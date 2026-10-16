Mindössze öt nap után távozik posztjáról Katie Zacharia, a Fehér Ház szóvivője

Donald Trump pénteken újságíróknak beszélt arról, hogy személyesen is szóba hozta Katie Zachariával a szóvivői munka nehézségeit. Az elnök szerint a nőt igazságtalanul kezelte a média, és felvetette neki, hogy érdemes lehet átgondolnia, akarja-e folytatni a munkát.

Katie Zacharia mindössze öt napot töltött a szóvivői pozícióban

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Trump úgy fogalmazott, hogy Zachariának nem feltétlenül van szüksége erre az állásra, és nem biztos, hogy boldog lehet egy ilyen nagy nyomással járó pozícióban.

Azt is hozzátette, hogy a végső döntést a szóvivőjére bízza, és később még beszélni fog vele – írja a BBC.

A fejleményeket tovább árnyalta, hogy pénteken a Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette:

Zacharia távozik a szóvivői posztról.

A Reuters beszámolója szerint a tisztviselő úgy fogalmazott, hogy „elengedték” a pozícióból, míg a Fox News arról írt, hogy átmenetileg kikerül a szerepkörből.

Katie Zacharia első sajtótájékoztatója után már kérdések merültek fel

Zacharia kedden tartotta első sajtótájékoztatóját a Fehér Házban.

A rövid, nagyjából 14 perces eseményen mindössze három médium képviselői tehettek fel kérdéseket, ami kritikákat váltott ki.

A szóvivő szakmai háttere körül szintén vita alakult ki. Trump korábban ügyvédként mutatta be Zachariát, ő azonban egy Fox News-interjúban elismerte, hogy nem tett sikeres ügyvédi szakvizsgát, és később sem próbálkozott újra. Jogi diplomáját 2011-ben szerezte a kaliforniai Pepperdine Egyetemen, az Egyesült Államokban azonban a jogi diploma önmagában nem jogosít fel az ügyvédi tevékenység gyakorlására.

Zacharia mindössze öt napot töltött a szóvivői pozícióban.