„Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed” - Orbán Viktor is megszólalt a lengyelországi helyzetről

— Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed, hogy puccsot rendezzen a saját népe ellen – fogalmazott Orbán Viktor.
Őszintén remélem, hogy Nawrocki elnök sikerrel jár az erőfeszítéseiben Lengyelország alkotmányos rendjének fenntartására. Szívünk a lengyel néppel van.
– tette hozzá a korábbi kormányfő.
Amint arról beszámoltunk, súlyos közjogi konfliktus robbant ki Lengyelországban, az Alkotmánybíróság vezetése körül. Karol Nawrocki államfő a lengyel alkotmánybíróság erőszakos átvételéről beszélt, és szenegáli útját megszakítva, sürgős egyeztetésre hívta a lengyel parlamenti pártok képviselőit. Karol Nawrocki lengyel elnök október 31-én nyilatkozatot tett közzé, amelyben azt állította, hogy erővel vették át a lengyel alkotmánybíróság irányítását.