Rendkívüli válság robbant ki Lengyelországban – megszólalt az elnök

Karol Nawrocki lengyel elnök október 31-én közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy erővel vették át a lengyel alkotmánybíróság irányítását. Felszólította a kormány által a helyszínre küldött rendvédelmi erőket, hogy hagyják el az épület környékét.

Egymást vádolják erőszakkal a lengyel alkotmánybíróság körül kirobbant válságban. Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Nawrocki közölte, hogy egyeztetett Zbigniew Kapińskivel, a legfelsőbb bíróság első elnökével, aki szerinte szintén törvénytelennek tartja a történteket. Az államfő belbiztonsági veszélyre hivatkozva sürgős politikai konzultációt hívott össze.

Az elnök megszakította szenegáli útját, majd megjelent az Alkotmánybíróság épületében. Egy nyilvánosságra került felvételen azt mondta Anna Korwin-Piotrowskának, Krystian Markiewicznek és Maciej Bereknek, hogy nem tekinti őket bíráknak.

Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK. Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd. Do Trybunału Konstytucyjnego umożliwiłem wejście legalnie urzędującego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziego Bartłomieja Sochańskiego. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego. Dziękuję wszystkim, którzy są pod Trybunałem Konstytucyjnym, stając w obronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 31, 2026

Válság a lengyel alkotmánybíróságon

Az elnöki hivatal képviselői azt állították, hogy az épületben tartózkodók megpróbálták megakadályozni Nawrocki belépését, és megsértették testi épségét.

Marcin Przydacz elnöki miniszter szerint Markiewicz és Korwin-Piotrowska megrángatta az államfőt.

Maciej Berek ezzel szemben azt állította, hogy Nawrocki fizikailag támadt Korwin-Piotrowskára és más bírákra. A felvételen az látható, hogy az elnök az ajtóban álló emberek között próbál bejutni. A két oldal tehát egymásnak ellentmondóan értékeli az incidenst.

Polish President Nawrocki cut short his flight to Senegal on Friday and returned to Poland after police entered the Constitutional Tribunal and its president, Bogdan Swieczkowski, was suspended. Police cited violent incidents outside the court, including objects thrown at officers. The crisis follows a prolonged political dispute over judicial appointments that has effectively paralyzed the tribunal. https://t.co/UkI7bBejFs — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

Felfüggesztették a testület vezetőit

A konfliktus előzménye, hogy október 30-án Anna Korwin-Piotrowska – bírói szolgálati idejére hivatkozva – átvette a testület munkájának irányítását. Egy hónapra felfüggesztette Bogdan Święczkowski elnököt és Bartłomiej Sochański alelnököt hivatali feladataik ellátása alól.

Waldemar Żurek igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész ezután öt indítványt nyújtott be mentelmi joguk felfüggesztésére: négy Święczkowskit, egy pedig Sochańskit érinti. Korwin-Piotrowska november 3-ra összehívta az alkotmánybírák teljes ülését.

A testület vezetéséről és az intézkedések jogszerűségéről kialakult vita továbbra sem rendeződött.