A költségvetési vita továbbra is forrpont az unió és António Costa, az Európai Tanács elnöke számára. A fővárosok enyhítették elkötelezettségüket a decemberi határidő betartása kapcsán, mivel az egymással szemben álló táborok álláspontja továbbra sem mutat közeledést – összegzett a Politico az uniós vezetők csúcstalálkozója kapcsán.
A svéd miniszterelnök szerint az EU javasolt költségvetése elfogadhatatlan. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szerint az EU jelenlegi hétéves költségvetési javaslata „túl nagy, túl drága” és „teljesen elfogadhatatlan”, mert 60%-kal növelné Svédország nettó hozzájárulását.
Egyszerűen nemet mondok a mai javaslatokra
– mondta.
Kristersson kizárta, hogy még ebben a hónapban vagy a következőben megállapodás szülessen, hozzátéve, hogy nem biztos abban, hogy év végéig sikerül-e megegyezést elérni. „Nem sietünk” – tette hozzá. Svédország jelenlegi álláspontja szerint a bruttó nemzeti jövedelem körülbelül 1 százalékát kitevő hozzájárulás tűnik észszerűnek.
Andrej Babis cseh miniszterelnök „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az Európai Bizottság által javasolt új uniós adókat – amelyek célja a költségvetés megerősítése –, különösen azokat, amelyek a dohánytermékekből származó bevételekre és a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkoznak.
Lett miniszterelnök: „Segíteni akar Ukrajnának? Akkor igyon kevesebb sört”
Az uniós csúcsra érkező tagállami vezetők Ukrajna támogatásának kérdéséről is beszéltek.
„Ha Franciaország vezetője akar lenni, akkor fel kell ismernie, hogy segítenie kell Európa és Ukrajna biztonságának megőrzésében az orosz agresszióval szemben” – mondta Rob Jetten holland miniszterelnök, Marine Le Pennek üzenve, aki tegnap este ismételten kijelentette, hogy megválasztása esetén – tekintettel a francia államháztartás súlyos helyzetére – leállítaná az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást.
„Ez egy nagyon ostoba döntés lenne” – mondta Jetten –, „mert ez a franciák számára is nagyobb bizonytalanságot jelentene.”
A lett kormányfő leegyszerűsítette Ukrajna támogatásának kérdését:
Segíteni akar Ukrajnának? Akkor igyon kevesebb sört
– mondta Andris Kulbergs lett miniszterelnök a csúcstalálkozóra érkezve.
Egy sörrel kevesebb évente minden európainak segítene fedezni a háborús támogatás költségeit
– mondta.
Az az egy sör az uniós polgárok számára csupán egy költség. Ott viszont egy élet. Mi kevesebbet iszunk, az ő életüket megmentjük
– mondta, hozzátéve: „Ennyire egyszerű.”
A lett kormányfő az Egyesült Királyság unióba való visszatéréséről is elmondta véleményét. Szerinte a szigetországnak „vissza kellene térnie a családba”.
Az uniós csúcsra érkező vezetők az EU bővítésének kérdésével is foglalkoznak. Horvátország, az EU legújabb tagja, azon országok közé tartozik, amelyek aggodalmakat fogalmaztak meg Montenegró csatlakozási kérelmével kapcsolatban és lassítanák azt.
Andrej Plenkovics horvát miniszterelnök a Politico-nak a csúcstalálkozó előtti rendezvényén elmondta: Zágráb felhívta a figyelmet az igazságszolgáltatás és az alapjogok, valamint a kül-, biztonsági és védelmi politika tárgyú tárgyalási fejezetek keretében megoldatlan kérdésekre. Ezek közül néhány évtizedekre nyúlik vissza – mondta –, „mások pedig már két éve szerepelnek a napirenden, anélkül, hogy bármiféle előrelépés történt volna”.