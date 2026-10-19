Meghalt Kim Dzsongun? Súlyos állítások terjednek az észak-koreai diktátorról

A közösségi médiában terjedő híresztelések szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető súlyos agyvérzést szenvedett, kómába esett, majd egy pekingi kórházba szállították. Az állításokat azonban sem az észak-koreai, sem a kínai hatóságok nem erősítették meg.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető haláláról meg nem erősített híresztelések terjednek

Fotó: KCNA / AFP

A Daily Star brit lap beszámolója szerint a híresztelések a hétvégén kezdtek terjedni, miután Hszie Van-csün (Wanjun Xie), a Kínai Demokrata Párt elnöke az X közösségi oldalon azt állította, hogy az észak-koreai vezető súlyos agyvérzést kapott.

Bejegyzése szerint kínai orvosszakértőket küldtek Észak-Koreába, hogy segítsenek az államfő kezelésében, később azonban az ország egészségügyi ellátásának hiányosságai miatt a pekingi Peking Union Medical College Kórházba szállították.

Hszie azt állította, hogy a kezelés ellenére Kim Dzsongun meghalt, holttestét pedig titokban visszaszállították Észak-Koreába.

Kim Dzsongun állítólagos halála belpolitikai válságot idézhetne elő

A politikus egy későbbi bejegyzésében arról is írt, hogy az észak-koreai vezető halála meghiúsíthatná lánya, Kim Dzsué hatalomátvételi terveit, és akár polgárháborúhoz is vezethetne.

Hszie állítása szerint Kína 9000 katonát vezényelt Phenjanba, hogy segítsenek a hatalom megszilárdításában. Azt is állította, hogy a kínai hadsereg északi hadműveleti parancsnokságát fokozott készültségbe helyezték.

A közösségi médiában olyan bejegyzések is megjelentek, amelyek szerint a híresztelések Csi Szongho (Ji Seong-ho) észak-koreai disszidenstől származnak, aki állítólag a dél-koreai Yonhap hírügynökségnek nyilatkozott. A Daily Star azonban nem talált ilyen interjút, és megállapította, hogy a férfi évek óta nem nyilatkozott a médiának.