Izraeli választások: Netanjahu és Eisenkot is győztesnek hirdette magát, de még semmi nem biztos

A izraeli választás utáni felmérések többsége szerint Eisenkot Jashar pártja és a „Változás Blokk” nevű koalícióhoz tartozó három másik ellenzéki párt összesen 51 mandátumot szerezne a 120 fős Kneszetben, ugyanannyit, mint Netanjahu Likud pártja és annak jobboldali, valamint ultraortodox szövetségesei. Egy másik felmérés szerint Netanjahu három mandátummal vezet. A kissé eltérő becslések jól mutatják az eredmény bizonytalanságát is. Vélhetően a rekordot döntő választási részvétel ellenére a két meghatározó jelölt egyike sem tudott többséget, vagyis 61 mandátumot szerezni. Végleges eredmény csütörtökre várható – hívta fel a figyelmet a BBC.
A keddi választási részvétel az elmúlt évtizedek legmagasabbja volt Izraelben, a Központi Választási Bizottság szerint a választása jogosultak 77,7%-a ment el szavazni.
A választás utáni menetrend szerint végleges eredmények megerősítését követően, valamint az összes politikai frakcióval folytatott konzultációk után Izrael elnöke meghívja azt a pártvezetőt, akiről úgy véli, hogy a legnagyobb esélye van a kormánykoalíció megalakítására – ez a folyamat hetekig is eltarthat. Ha ez nem sikerül, akkor végső soron új választásokat kell tartani.
A kormányalakításban fontos szerep juthat a két arab pártnak, amelyek előrejelzések szerint rekordszámú, 18 vagy 19 mandátumot szerezhetnek.
A két arab párt – az Egyesült Arab Lista és a Közös Lista – várhatóan több további parlamenti mandátumot szerez, miután az arab izraeliek körében – akik a lakosság körülbelül egyötödét teszik ki, és gyakran izraeli palesztin állampolgárokként határozzák meg magukat – állítólag magas volt a választási részvétel. Ők a választás kulcsszereplőivé válhatnak, de csak egy párt támogatta nyíltan a velük való kormányzati együttműködést.
„Remélem, hogy a számok összejönnek, és mi, a Változás Blokk és az Egyesült Arab Lista, biztosítani tudjuk a 61 mandátumot” – mondta Mansour Abbas, az Egyesült Arab Lista vezetője. A 2021-es választások után Abbas pártja része volt a Naftali Bennett és Yair Lapid vezette kormánykoalíciónak, amely egy év után felbomlott.
Izraeli választások: mindkét jelölt győzelemről beszél
Benjamin Netanjahu és Gadi Eisenkot egyaránt győzelmet hirdetett a választás utáni közvélemény-kutatások eredményeire reagálva. Netanjahu a Likud központjában mondott beszédet, amelyben kijelentette, hogy jobboldali blokkja „nagy többséggel” rendelkezik. Emellett „erős, jobboldali nemzeti kormány” megalakítására szólított fel.
A BBC arról számolt be, hogy Netanjahu szövetségese, Gideon Saar külügyminiszter szerint a baloldal ünneplése „korai”, míg Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter a szélsőjobboldali Zsidó Erő párt támogatóinak azt mondta, imádkozzanak azért, hogy a végleges eredmények egy „teljes mértékben jobboldali kormány” megalakulásához vezessenek.
Eisenkot kijelentette, hogy „történelmet írtak”, és megígérte, hogy „gondoskodik arról, hogy a nép döntése egy stabil és Izrael minden polgára számára jó kormányban jelenjen meg.
Ez a választás volt az első a 2023. október 7-i, Izrael ellen elkövetett Hamász-támadások, valamint az azokat követő gázai, libanoni és iráni háborúk óta.
Az izraeliek ezt a választást az ország történelmének egyik legmeghatározóbb eseményének tekintették, mivel nem csupán a vezetésükről dönthetett, hanem arról is, hogy az ország folytatja-e jelenlegi keményvonalas politikát.
A kampány legfontosabb témái között szerepelt a felelősségre vonás az október 7-i támadásokhoz vezető biztonsági mulasztásokért, a regionális háborúk lefolytatása, a növekvő katonai szolgálati terhek megosztásának módja, az igazságszolgáltatási reformok, valamint Izrael nemzetközi megítélése.