffot arról, hogy elvileg készek vagyunk november tízes napjaiban felújítani az említett háromoldalú tárgyalásokat a fő témáról

 - mondta, írja az MTI.

Usakov szerint ez a téma a konfliktus befejezése utáni biztonsági rendszer kialakítása Oroszország és Ukrajna számára.

 

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