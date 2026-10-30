Kitört a káosz Lengyelországban: a rendőrség körbezárta az Alkotmánybíróságot

Karol Nawrocki Lengyelország elnöke péntek kora este az X-en bejelentette, hogy a kialakult rendkívüli helyzet miatt megszakítja szenegáli útját és hazatér Lengyelországba, mert most otthon van a helye. A döntés hátterében az áll, hogy a rendőrség akciót indított a varsói Alkotmánybíróság épülete előtt. Az Alkotmánybíróság honlapján közben megjelent egy közlemény, amely szerint Bogdan Święczkowskit, aki a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt, a jelenlegi hatalom ellenzékének egyik legfontosabb igazságügyi háttérembere felfüggesztették szolgálati feladatai ellátása alól. Helyét a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező bíró, Anna Korwin-Piotrowska veszi át.
A rendőrség közölte, hogy csak a törvényi kötelezettségeit teljesíti, és nem lépett be az épületbe. Anna Korwin-Piotrowska ugyanakkor rámutatott „az Alkotmánybíróság bíráinak és dolgozóinak életét vagy egészségét fenyegető lehetséges veszélyekre, valamint a közrend megzavarásának kockázatára."
Rendőrök vették körbe a Lengyelországban az Alkotmánybíróságot
Visszaállítjuk az Alkotmánybíróság megfelelő működését, mivel Święczkowski elnök és Sochański alelnök nem volt hajlandó elismerni a Szejm által legálisan megválasztott bírákat
- nyilatkozta az Onetnek Sławomir Patyra alkotmánybíró.
Ő azt hangsúlyozta, hogy minden alkotmánybírónak kötelessége arra törekedni, hogy az Alkotmánybíróság betöltse alkotmányos szerepét. "Mivel Święczkowski úr nem teljesítette azt a törvényi kötelezettségét, hogy összehívja az Alkotmánybíróság Bíráinak Közgyűlését, mindent meg kellett tennünk az Alkotmánybíróság pénzügyi forrásainak biztosítása érdekében, mindenekelőtt a munkavállalók érdekét szem előtt tartva" – érvelt.
Az Onetnek sikerült felvennie a kapcsolatot az Alkotmánybíróság már említette elnökhelyettesével, Bartłomiej Sochańskival, aki azt mondta, hogy az Alkotmánybíróságon kialakult helyzet „a jogállamiság és az alkotmány hihetetlen megsértése”.
Több mint egy órája követelem, hogy vegyék fel a kapcsolatot azzal a személlyel, aki koordinálja ezt a rendőrségi támadást az Alkotmánybíróság ellen. Követelem a belépést az Alkotmánybíróság épületébe. Mindkét kérésemre válasz se érkezett. Nem hiszem el, hogy bárki épeszű és jó szándékú ember megpróbálhatná így elfoglalni az Alkotmánybíróságot. Ez csapás a demokráciára. Számomra ez olyan, mint a hadiállapot
Az Alkotmánybíróság székhelye elé megérkeztek a PiS parlamenti képviselői, köztük Jarosław Kaczyński pártelnök is, aki sürgős reakciót kért Karol Nawrockitól. „Nagy felhívással fordulunk az elnök úrhoz. Mindent meg kell tennie a jogkörein belül, hogy leállítsák azt, ami jelenleg zajlik és halad előre. A jogkörei pedig nem kicsik” - fogalmazott a PiS elnöke.
Donald Tusk: a jogállamiság visszaállíása a kormány kötelessége
A jogállamiság visszaállítása a kormány kötelessége - így kommentálta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en a varsói alkotmánybíróság körüli fejleményeket.
Az alkotmánybíróság honlapján Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által nemrég megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró közölte: felfüggesztette Bogdan Swieczkowski alkotmánybírósági elnöknek és helyettesének a mandátumát. Az alkotmánybíróság X-honlapján viszont az olvasható: a testület elnöke továbbra is Swieczkowski, Korwin-Piotrowska pedig nem alkotmánybíró.
Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki pártnak, a Jog és Igazságosságnak az elnöke az X-en "az alkotmánybírósággal szembeni merényletnek" minősítette a pénteki hatósági lépéseket.
A lengyel igazságügyi miniszter az alkotmánybírósági elnök és helyettese mentelmi joga felfüggesztését kezdeményezte
Bogdan Swieczkowski lengyel alkotmánybírósági elnök és helyettese, Bartlomiej Sochanski mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte pénteken Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész.
Zurek az X-en tudatta: Swieczkowskit érintő négy, Sochanskit érintő egy indítványt nyújtott be, ezek jóváhagyása után büntetőjogi eljárást kezdeményezne az alkotmánybíróság vezetői ellen.
Swieczkowski és Sochanski mandátumának felfüggesztését péntek este kezdeményezte Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által márciusban megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró.
Zurek közölte: Korwin-Piotrowskának - aki szerinte most korelnökként az alkotmánybíróság élén áll - 50 kötetnyi, Swieczkowski állítólagos bűntetteire vonatkozó iratot is továbbítottak.
Közben Swieczkowski bement az alkotmánybíróság székházába, előtte a tüntetők fűrészek segítségével megnyitották annak bejáratát, amelyet korábban a rendőrség láncokkal biztosított.