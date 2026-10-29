Rakétazáport indított Észak-Korea, készültségbe helyezték a dél-koreai hadsereget

Újabb rakétakísérletekkel fokozta a katonai feszültséget Észak-Korea. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságának tájékoztatása szerint Phenjan csütörtökön mintegy tíz rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított az ország keleti partvidékéről a tenger felé – számolt be a Reuters.
A rakétákat helyi idő szerint 12 óra 30 perc körül indították az észak-koreai Vonszan térségéből. A dél-koreai hadsereg azonnal megerősítette a megfigyelést és a készültséget, hogy felkészüljön az esetleges további rakétaindításokra. Szöul az Egyesült Államokkal és Japánnal is folyamatosan egyeztet a történtekről.
Japán is észlelte az észak-koreai rakétákat
A japán parti őrség szintén megerősítette, hogy Észak-Korea feltehetően ballisztikus rakétákat indított. A japán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az észlelt lövedékek már a tengerbe csapódtak, Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül. A hatóságok egyelőre nem számoltak be károkról vagy sérültekről.
Az észak-koreai hadsereg legutóbb október 12-én hajtott végre ballisztikusrakéta-kísérletet. Phenjan az idei évben már több mint tíz alkalommal tesztelt rakétákat.
Egyre veszélyesebb a helyzet a Koreai-félszigeten
A mostani rakétaindítások különösen feszült időszakban történtek. Szeptemberben három dél-koreai katona sérült meg a két ország közötti határ közelében történt aknarobbanásokban. Szöul azzal vádolta Észak-Koreát, hogy aknákat telepített a katonai demarkációs vonaltól délre.
Phenjan tagadta a vádakat, és megtorlással fenyegetett arra az esetre, ha provokáció érné.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Észak-Korea a múlt héten bejelentette: újraindíthatja a határ menti propagandahangszórókat, és új fegyverrendszereket telepíthet a térségbe.
Az észak-koreai vezetés szerint minderre azért van szükség, mert a dél-koreai katonák többször is figyelmeztető lövéseket adtak le a határ közelében.
Dél-Korea tárgyalásokat javasolt a határvonal pontosításáról és a véletlen katonai összecsapások megelőzéséről, Phenjan azonban egyelőre nem reagált a kezdeményezésre.
Kim Dzsongun Kínában járt, most rakétákat indítottak
Az újabb észak-koreai erődemonstráció néhány nappal azután történt, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető váratlan látogatást tett Kínában.
A diktátor a hétvégén a kínai határ közelében fekvő Tantung városába utazott, ahol részt vett egy, az 1950 és 1953 közötti koreai háború kínai szerepvállalásának emléket állító rendezvényen.
Kim Dzsongun a látogatás során a két ország barátságának fontosságát hangsúlyozta, és kínai vezetőkkel is egyeztetett az együttműködés megerősítéséről.
Az észak-koreai vezetés az utóbbi időszakban igyekszik szorosabbra fűzni kapcsolatait Pekinggel, miután az elmúlt években elsősorban Oroszországgal mélyítette el katonai együttműködését.
Donald Trumpnak is üzenhetett Észak-Korea
A szakértők szerint az észak-koreai rakétakísérletek nemcsak Dél-Koreának, hanem az Egyesült Államoknak is szólhatnak.
Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy nyitott lenne a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételére Kim Dzsongunnal.
Elemzők úgy vélik, Phenjan a katonai erődemonstrációkkal kedvezőbb tárgyalási feltételeket próbálhat kiharcolni Washingtontól.
Az észak-koreai hadsereg az elmúlt hetekben tengeralattjáróról indítható robotrepülőgépeket és hiperszonikus fegyvereket is tesztelt.
A csütörtöki rakétaindítások ismét megmutatták, hogy a Koreai-félszigeten továbbra is rendkívül törékeny a biztonsági helyzet.