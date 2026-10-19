Halálos orosz légitámadás érte Kijevet, lakóházakat és a metrót is találat ért - videó

Legalább egy ember meghalt, nyolcan pedig megsebesültek Kijevben az orosz hadsereg hétfőre virradóra végrehajtott légicsapásaiban, lakóházak, oktatási és egészségügyi intézmények és a metróhálózat is megrongálódott – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
A Kijev ellen két hullámban végrehajtott légitámadás során
ballisztikus rakétákat is bevetett az orosz hadsereg.
Szolomjanszkij kerületben egy 25 szintes épületre hullottak egy lelőtt rakéta roncsai, a metró egyik felszíni állomása is megrongálódott – közölte a közösségi médiában Vitalij Klicsko polgármester, a kijevi katonai közigazgatás és a katasztrófavédelem.
Tegnap arról is beszámoltunk, hogy tömeges dróntámadás érte Szentpéterváron az olajterminált és négy városrész polgári infrastruktúráját, a csapások nyomán több helyen tűz ütött ki.