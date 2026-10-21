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Az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnöke lett Lakos Eszter

1 órája
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Lakos Esztert, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetőjét alelnökei közé választotta az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciója a ciklus közepén esedékes tisztújításán – tájékoztatta a Tisza Párt EP-képviselőcsoportja az MTI-t.
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epeurópai néppárttisza párt

A közlemény szerint Lakos Eszter megválasztásának eredményeként a Tisza Párt ezentúl közvetlenül is részt vesz az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportja, az Európai Néppárt politikai irányvonalának és döntéseinek alakításában.

Az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnöke lett Lakos Eszter Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas
Az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnöke lett Lakos Eszter Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

 

Képviselőink az elmúlt két és fél évben következetes szakmai munkájukkal és aktív szerepvállalásukkal kivívták európai kollégáik megbecsülését. Lakos Eszter alelnökké választása ennek a közös munkának is fontos visszaigazolása, amely tovább erősíti a Tisza szerepét az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjában

– áll a közleményben, hozzátéve: 

„A Tisza Párt a magyar parlamenti választási győzelmet követően úgy ítélte meg, hogy az Európai Néppárt vezetésében is helye van. A keddi szavazás megerősítette, hogy a frakció többi nemzeti delegációja is támogatja ezt a törekvést.” 

Lakos Eszter a közlemény szerint azt nyilatkozta: „az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnökeként, Európa legbefolyásosabb politikai erejének vezetésében még több lehetőségünk lesz arra, hogy hatékonyan képviseljük a magyar érdekeket és az európai politikát a magyar emberek számára kedvező irányba alakítsuk. Ezzel tovább erősödik Magyarország érdekérvényesítő képessége Európában".

Hozzátette: „A Tisza Párt példája Európa-szerte reményt és lendületet adhat azoknak a jobbközép, Európa-párti erőknek, melyek hiteles és demokratikus alternatívát kínálnak a szélsőségekkel szemben. A magyarországi választási győzelem tapasztalata az Európai Néppárt számára fontos erőforrás lehet a 2029-es európai parlamenti választások előtt. Magyarországon bebizonyítottuk, hogy a szélsőséges erők demokratikus úton legyőzhetők. Ezt a tapasztalatot most a Néppárt vezetésébe is magunkkal visszük.Közösen egy erősebb, sikeresebb és a polgárai érdekeit jobban szolgáló Európáért dolgozhatunk”

A Tisza EP-delegációja új vezetői szerepében is azért dolgozik, amiért a magyar választók bizalmat szavaztak neki: biztonságos és szuverén Magyarországért egy erős Európában 

– tette hozzá Lakos Eszter.

 

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