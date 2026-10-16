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katie zacharia

Mindössze öt nap után távozik posztjáról Katie Zacharia, a Fehér Ház szóvivője

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Donald Trump amerikai elnök arra biztatta új szóvivőjét, hogy gondolja át, valóban neki való-e a pozíció, alig néhány nappal a kinevezése után. Katie Zacharia hétfőn kezdte meg a munkát a Fehér Házban, pénteken pedig Trump már arról beszélt, hogy a rá nehezedő nyomás miatt érdemes lehet megfontolnia a folytatást; később egy fehér házi tisztviselő megerősítette, hogy távozik a tisztségéből.
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katie zachariaDonald TrumpFehér Ház

Donald Trump pénteken újságíróknak beszélt arról, hogy személyesen is szóba hozta Katie Zachariával a szóvivői munka nehézségeit. Az elnök szerint a nőt igazságtalanul kezelte a média, és felvetette neki, hogy érdemes lehet átgondolnia, akarja-e folytatni a munkát.

White House Press Secretary Katie Zacharia speaks about lower drug prices during the inaugural press briefing in the Brady Room at the White House in Washington, United States, on October 13, 2026. (Photo by Lenin Nolly/NurPhoto) (Photo by Lenin Nolly / NurPhoto via AFP)
Katie Zacharia mindössze öt napot töltött a szóvivői pozícióban
Fotó: LENIN NOLLY / NurPhoto

Trump úgy fogalmazott, hogy Zachariának nem feltétlenül van szüksége erre az állásra, és nem biztos, hogy boldog lehet egy ilyen nagy nyomással járó pozícióban.

Azt is hozzátette, hogy a végső döntést a szóvivőjére bízza, és később még beszélni fog vele – írja a BBC.

A fejleményeket tovább árnyalta, hogy pénteken a Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette:

Zacharia távozik a szóvivői posztról.

A Reuters beszámolója szerint a tisztviselő úgy fogalmazott, hogy „elengedték” a pozícióból, míg a Fox News arról írt, hogy átmenetileg kikerül a szerepkörből.

Katie Zacharia első sajtótájékoztatója után már kérdések merültek fel

Zacharia kedden tartotta első sajtótájékoztatóját a Fehér Házban.

A rövid, nagyjából 14 perces eseményen mindössze három médium képviselői tehettek fel kérdéseket, ami kritikákat váltott ki.

A szóvivő szakmai háttere körül szintén vita alakult ki. Trump korábban ügyvédként mutatta be Zachariát, ő azonban egy Fox News-interjúban elismerte, hogy nem tett sikeres ügyvédi szakvizsgát, és később sem próbálkozott újra. Jogi diplomáját 2011-ben szerezte a kaliforniai Pepperdine Egyetemen, az Egyesült Államokban azonban a jogi diploma önmagában nem jogosít fel az ügyvédi tevékenység gyakorlására.

Zacharia mindössze öt napot töltött a szóvivői pozícióban.

 

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