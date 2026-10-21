A közlemény szerint Lakos Eszter megválasztásának eredményeként a Tisza Párt ezentúl közvetlenül is részt vesz az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportja, az Európai Néppárt politikai irányvonalának és döntéseinek alakításában.

Az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnöke lett Lakos Eszter Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Képviselőink az elmúlt két és fél évben következetes szakmai munkájukkal és aktív szerepvállalásukkal kivívták európai kollégáik megbecsülését. Lakos Eszter alelnökké választása ennek a közös munkának is fontos visszaigazolása, amely tovább erősíti a Tisza szerepét az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjában

– áll a közleményben, hozzátéve:

„A Tisza Párt a magyar parlamenti választási győzelmet követően úgy ítélte meg, hogy az Európai Néppárt vezetésében is helye van. A keddi szavazás megerősítette, hogy a frakció többi nemzeti delegációja is támogatja ezt a törekvést.”

The EPP Group has elected its leadership team for the next two and a half years. A committed team, a clear direction, united by our values and one shared purpose: delivering real results for people and building a stronger Europe 🇪🇺 together. @ManfredWeber 🇩🇪 @fxbellamy 🇫🇷 @AndrzejHalicki 🇵🇱 Eszter Lakos 🇭🇺 @jeroen_lenaers 🇳🇱 @DolorsMM 🇪🇸 @SMuresan 🇷🇴 @MaxSalini 🇮🇹 @RomanaTomc 🇸🇮 @tomastobe 🇸🇪 @ZovkoEU 🇭🇷 https://t.co/qQMeacaffi — EPP Group (@EPPGroup) October 20, 2026

Lakos Eszter a közlemény szerint azt nyilatkozta: „az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnökeként, Európa legbefolyásosabb politikai erejének vezetésében még több lehetőségünk lesz arra, hogy hatékonyan képviseljük a magyar érdekeket és az európai politikát a magyar emberek számára kedvező irányba alakítsuk. Ezzel tovább erősödik Magyarország érdekérvényesítő képessége Európában".

Hozzátette: „A Tisza Párt példája Európa-szerte reményt és lendületet adhat azoknak a jobbközép, Európa-párti erőknek, melyek hiteles és demokratikus alternatívát kínálnak a szélsőségekkel szemben. A magyarországi választási győzelem tapasztalata az Európai Néppárt számára fontos erőforrás lehet a 2029-es európai parlamenti választások előtt. Magyarországon bebizonyítottuk, hogy a szélsőséges erők demokratikus úton legyőzhetők. Ezt a tapasztalatot most a Néppárt vezetésébe is magunkkal visszük.Közösen egy erősebb, sikeresebb és a polgárai érdekeit jobban szolgáló Európáért dolgozhatunk”

A Tisza EP-delegációja új vezetői szerepében is azért dolgozik, amiért a magyar választók bizalmat szavaztak neki: biztonságos és szuverén Magyarországért egy erős Európában

– tette hozzá Lakos Eszter.