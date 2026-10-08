Példátlan kémügy robbant ki a brit haditengerészetnél

A Westminsteri Kerületi Bíróság előtt jelent meg csütörtökön Teddy Young, a brit királyi haditengerészet hírszerzésre szakosodott matróza, akit kémkedéssel vádolnak. A 24 éves katonát a nemzetbiztonsági törvény alapján vádolták meg.

Magas szintű hozzáférése volt: kémkedés előkészítésével vádolják a brit tengerészt.

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Magas szintű hozzáférése volt: kémkedés előkészítésével vádolják a brit tengerészt

A vád szerint Young magas szintű biztonsági engedéllyel és hírszerzési rendszerekhez való hozzáféréssel rendelkezett. Állítólag érzékeny brit védelmi és hírszerzési anyagokat nyitott meg és őrzött meg, miközben egy külföldi hatalom javára történő átadásukra készülhetett.

A BBC értesülése szerint a terhére rótt cselekmények között szerepel egy üzenet orosz nyelvre fordítása, valamint egy olyan internetes felület keresése, amelyen keresztül információkat lehetett eljuttatni Oroszországnak.

Youngot hivatalosan védett információk közzétételének előkészítésével, továbbá ilyen adatok megszerzésével, másolásával, rögzítésével vagy megőrzésével vádolják. A feltételezett bűncselekmények 2024. november 26. és 2025. május 21. között történhettek.

A fiatal katonát kedden vették őrizetbe bedfordshire-i otthonában. Ő az első brit fegyveres szolgálatot teljesítő személy, akivel szemben vádat emeltek a 2023-ban elfogadott új nemzetbiztonsági törvény alapján.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ügy nem kapcsolódik a RAF Fairford légibázis közelében észlelt gyanús tevékenységhez, amely miatt korábban hét férfit fogtak el, majd óvadék ellenében szabadon engedtek.

A terrorellenes rendőrség londoni vezetője rendkívül súlyosnak nevezte a vádakat. Közölte, hogy a nyomozás során szorosan együttműködtek a védelmi minisztériummal az esetleges kockázatok csökkentése érdekében.

Annabel Pilling bíró elrendelte Young további fogva tartását. Legközelebb október 16-án kell megjelennie az Old Bailey bíróságán.