Feszült a helyzet Lengyelországban: tárgyakkal dobálták a rendőröket, három tüntetőt elfogtak

Lengyelországban súlyos politikai feszültséget váltott ki Bogdan Święczkowski, az alkotmánybíróság elnökének felfüggesztése. Az Associated Press beszámolója szerint péntek este több száz kormányellenes tüntető gyűlt össze a bíróság épületénél, ahol a demonstráció egy része erőszakossá vált.

Lengyelországban elszabadultak az indulatok. Fotó: PIOTR LAPINSKI / NurPhoto

Lengyelországban az államfő is megszakította külföldi útját

A rendőrség három tüntetőt vett őrizetbe, miután egyes demonstrálók tárgyakat dobáltak a rendőrök felé, és megpróbáltak áttörni az alkotmánybíróság körül felállított biztonsági kerítésen.

Az események miatt Karol Nawrocki lengyel államfő rendkívüli döntést hozott:

péntek este, Szenegál felé tartva visszafordíttatta repülőgépét, és hazatért.

Az elnök az X-en közölte, hogy ilyen helyzetben Lengyelországban van a helye. Hazatérését követően az alkotmánybíróság épületéhez ment, és elmondása szerint segített a felfüggesztett bírósági elnöknek is bejutni az épületbe.

Szombat reggel Nawrocki úgy fogalmazott, hogy megsértették Lengyelország alkotmányos rendjét. A politikai helyzet stabilizálása érdekében sürgős egyeztetésre hívta a parlamenti frakciók vezetőit.

Fotó: AGATA GRZYBOWSKA / ANADOLU

Donald Tusk szerint a jogállamiság helyreállítása a cél

Az alkotmánybíróság péntek este jelentette be Bogdan Święczkowski felfüggesztését. A kormány szerint a bírósági vezető többször megsértette a törvényeket, és veszélyeztette az intézmény működését.

Donald Tusk miniszterelnök azzal vádolja Święczkowskit, hogy akadályozta a parlamenti többség által megválasztott bírák hivatalba lépését.

Tusk péntek esti bejegyzésében hangsúlyozta, hogy kormánya kötelességének tekinti a jogállamiság helyreállítását, még akkor is, ha ez nehéz és fájdalmas döntésekkel jár.

A felfüggesztés ellen tiltakozók között megjelent Jarosław Kaczyński, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetője, valamint több szélsőjobboldali politikus is.

Zbigniew Ziobro korábbi igazságügyi miniszter az alkotmányos rend elleni támadásnak nevezte a történteket, és határozott ellenállásra szólított fel.

A konfliktus hátterében a lengyel igazságszolgáltatás évek óta tartó átalakítása áll. A 2015 és 2023 között kormányzó PiS-t lengyelországi és uniós bírálói az igazságszolgáltatás politikai befolyásolásával vádolták.