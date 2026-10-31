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orbán viktor

„Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed” - Orbán Viktor is megszólalt a lengyelországi helyzetről

57 perce
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Amit tegnap Varsóban láttunk, az nyíltan sérti Lengyelország alkotmányát – írta Orbán Viktor X-oldalán közzétett bejegyzésében. A volt kormányfő, a Fidesz elnöke támogatásáról biztosította Karol Nawrocki lengyel elnököt.
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orbán viktorelnökkarol nawrockilengyelország

— Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed, hogy puccsot rendezzen a saját népe ellen – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor támogatásáról biztosította Karol Nawrocki lengyel elnököt A képen: AUGUSZTUS 15. Lengyel Fegyveres Erők Napja parádéján Varsóban Fotó: AFP / NurPhoto
Orbán Viktor támogatásáról biztosította Karol Nawrocki lengyel elnököt A képen: AUGUSZTUS 15. Lengyel Fegyveres Erők Napja parádéján Varsóban
Fotó: AFP / NurPhoto

Őszintén remélem, hogy Nawrocki elnök sikerrel jár az erőfeszítéseiben Lengyelország alkotmányos rendjének fenntartására. Szívünk a lengyel néppel van.

– tette hozzá a korábbi kormányfő.

Amint arról beszámoltunk, súlyos közjogi konfliktus robbant ki Lengyelországban, az Alkotmánybíróság vezetése körül. Karol Nawrocki államfő a lengyel alkotmánybíróság erőszakos átvételéről beszélt, és szenegáli útját megszakítva, sürgős egyeztetésre hívta a lengyel parlamenti pártok képviselőit. Karol Nawrocki lengyel elnök október 31-én nyilatkozatot tett közzé, amelyben azt állította, hogy erővel vették át a lengyel alkotmánybíróság irányítását. 

 

 

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