Halálos orosz légitámadás érte Kijevet, lakóházakat és a metrót is találat ért - videó

Legalább egy ember meghalt, nyolcan pedig megsebesültek Kijevben az orosz hadsereg hétfőre virradóra végrehajtott légicsapásaiban, lakóházak, oktatási és egészségügyi intézmények és a metróhálózat is megrongálódott – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

A tűzoltók egy orosz dróntámadásban megrongálódott kijevi magánklinika épületénél oltják a tüzet 2026. szeptember 28-án.

Fotó: AFP

A Kijev ellen két hullámban végrehajtott légitámadás során

ballisztikus rakétákat is bevetett az orosz hadsereg.

Szolomjanszkij kerületben egy 25 szintes épületre hullottak egy lelőtt rakéta roncsai, a metró egyik felszíni állomása is megrongálódott – közölte a közösségi médiában Vitalij Klicsko polgármester, a kijevi katonai közigazgatás és a katasztrófavédelem.

🇷🇺🇺🇦 | Vista panorámica de varios misiles balísticos rusos impactando en Kiev, dirigidos a la infraestructura energética. https://t.co/btVJHPflUc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 19, 2026

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy tömeges dróntámadás érte Szentpéterváron az olajterminált és négy városrész polgári infrastruktúráját, a csapások nyomán több helyen tűz ütött ki.