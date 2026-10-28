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izrael

Izraeli választások: Netanjahu és Eisenkot is győztesnek hirdette magát, de még semmi nem biztos

18 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A választási felmérések szerint nincs egyértelmű győztese Izrael döntő jelentőségű parlamenti választásainak: sem a jelenlegi miniszterelnök, Benjamin Netanjahu, sem a volt kihívója, Gadi Eisenkot szerzett többséget. Az izraeli választások eredménye csütörtökön lesz végleges.
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izraelkormányválasztás

A izraeli választás utáni felmérések többsége szerint Eisenkot Jashar pártja és a „Változás Blokk” nevű koalícióhoz tartozó három másik ellenzéki párt összesen 51 mandátumot szerezne a 120 fős Kneszetben, ugyanannyit, mint Netanjahu Likud pártja és annak jobboldali, valamint ultraortodox szövetségesei. Egy másik felmérés szerint Netanjahu három mandátummal vezet. A kissé eltérő becslések jól mutatják az eredmény bizonytalanságát is. Vélhetően a rekordot döntő választási részvétel ellenére a két meghatározó jelölt egyike sem tudott többséget, vagyis 61 mandátumot szerezni. Végleges eredmény csütörtökre várható – hívta fel a figyelmet a BBC. 

Izraeli választások: Netanjahu és Eisenkot is győztesnek hirdette magát, de még semmi nem biztos Fotó: TOSHIYUKI FUKUSHIMA / Yomiuri
Izraeli választások: Netanjahu és Eisenkot is győztesnek hirdette magát, de még semmi nem biztos Fotó: TOSHIYUKI FUKUSHIMA / Yomiuri
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A keddi választási részvétel az elmúlt évtizedek legmagasabbja volt Izraelben, a Központi Választási Bizottság szerint a választása jogosultak 77,7%-a ment el szavazni.

A választás utáni menetrend szerint végleges eredmények megerősítését követően, valamint az összes politikai frakcióval folytatott konzultációk után Izrael elnöke meghívja azt a pártvezetőt, akiről úgy véli, hogy a legnagyobb esélye van a kormánykoalíció megalakítására – ez a folyamat hetekig is eltarthat. Ha ez nem sikerül, akkor végső soron új választásokat kell tartani.

A kormányalakításban fontos szerep juthat a két arab pártnak, amelyek előrejelzések szerint rekordszámú, 18 vagy 19 mandátumot szerezhetnek.

A két arab párt – az Egyesült Arab Lista és a Közös Lista – várhatóan több további parlamenti mandátumot szerez, miután az arab izraeliek körében – akik a lakosság körülbelül egyötödét teszik ki, és gyakran izraeli palesztin állampolgárokként határozzák meg magukat – állítólag magas volt a választási részvétel. Ők a választás kulcsszereplőivé válhatnak, de csak egy párt támogatta nyíltan a velük való kormányzati együttműködést.

„Remélem, hogy a számok összejönnek, és mi, a Változás Blokk és az Egyesült Arab Lista, biztosítani tudjuk a 61 mandátumot” – mondta Mansour Abbas, az Egyesült Arab Lista vezetője. A 2021-es választások után Abbas pártja része volt a Naftali Bennett és Yair Lapid vezette kormánykoalíciónak, amely egy év után felbomlott.

Former Israeli military chief and Yashar party leader Gadi Eisenkot gestures as he addresses supporters at an election-night rally after the first exit polls were announced in Tel Aviv, Israel, early on October 28, 2026. Votes were being counted to elect the 120 members of the Knesset and determine the formation of Israels next government in the countrys first parliamentary election since the Hamas-led attack on October 7, 2023. (Photo by Tomer Neuberg / Middle East Images via AFP)
Fotó: TOMER NEUBERG / Middle East Images

Izraeli választások: mindkét jelölt győzelemről beszél

Benjamin Netanjahu és Gadi Eisenkot egyaránt győzelmet hirdetett a választás utáni közvélemény-kutatások eredményeire reagálva. Netanjahu a Likud központjában mondott beszédet, amelyben kijelentette, hogy jobboldali blokkja „nagy többséggel” rendelkezik. Emellett „erős, jobboldali nemzeti kormány” megalakítására szólított fel.

A BBC arról számolt be, hogy Netanjahu szövetségese, Gideon Saar külügyminiszter szerint a baloldal ünneplése „korai”, míg Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter a szélsőjobboldali Zsidó Erő párt támogatóinak azt mondta, imádkozzanak azért, hogy a végleges eredmények egy „teljes mértékben jobboldali kormány” megalakulásához vezessenek. 

Eisenkot kijelentette, hogy „történelmet írtak”, és megígérte, hogy „gondoskodik arról, hogy a nép döntése egy stabil és Izrael minden polgára számára jó kormányban jelenjen meg.

Ez a választás volt az első a 2023. október 7-i, Izrael ellen elkövetett Hamász-támadások, valamint az azokat követő gázai, libanoni és iráni háborúk óta.

Az izraeliek ezt a választást az ország történelmének egyik legmeghatározóbb eseményének tekintették, mivel nem csupán a vezetésükről dönthetett, hanem arról is, hogy az ország folytatja-e jelenlegi keményvonalas politikát.

A kampány legfontosabb témái között szerepelt a felelősségre vonás az október 7-i támadásokhoz vezető biztonsági mulasztásokért, a regionális háborúk lefolytatása, a növekvő katonai szolgálati terhek megosztásának módja, az igazságszolgáltatási reformok, valamint Izrael nemzetközi megítélése. 

 

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