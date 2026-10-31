„Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed” - Orbán Viktor is megszólalt a lengyelországi helyzetről

— Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed, hogy puccsot rendezzen a saját népe ellen – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor támogatásáról biztosította Karol Nawrocki lengyel elnököt A képen: AUGUSZTUS 15. Lengyel Fegyveres Erők Napja parádéján Varsóban

Fotó: AFP / NurPhoto

Őszintén remélem, hogy Nawrocki elnök sikerrel jár az erőfeszítéseiben Lengyelország alkotmányos rendjének fenntartására. Szívünk a lengyel néppel van.

– tette hozzá a korábbi kormányfő.

What we witnessed yesterday in Warsaw was a blatant violation of Poland’s constitution. I never thought @donaldtusk would sink to such depths as to stage a coup d’état against his own people. I sincerely hope President @NawrockiKn succeeds in his efforts to uphold Poland’s constitutional order. Our hearts go out to the Polish people. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2026

Amint arról beszámoltunk, súlyos közjogi konfliktus robbant ki Lengyelországban, az Alkotmánybíróság vezetése körül. Karol Nawrocki államfő a lengyel alkotmánybíróság erőszakos átvételéről beszélt, és szenegáli útját megszakítva, sürgős egyeztetésre hívta a lengyel parlamenti pártok képviselőit. Karol Nawrocki lengyel elnök október 31-én nyilatkozatot tett közzé, amelyben azt állította, hogy erővel vették át a lengyel alkotmánybíróság irányítását.