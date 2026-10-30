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XIV. Leó pápa

Ilyen még nem történt az egyház történetében: leadhatja voksát az amerikai választásokon Leó pápa

1 órája
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Kétezer év alatt egyetlen pápa sem szavazott világi választáson, azonban úgy tűnik Leó pápa fog. A katolikus egyházfő levélszavazási kérelmet nyújtott be, hogy leadhassa voksát az amerikai választásokon.
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XIV. Leó pápaválasztásEgyesült Államok

XIV. Leó pápa levélszavazási kérelmet nyújtott be, hogy leadhassa voksát a jövő keddi félidős választásokon. A kérelmet a Letters from Leo erősítette meg a Chicago elővárosában található Will megyei hivatalnál, ahol a pápa továbbra is a születési nevén, Robert Francis Prevostként szerepel a választói névjegyzékben. Kérését október 3-án, egy hónappal a választás napja előtt nyújtotta be.

Leó pápa lehet az első katolikus egyházfő, aki világi választáson szavaz
Leó pápa lehet az első katolikus egyházfő, aki világi választáson szavaz. (Képünk illusztráció) Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Leó pápa lehet az első katolikus egyházfő, aki világi választáson szavaz

Elsőként a WJOL számolt be a kérelemről október 23-án, olyan forrásokra hivatkozva, akik szerint a pápa egyik közeli hozzátartozója kérte, hogy a szavazólapot a New Lenox-i bejegyzett lakcímére küldjék ki. Ez a cím a testvéréé, John Prevosté, aki ezen a héten Rómában járt.

Elképzelhető, hogy John elvitte a szavazólapot a testvérének, és most hazaviszi Will megyébe, bár ezt sem a Vatikán, sem a család nem erősítette meg. Ha az egyházfő visszaküldi a szavazólapját, azzal ő lesz a Katolikus Egyház kétezer éves történetének első olyan pápája, aki szavaz egy világi választáson.

Napokkal a 2025. májusi konklávé után Matt Dietrich, az Illinois Állami Választási Bizottság munkatársa elmondta, hogy az új pápa továbbra is aktív választópolgár Will megyében, és a 2024. novemberi elnökválasztáson is levélben szavazott. Dietrich hozzátette, hogy a külföldön élő amerikaiakat védő szövetségi törvény valószínűleg akkor is megőrizné a szövetségi választásokon való szavazati jogát, ha az illinoisi lakóhelye megváltozna.

A nyilvántartás szerint Leó pápa a 2008-as és 2010-es előválasztásokon a Demokrata Párt szavazólapját választotta, majd 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban a Republikánus Pártét, a rendes választásokon pedig 2012-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2024-ben adott le szavazatot. Mivel Illinois államban nincs pártregisztráció, bármelyik választópolgár szabadon választhatja bármelyik párt előválasztási szavazólapját.

 

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