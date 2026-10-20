Felavatták Nagy Imre mártír miniszterelnök ungvári szobrát

Avató beszédében Karácsony Gergely történelmi párhuzamot vont az 1956-os forradalom és a jelenlegi ukrajnai háború között. A harc nem csak az ukrán nép szabadságáról szól, hanem arról is: "nem fogadhatjuk el, hogy a nagyhatalmak önkényének rendeljük alá a nemzetek szabadságát" - mondta.

Az ünnepségen Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, ukrán és magyar diplomaták, valamint Kárpátalja megye elöljárói vettek részt (Forrás: Facebook/Karácsony Gergely)

Karácsony Gergely szerint a kárpátaljai magyarok hidat képezhetnek Magyarország és Ukrajna között

A magyarországi áprilisi választások eredményei új szakaszt nyitottak Magyarország és Ukrajna kapcsolataiban - jelentette ki. Örömtelinek nevezte, hogy nemrégiben az ukrán parlament elfogadta azokat a törvényeket, amelyek különösen fontosak a kárpátaljai magyarság szempontjából.

"Ez nem csak azt jelenti, hogy Ukrajna egy lépést tehet az Európai Unió felé, hanem azt is, hogy a kárpátaljai magyarság egy híd lehet a két ország között"

- fogalmazott.

Az ungvári Nagy Imre-szobor jelzi, hogy az ukrán nép érti: csak együtt lehetünk szabadok"

- jelentette ki Karácsony. Kifejezte abbéli reményét, hogy Magyarországon is mindenki megérti: az ukrán nép nem csak a saját szabadságáért küzd,

hanem azért, hogy egy szabad és békés Európában éljünk".

A főpolgármester az MTI-nek elmondta: Az eddig egyetlen kárpátaljai Nagy Imre-szobor felállítását az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület, valamint a Wesley János Lelkészképző Főiskola kezdeményezte. A terv megvalósításában, Kocsis András Sándor alkotásának felállításában Budapest önkormányzata, a kárpátaljai és az ungvári hatóságok, Ukrajna budapesti nagykövetsége és Magyarország ungvári főkonzulátusa is szerepet vállalt.