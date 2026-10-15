A költségvetési vita továbbra is forrpont az unió és António Costa, az Európai Tanács elnöke számára. A fővárosok enyhítették elkötelezettségüket a decemberi határidő betartása kapcsán, mivel az egymással szemben álló táborok álláspontja továbbra sem mutat közeledést – összegzett a Politico az uniós vezetők csúcstalálkozója kapcsán.

„Segíteni akar Ukrajnának? Akkor igyon kevesebb sört” - Andris Kulbergs lett miniszterelnök leegyszerűsített Ukrajna támogatásának kérdését az EU-csúcs előtt

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A svéd miniszterelnök szerint az EU javasolt költségvetése elfogadhatatlan. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szerint az EU jelenlegi hétéves költségvetési javaslata „túl nagy, túl drága” és „teljesen elfogadhatatlan”, mert 60%-kal növelné Svédország nettó hozzájárulását.

Egyszerűen nemet mondok a mai javaslatokra

– mondta.

Kristersson kizárta, hogy még ebben a hónapban vagy a következőben megállapodás szülessen, hozzátéve, hogy nem biztos abban, hogy év végéig sikerül-e megegyezést elérni. „Nem sietünk” – tette hozzá. Svédország jelenlegi álláspontja szerint a bruttó nemzeti jövedelem körülbelül 1 százalékát kitevő hozzájárulás tűnik észszerűnek.

Andrej Babis cseh miniszterelnök „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az Európai Bizottság által javasolt új uniós adókat – amelyek célja a költségvetés megerősítése –, különösen azokat, amelyek a dohánytermékekből származó bevételekre és a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkoznak.