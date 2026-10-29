Rakétazáport indított Észak-Korea, készültségbe helyezték a dél-koreai hadsereget

Újabb rakétakísérletekkel fokozta a katonai feszültséget Észak-Korea. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságának tájékoztatása szerint Phenjan csütörtökön mintegy tíz rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított az ország keleti partvidékéről a tenger felé – számolt be a Reuters.

Kim Dzsongun rakétákat indított, fokozódik a feszültség - Fotó: STR / KCNA VIA KNS

A rakétákat helyi idő szerint 12 óra 30 perc körül indították az észak-koreai Vonszan térségéből. A dél-koreai hadsereg azonnal megerősítette a megfigyelést és a készültséget, hogy felkészüljön az esetleges további rakétaindításokra. Szöul az Egyesült Államokkal és Japánnal is folyamatosan egyeztet a történtekről.

Japán is észlelte az észak-koreai rakétákat

A japán parti őrség szintén megerősítette, hogy Észak-Korea feltehetően ballisztikus rakétákat indított. A japán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az észlelt lövedékek már a tengerbe csapódtak, Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül. A hatóságok egyelőre nem számoltak be károkról vagy sérültekről.

Az észak-koreai hadsereg legutóbb október 12-én hajtott végre ballisztikusrakéta-kísérletet. Phenjan az idei évben már több mint tíz alkalommal tesztelt rakétákat.

Egyre veszélyesebb a helyzet a Koreai-félszigeten

A mostani rakétaindítások különösen feszült időszakban történtek. Szeptemberben három dél-koreai katona sérült meg a két ország közötti határ közelében történt aknarobbanásokban. Szöul azzal vádolta Észak-Koreát, hogy aknákat telepített a katonai demarkációs vonaltól délre.

Phenjan tagadta a vádakat, és megtorlással fenyegetett arra az esetre, ha provokáció érné.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Észak-Korea a múlt héten bejelentette: újraindíthatja a határ menti propagandahangszórókat, és új fegyverrendszereket telepíthet a térségbe.

Az észak-koreai vezetés szerint minderre azért van szükség, mert a dél-koreai katonák többször is figyelmeztető lövéseket adtak le a határ közelében.

Dél-Korea tárgyalásokat javasolt a határvonal pontosításáról és a véletlen katonai összecsapások megelőzéséről, Phenjan azonban egyelőre nem reagált a kezdeményezésre.