Az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnöke lett Lakos Eszter

A közlemény szerint Lakos Eszter megválasztásának eredményeként a Tisza Párt ezentúl közvetlenül is részt vesz az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportja, az Európai Néppárt politikai irányvonalának és döntéseinek alakításában.
Képviselőink az elmúlt két és fél évben következetes szakmai munkájukkal és aktív szerepvállalásukkal kivívták európai kollégáik megbecsülését. Lakos Eszter alelnökké választása ennek a közös munkának is fontos visszaigazolása, amely tovább erősíti a Tisza szerepét az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjában
– áll a közleményben, hozzátéve:
„A Tisza Párt a magyar parlamenti választási győzelmet követően úgy ítélte meg, hogy az Európai Néppárt vezetésében is helye van. A keddi szavazás megerősítette, hogy a frakció többi nemzeti delegációja is támogatja ezt a törekvést.”
Lakos Eszter a közlemény szerint azt nyilatkozta: „az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnökeként, Európa legbefolyásosabb politikai erejének vezetésében még több lehetőségünk lesz arra, hogy hatékonyan képviseljük a magyar érdekeket és az európai politikát a magyar emberek számára kedvező irányba alakítsuk. Ezzel tovább erősödik Magyarország érdekérvényesítő képessége Európában".
Hozzátette: „A Tisza Párt példája Európa-szerte reményt és lendületet adhat azoknak a jobbközép, Európa-párti erőknek, melyek hiteles és demokratikus alternatívát kínálnak a szélsőségekkel szemben. A magyarországi választási győzelem tapasztalata az Európai Néppárt számára fontos erőforrás lehet a 2029-es európai parlamenti választások előtt. Magyarországon bebizonyítottuk, hogy a szélsőséges erők demokratikus úton legyőzhetők. Ezt a tapasztalatot most a Néppárt vezetésébe is magunkkal visszük.Közösen egy erősebb, sikeresebb és a polgárai érdekeit jobban szolgáló Európáért dolgozhatunk”
A Tisza EP-delegációja új vezetői szerepében is azért dolgozik, amiért a magyar választók bizalmat szavaztak neki: biztonságos és szuverén Magyarországért egy erős Európában
– tette hozzá Lakos Eszter.