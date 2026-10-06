Botrány az Európai Parlamentben – eltávolította az izraeli zászlót egy képviselő

Botrány tört ki az Európai Parlamentben, miután Rima Hassan francia képviselő eltávolított egy izraeli zászlót az október 7-i támadás áldozatainak emléket állító strasbourgi kiállításon. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke közölte, hogy komolyan veszik az ügyet, és megteszik a szükséges lépéseket. Az eset körül azért alakult ki vita, mert nem minden részletről ugyanazt állítja a két fél. Metsola szerint az izraeli zászló mellett egy uniós zászló is a földre került, Hassan viszont azt mondta, hogy az EU zászlajához nem nyúlt – számolt be a Politico.

Botrány az Európai Parlamentben az izraeli zászló miatt Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Botrány az Európai Parlamentben az izraeli zászló miatt

Hassan nem tagadta, hogy levette az izraeli zászlót a tartójáról. A képviselő szerint azonban az Európai Unió zászlaja csak azért dőlt el, mert az állvány elvesztette az egyensúlyát, és egyik zászlóban sem keletkezett kár.

A francia politikus az Európai Parlament ülésén azt állította, hogy Metsola több ponton tényszerűen valótlanul írta le a történteket. Hassan azzal indokolta tiltakozását, hogy ellenzi Izrael zászlajának jelenlétét a parlamentben, és azt az ukrajnai háború miatt egy orosz zászló kihelyezéséhez hasonlította.

A képviselő azt is állította, hogy a kiállításon egy „Nagy-Izraelt” ábrázoló térkép szerepelt, valamint olyan kijelentések hangzottak el előtte, amelyek tagadták a palesztin nép és Palesztina létezését. Ezeket az állításokat nem sikerült függetlenül ellenőrizni.

Roberta Metsola szerint súlyos ügy történt az Európai Parlamentben

Roberta Metsola szerint az Európai Parlament nem tűrheti a tulajdon megrongálását vagy azokat a cselekményeket, amelyek megfélemlítésként értelmezhetők. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az érintett képviselőnek lehetőséget kell kapnia saját álláspontja ismertetésére.