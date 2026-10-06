Botrány az Európai Parlamentben – eltávolította az izraeli zászlót egy képviselő

Botrány tört ki az Európai Parlamentben, miután Rima Hassan francia képviselő eltávolított egy izraeli zászlót az október 7-i támadás áldozatainak emléket állító strasbourgi kiállításon. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke közölte, hogy komolyan veszik az ügyet, és megteszik a szükséges lépéseket. Az eset körül azért alakult ki vita, mert nem minden részletről ugyanazt állítja a két fél. Metsola szerint az izraeli zászló mellett egy uniós zászló is a földre került, Hassan viszont azt mondta, hogy az EU zászlajához nem nyúlt – számolt be a Politico.
Botrány az Európai Parlamentben az izraeli zászló miatt
Hassan nem tagadta, hogy levette az izraeli zászlót a tartójáról. A képviselő szerint azonban az Európai Unió zászlaja csak azért dőlt el, mert az állvány elvesztette az egyensúlyát, és egyik zászlóban sem keletkezett kár.
A francia politikus az Európai Parlament ülésén azt állította, hogy Metsola több ponton tényszerűen valótlanul írta le a történteket. Hassan azzal indokolta tiltakozását, hogy ellenzi Izrael zászlajának jelenlétét a parlamentben, és azt az ukrajnai háború miatt egy orosz zászló kihelyezéséhez hasonlította.
A képviselő azt is állította, hogy a kiállításon egy „Nagy-Izraelt” ábrázoló térkép szerepelt, valamint olyan kijelentések hangzottak el előtte, amelyek tagadták a palesztin nép és Palesztina létezését. Ezeket az állításokat nem sikerült függetlenül ellenőrizni.
Roberta Metsola szerint súlyos ügy történt az Európai Parlamentben
Roberta Metsola szerint az Európai Parlament nem tűrheti a tulajdon megrongálását vagy azokat a cselekményeket, amelyek megfélemlítésként értelmezhetők. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az érintett képviselőnek lehetőséget kell kapnia saját álláspontja ismertetésére.
Az Európai Parlament szabályai alapján súlyos szabálysértés esetén többféle szankció is kiszabható, a megrovástól a napi juttatás megvonásán át bizonyos parlamenti tevékenységekből való ideiglenes kizárásig. Arról egyelőre nem született döntés, hogy Rima Hassan kap-e büntetést.
Vita robbant ki az október 7-i megemlékezésen
Az Európai Parlamentben a 2023. október 7-i Hamász-támadás áldozatainak emlékére rendeztek kiállítást. Rima Hassan francia EP-képviselő innen távolított el egy izraeli zászlót.
Roberta Metsola szerint az izraeli zászló a földre került, és egy uniós zászló is eldőlt. Hassan az izraeli zászló eltávolítását elismerte, de azt állította, hogy az EU zászlajához nem nyúlt, az véletlenül esett el. Az Európai Parlament vizsgálja az esetet, Hassan ellen pedig szankció is szóba kerülhet.
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