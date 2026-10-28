Izraeli választások: Netanjahu és Eisenkot is győztesnek hirdette magát, de még semmi nem biztos

A keddi választási részvétel az elmúlt évtizedek legmagasabbja volt Izraelben, a Központi Választási Bizottság szerint a választása jogosultak 77,7%-a ment el szavazni.

A választás utáni menetrend szerint végleges eredmények megerősítését követően, valamint az összes politikai frakcióval folytatott konzultációk után Izrael elnöke meghívja azt a pártvezetőt, akiről úgy véli, hogy a legnagyobb esélye van a kormánykoalíció megalakítására – ez a folyamat hetekig is eltarthat. Ha ez nem sikerül, akkor végső soron új választásokat kell tartani.

A kormányalakításban fontos szerep juthat a két arab pártnak, amelyek előrejelzések szerint rekordszámú, 18 vagy 19 mandátumot szerezhetnek.

A két arab párt – az Egyesült Arab Lista és a Közös Lista – várhatóan több további parlamenti mandátumot szerez, miután az arab izraeliek körében – akik a lakosság körülbelül egyötödét teszik ki, és gyakran izraeli palesztin állampolgárokként határozzák meg magukat – állítólag magas volt a választási részvétel. Ők a választás kulcsszereplőivé válhatnak, de csak egy párt támogatta nyíltan a velük való kormányzati együttműködést.

„Remélem, hogy a számok összejönnek, és mi, a Változás Blokk és az Egyesült Arab Lista, biztosítani tudjuk a 61 mandátumot” – mondta Mansour Abbas, az Egyesült Arab Lista vezetője. A 2021-es választások után Abbas pártja része volt a Naftali Bennett és Yair Lapid vezette kormánykoalíciónak, amely egy év után felbomlott.