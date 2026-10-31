Rendkívüli válság robbant ki Lengyelországban – megszólalt az elnök

Karol Nawrocki lengyel elnök október 31-én közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy erővel vették át a lengyel alkotmánybíróság irányítását. Felszólította a kormány által a helyszínre küldött rendvédelmi erőket, hogy hagyják el az épület környékét.
Nawrocki közölte, hogy egyeztetett Zbigniew Kapińskivel, a legfelsőbb bíróság első elnökével, aki szerinte szintén törvénytelennek tartja a történteket. Az államfő belbiztonsági veszélyre hivatkozva sürgős politikai konzultációt hívott össze.
Az elnök megszakította szenegáli útját, majd megjelent az Alkotmánybíróság épületében. Egy nyilvánosságra került felvételen azt mondta Anna Korwin-Piotrowskának, Krystian Markiewicznek és Maciej Bereknek, hogy nem tekinti őket bíráknak.
Válság a lengyel alkotmánybíróságon
Az elnöki hivatal képviselői azt állították, hogy az épületben tartózkodók megpróbálták megakadályozni Nawrocki belépését, és megsértették testi épségét.
Marcin Przydacz elnöki miniszter szerint Markiewicz és Korwin-Piotrowska megrángatta az államfőt.
Maciej Berek ezzel szemben azt állította, hogy Nawrocki fizikailag támadt Korwin-Piotrowskára és más bírákra. A felvételen az látható, hogy az elnök az ajtóban álló emberek között próbál bejutni. A két oldal tehát egymásnak ellentmondóan értékeli az incidenst.
Felfüggesztették a testület vezetőit
A konfliktus előzménye, hogy október 30-án Anna Korwin-Piotrowska – bírói szolgálati idejére hivatkozva – átvette a testület munkájának irányítását. Egy hónapra felfüggesztette Bogdan Święczkowski elnököt és Bartłomiej Sochański alelnököt hivatali feladataik ellátása alól.
Waldemar Żurek igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész ezután öt indítványt nyújtott be mentelmi joguk felfüggesztésére: négy Święczkowskit, egy pedig Sochańskit érinti. Korwin-Piotrowska november 3-ra összehívta az alkotmánybírák teljes ülését.
A testület vezetéséről és az intézkedések jogszerűségéről kialakult vita továbbra sem rendeződött.