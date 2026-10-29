Meglepő eredmény született Izraelben, komoly bajba kerülhet Netanjahu

Ki nyerte a 2026-os izraeli választásokat?

Hány mandátum szükséges a kormányalakításhoz Izraelben?

Miért lehetnek döntő tényezők az izraeli arab pártok?

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pártszövetsége vezet a parlamenti választásokon, de az eddigi eredmények alapján nem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges többséggel. Az izraeli választások egyik legnagyobb meglepetését az arab pártok megerősödése hozta, amelyek akár döntő szerepet is játszhatnak az ország következő kormányának megalakításában – írja a The Guardian.

Izraeli választások 2026: Benjamin Netanjahu 53, Gadi Eisenkot 48 mandátumra számíthat (a képen Benjamin Netanjahu)

Fotó: RONEN ZVULUN / POOL

A BBC szerint a szavazatok 99 százalékának összesítése után Netanjahu Likud pártja és jobboldali, valamint ultraortodox szövetségesei 53 mandátumra számíthatnak a 120 fős Kneszetben. Legfőbb kihívója, Gadi Eisenkot és szövetségesei 48 képviselői helyet szerezhetnek.

Izraeli választások 2026: így alakultak a mandátumok

Az október 28–29-i választási eredmények alapján a parlamenti helyek várható megoszlása:

Benjamin Netanjahu, a Likud és szövetségesei: 53 mandátum

Gadi Eisenkot és ellenzéki szövetségesei: 48 mandátum

Arab pártok: 19 mandátum

A kormányalakításhoz legalább 61 képviselő támogatása szükséges, így egyik nagy politikai tömb sem rendelkezik önálló parlamenti többséggel.

A részvételi arány 77,7 százalékos volt, ami több mint húsz éve a legmagasabb. Az eredmények azonban még változhatnak, mivel október 29-én mintegy 480 ezer távollevő választó szavazatának feldolgozása kezdődött meg.

Ki alakíthat kormányt Izraelben a választások után?

A politikai patthelyzetben az arab pártok kerülhetnek kulcsszerepbe. A várhatóan 19 mandátumot szerző politikai erők támogatásával Eisenkot akár Netanjahut leváltó kormányt is alakíthatna.

Az együttműködés azonban komoly akadályokba ütközik. Eisenkot korábban kizárta, hogy az arab pártokkal kormányozzon, miközben a Joint List sem kíván belépni az általa vezetett kabinetbe. A pártszövetség ugyanakkor jelezte, hogy parlamenti szavazásokon támogathatna egy kisebbségi kormányt Netanjahu leváltása érdekében.

Netanjahu és Eisenkot egyaránt ragaszkodik ahhoz, hogy ő kapjon kormányalakítási megbízást.

A végleges választási eredmények kihirdetése után Jichák Hercog izraeli államfő egyeztet a parlamenti pártokkal, majd felkéri a kormányalakításra legesélyesebbnek tartott politikust. Ha senkinek sem sikerül többséget biztosítania, újabb választásra is sor kerülhet.