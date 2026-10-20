Az Európai Bizottság óvatosságra int és nem tartja indokoltnak az uniós tanács által a 2027-es uniós költségvetésre vonatkozóan javasolt mintegy egymilliárd eurós csökkentést, véleménye szerint ugyanis meg kell őrizni az EU azon képességét, hogy reagálni tudjon az esetleges új vészhelyzetekre - jelentette ki Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetési biztosa Strasbourgban kedden.

Az Európai Bizottság ellenzi a 2027-es uniós költségvetés csökkentését. Fotó: Martin Bertrand /

Az Európai Parlament plenáris ülésének a 2027-es uniós pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről folyatott vitáján a biztos elmondta, az Ukrajnát támogató uniós csomag 2027-es finanszírozását illetően az Európai Bizottság a pénzügyi eszköz mértékének megtartását javasolja. Hozzátette, hogy az Ukrajnának nyújtott hitel költségei jelenleg jóval alacsonyabbak az előzetesen vártnál, és a költségvetésben elegendő forrás áll rendelkezésre ezek fedezésére anélkül, hogy az más uniós programok megvalósítását veszélyeztetné.

Több képviselő is ellenzi a 2027-es uniós költségvetés csökkentését

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője felszólalásában azt követelte, hogy az EU a jövő évi költségvetésből haladéktalanul és feltétel nélkül fizesse ki Magyarországnak a korábban befagyasztott, 6,3 milliárd eurós támogatási összeget. Állítása szerint az Európai Bizottság 2022-ben politikai okokból kezdeményezte a Magyarországnak járó kohéziós források egy részének zárolását.

Hozzátette, hogy a Tisza-kormány lemondott 2,1 milliárd euróról abból az összegből, amelynek felszabadítását korábban Orbán Viktor kormánya tárgyalta ki.

A kérdés az, hogy ez a pénz, ami a magyaroknak jár, hova fog kerülni? Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján, ez a pénz Ukrajnába fog menni

- fogalmazott.

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője szintén ellenezte az uniós tanács költségcsökkentési javaslatát. Hangsúlyozta, hogy az EU-nak egyre több kihívással kell szembenéznie.

A rendelkezésre álló forrásokat nem csökkenteni kell, hanem oda kell irányítani, ahol valóban az európai, és köztük a magyar polgárok érdekeit szolgálják.

A Tisza Párt képviselője három területen javasolta a költségvetés növelését: a kisvállalkozások versenyképességének támogatásában, a csalás és a korrupció elleni fellépés finanszírozásában, valamint az Erasmus+ ösztöndíjprogram megerősítésében. Üdvözölte a mezőgazdaságra, az egészségügyre és a külső határok védelmére szánt többletforrásokat is.