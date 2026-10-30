Kitört a káosz Lengyelországban: a rendőrség körbezárta az Alkotmánybíróságot

Karol Nawrocki Lengyelország elnöke péntek kora este az X-en bejelentette, hogy a kialakult rendkívüli helyzet miatt megszakítja szenegáli útját és hazatér Lengyelországba, mert most otthon van a helye. A döntés hátterében az áll, hogy a rendőrség akciót indított a varsói Alkotmánybíróság épülete előtt. Az Alkotmánybíróság honlapján közben megjelent egy közlemény, amely szerint Bogdan Święczkowskit, aki a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt, a jelenlegi hatalom ellenzékének egyik legfontosabb igazságügyi háttérembere felfüggesztették szolgálati feladatai ellátása alól. Helyét a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező bíró, Anna Korwin-Piotrowska veszi át.

Kitört a káosz Lengyelországban péntek este: a rendőrség körbezárta az Alkotmánybíróságot. Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

A rendőrség közölte, hogy csak a törvényi kötelezettségeit teljesíti, és nem lépett be az épületbe. Anna Korwin-Piotrowska ugyanakkor rámutatott „az Alkotmánybíróság bíráinak és dolgozóinak életét vagy egészségét fenyegető lehetséges veszélyekre, valamint a közrend megzavarásának kockázatára."

Rendőrök vették körbe a Lengyelországban az Alkotmánybíróságot

Visszaállítjuk az Alkotmánybíróság megfelelő működését, mivel Święczkowski elnök és Sochański alelnök nem volt hajlandó elismerni a Szejm által legálisan megválasztott bírákat

- nyilatkozta az Onetnek Sławomir Patyra alkotmánybíró.

Ő azt hangsúlyozta, hogy minden alkotmánybírónak kötelessége arra törekedni, hogy az Alkotmánybíróság betöltse alkotmányos szerepét. "Mivel Święczkowski úr nem teljesítette azt a törvényi kötelezettségét, hogy összehívja az Alkotmánybíróság Bíráinak Közgyűlését, mindent meg kellett tennünk az Alkotmánybíróság pénzügyi forrásainak biztosítása érdekében, mindenekelőtt a munkavállalók érdekét szem előtt tartva" – érvelt.

A lengyel Alkotmánybíróság felfüggesztette Bogdan Święczkowski bírót, tüntetők gyűltek össze az intézmény előtt. Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Az Onetnek sikerült felvennie a kapcsolatot az Alkotmánybíróság már említette elnökhelyettesével, Bartłomiej Sochańskival, aki azt mondta, hogy az Alkotmánybíróságon kialakult helyzet „a jogállamiság és az alkotmány hihetetlen megsértése”.

Több mint egy órája követelem, hogy vegyék fel a kapcsolatot azzal a személlyel, aki koordinálja ezt a rendőrségi támadást az Alkotmánybíróság ellen. Követelem a belépést az Alkotmánybíróság épületébe. Mindkét kérésemre válasz se érkezett. Nem hiszem el, hogy bárki épeszű és jó szándékú ember megpróbálhatná így elfoglalni az Alkotmánybíróságot. Ez csapás a demokráciára. Számomra ez olyan, mint a hadiállapot

Az Alkotmánybíróság székhelye elé megérkeztek a PiS parlamenti képviselői, köztük Jarosław Kaczyński pártelnök is, aki sürgős reakciót kért Karol Nawrockitól. „Nagy felhívással fordulunk az elnök úrhoz. Mindent meg kell tennie a jogkörein belül, hogy leállítsák azt, ami jelenleg zajlik és halad előre. A jogkörei pedig nem kicsik” - fogalmazott a PiS elnöke.