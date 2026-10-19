Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kim Dzsongun

Meghalt Kim Dzsongun? Súlyos állítások terjednek az észak-koreai diktátorról

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyre több találgatás lát napvilágot az észak-koreai vezető egészségi állapotával kapcsolatban. Kim Dzsongun állítólagos haláláról a közösségi médiában kezdtek terjedni híresztelések, amelyek az ország politikai jövőjével kapcsolatban is kérdéseket vetettek fel. A beszámolókat azonban egyelőre semmilyen hiteles, független forrás nem erősítette meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kim DzsongunhalálhírÉszak-Korea

A közösségi médiában terjedő híresztelések szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető súlyos agyvérzést szenvedett, kómába esett, majd egy pekingi kórházba szállították. Az állításokat azonban sem az észak-koreai, sem a kínai hatóságok nem erősítették meg.

Észak-Korea, Kim Dzsongun halála, agyvérzés, kóma, Phenjan, Kína, Kim Dzsué, észak-koreai vezető, halálhír, polgárháború, Kim Dzsongun észak-koreai vezető haláláról meg nem erősített híresztelések terjednek.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető haláláról meg nem erősített híresztelések terjednek
Fotó: KCNA / AFP

A Daily Star brit lap beszámolója szerint a híresztelések a hétvégén kezdtek terjedni, miután Hszie Van-csün (Wanjun Xie), a Kínai Demokrata Párt elnöke az X közösségi oldalon azt állította, hogy az észak-koreai vezető súlyos agyvérzést kapott.

Bejegyzése szerint kínai orvosszakértőket küldtek Észak-Koreába, hogy segítsenek az államfő kezelésében, később azonban az ország egészségügyi ellátásának hiányosságai miatt a pekingi Peking Union Medical College Kórházba szállították.

Hszie azt állította, hogy a kezelés ellenére Kim Dzsongun meghalt, holttestét pedig titokban visszaszállították Észak-Koreába. 

Kim Dzsongun állítólagos halála belpolitikai válságot idézhetne elő

A politikus egy későbbi bejegyzésében arról is írt, hogy az észak-koreai vezető halála meghiúsíthatná lánya, Kim Dzsué hatalomátvételi terveit, és akár polgárháborúhoz is vezethetne.

Hszie állítása szerint Kína 9000 katonát vezényelt Phenjanba, hogy segítsenek a hatalom megszilárdításában. Azt is állította, hogy a kínai hadsereg északi hadműveleti parancsnokságát fokozott készültségbe helyezték.

A közösségi médiában olyan bejegyzések is megjelentek, amelyek szerint a híresztelések Csi Szongho (Ji Seong-ho) észak-koreai disszidenstől származnak, aki állítólag a dél-koreai Yonhap hírügynökségnek nyilatkozott. A Daily Star azonban nem talált ilyen interjút, és megállapította, hogy a férfi évek óta nem nyilatkozott a médiának.

Egyelőre nincs bizonyíték az észak-koreai vezető halálára

Kim Dzsongun október közepén még nyilvánosan szerepelt. A Reuters beszámolója szerint feleségével és lányával együtt részt vett az új Nemzetvédelmi Forradalmi Múzeum megnyitóján, ahol többek között interkontinentális ballisztikus rakétákat is bemutattak.

A hétfőn megjelent híresztelések ellenére egyelőre nincs hiteles bizonyíték arra, hogy az észak-koreai vezető agyvérzést szenvedett, kómába esett vagy meghalt.

Kim Dzsongun egészségi állapota korábban is találgatások tárgya volt. Dél-koreai hírszerzési értékelések szerint jelentős túlsúlya és életmódja növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!