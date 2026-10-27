Izraeli választás: az exit pollok nem mutatnak egyértelmű eredményt

Noha az urnákat már lezárták, és kijelenthető, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően rendkívül magas volt a részvétel az izraeli választáson, azt jelenleg még az exit pollok alapján nem lehet megjósolni, ki kerül ki győztesen. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy Benjámin Netanjahu Likud pártja kapta a legtöbb szavazatot, ugyanakkor a kisebb szövetséges pártokkal együtt nézve a vele szembenálló ellenzéki koalíció vezet. Ugyanakkor várhatóan egyik tömörülés sem szerez abszolút többséget. Ezek persze még csak előzetes becslések, azonban már ezek is jól mutatják, mennyire kiszámíthatatlan lesz az eredmény.

Az exit pollok nem mutatnak egyértelmű eredményt: jelenleg még kérdéses, mi lesz az izraeli választás végkifejlete

Fotó: ORI AVIRAM / Middle East Images

Ráadásul ahogy arra a BBC is rámutat: Izraelben az exit pollok már korábban is mutattak téves eredményt, így könnyen lehet, hogy most is félrevezetőek.

Az első hivatalos részeredmények helyi idő szerint éjfél körül várhatók, ugyanakkor a szavazatok számlálása várhatóan napokig eltart majd. A Kneszet (izraeli parlament) megszerezhető 120 mandátumából az ország történetében eddig egy pártnak sem sikerült többséget szereznie, így minden alkalommal koalíciós kormány alakult. Várhatóan most is így lesz majd.

Közel 5,5 millió ember voksolt

A szavazásra jogosultak 74,3 százaléka járult urnákhoz október 27-én, az izraeli választáson, ez 5,449,277 embert jelent. 2022-ben csak 66,3 százalék szavazott.