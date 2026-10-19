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kijev

Halálos orosz légitámadás érte Kijevet, lakóházakat és a metrót is találat ért - videó

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet az orosz hadsereg hétfőre virradóra. A légicsapásoknak legalább egy halálos áldozata és nyolc sebesültje van.
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kijevorosz hadseregrakéta

Legalább egy ember meghalt, nyolcan pedig megsebesültek Kijevben az orosz hadsereg hétfőre virradóra végrehajtott légicsapásaiban, lakóházak, oktatási és egészségügyi intézmények és a metróhálózat is megrongálódott – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Kijev
A tűzoltók egy orosz dróntámadásban megrongálódott kijevi magánklinika épületénél oltják a tüzet 2026. szeptember 28-án.
Fotó: AFP

A Kijev ellen két hullámban végrehajtott légitámadás során 

ballisztikus rakétákat is bevetett az orosz hadsereg. 

Szolomjanszkij kerületben egy 25 szintes épületre hullottak egy lelőtt rakéta roncsai, a metró egyik felszíni állomása is megrongálódott – közölte a közösségi médiában Vitalij Klicsko polgármester, a kijevi katonai közigazgatás és a katasztrófavédelem.

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy tömeges dróntámadás érte Szentpéterváron az olajterminált és négy városrész polgári infrastruktúráját, a csapások nyomán több helyen tűz ütött ki.

 

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