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bogdan święczkowski

Feszült a helyzet Lengyelországban: tárgyakkal dobálták a rendőröket, három tüntetőt elfogtak

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Több száz tüntető vonult utcára, rendőrökkel alakult ki összetűzés, és három embert őrizetbe vettek egy bírósági vezető felfüggesztése miatt. Lengyelországban annyira kiéleződött a politikai helyzet, hogy Karol Nawrocki államfő megszakította szenegáli útját, és repülőgépével visszafordult hazája felé.
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Lengyelországban súlyos politikai feszültséget váltott ki Bogdan Święczkowski, az alkotmánybíróság elnökének felfüggesztése. Az Associated Press beszámolója szerint péntek este több száz kormányellenes tüntető gyűlt össze a bíróság épületénél, ahol a demonstráció egy része erőszakossá vált.

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Lengyelországban elszabadultak az indulatok. Fotó: PIOTR LAPINSKI / NurPhoto

Lengyelországban az államfő is megszakította külföldi útját

A rendőrség három tüntetőt vett őrizetbe, miután egyes demonstrálók tárgyakat dobáltak a rendőrök felé, és megpróbáltak áttörni az alkotmánybíróság körül felállított biztonsági kerítésen.

Az események miatt Karol Nawrocki lengyel államfő rendkívüli döntést hozott: 

péntek este, Szenegál felé tartva visszafordíttatta repülőgépét, és hazatért.

Az elnök az X-en közölte, hogy ilyen helyzetben Lengyelországban van a helye. Hazatérését követően az alkotmánybíróság épületéhez ment, és elmondása szerint segített a felfüggesztett bírósági elnöknek is bejutni az épületbe.

Szombat reggel Nawrocki úgy fogalmazott, hogy megsértették Lengyelország alkotmányos rendjét. A politikai helyzet stabilizálása érdekében sürgős egyeztetésre hívta a parlamenti frakciók vezetőit.

WARSAW, POLAND - OCTOBER 31: Police are seen around the premises of Poland's top court 'Constitutional Tribunal' as its head suspended in Warsaw, Poland on October 31, 2026. Warsaw police said officers had been sent to the tribunal after receiving information about possible threats to judges and staff and a risk of public disorder. Police said they had not entered the court building and denied claims that officers had stormed it. Three people were detained after allegedly climbing over the fence surrounding the tribunal, while police said objects had also been thrown at officers. Agata Grzybowska / Anadolu (Photo by Agata Grzybowska / Anadolu via AFP)
Fotó: AGATA GRZYBOWSKA / ANADOLU

Donald Tusk szerint a jogállamiság helyreállítása a cél

Az alkotmánybíróság péntek este jelentette be Bogdan Święczkowski felfüggesztését. A kormány szerint a bírósági vezető többször megsértette a törvényeket, és veszélyeztette az intézmény működését.

Donald Tusk miniszterelnök azzal vádolja Święczkowskit, hogy akadályozta a parlamenti többség által megválasztott bírák hivatalba lépését.

Tusk péntek esti bejegyzésében hangsúlyozta, hogy kormánya kötelességének tekinti a jogállamiság helyreállítását, még akkor is, ha ez nehéz és fájdalmas döntésekkel jár.

A felfüggesztés ellen tiltakozók között megjelent Jarosław Kaczyński, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetője, valamint több szélsőjobboldali politikus is.

Zbigniew Ziobro korábbi igazságügyi miniszter az alkotmányos rend elleni támadásnak nevezte a történteket, és határozott ellenállásra szólított fel.

A konfliktus hátterében a lengyel igazságszolgáltatás évek óta tartó átalakítása áll. A 2015 és 2023 között kormányzó PiS-t lengyelországi és uniós bírálói az igazságszolgáltatás politikai befolyásolásával vádolták.

A 2023-ban hatalomra került Tusk-kormány a bírói függetlenség helyreállítását ígérte, intézkedéseit azonban a PiS-hez kötődő államfők vétói többször akadályozták.

A mostani felfüggesztés tovább mélyítheti a kormány és politikai ellenfelei közötti konfliktust.

 

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