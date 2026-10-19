Eltorlaszolták a Louvre bejáratát, folytatódnak a zavargások Franciaországban

A világhírű múzeum a tüntetés miatt nem tudott a tervezett időpontban kinyitni. A múzeum előtt kihelyezett plakáton ez állt: „Büszkén jelentjük be, hogy elzárjuk a világ legnagyobb múzeumát.”

A tüntetések a múlt hónapban kezdődtek, amikor a diákok az országszerte a középiskolákban uralkodó körülmények ellen tiltakoztak, de azóta kiterjedtek más, szélesebb körű problémákra is, például a megélhetési költségekre.

Gerald Darmanin francia igazságügyi miniszter hétfőn közölte, hogy a hétvégén több mint 2 330 embert vettek őrizetbe az országban, akiknek 70%-a nagykorú volt – közölte az Euronews.

«C’est indécent pour tous ces touristes qui ont traversé le monde» : ce lundi, des étudiants d’écoles d’art et de culture ont bloqué l’entrée du Louvre. Encadrés par des syndicalistes CGT, les manifestants ont distribué des tracts pour expliquer la situation aux touristes. https://t.co/IYzwE5hEML — Le Figaro (@Le_Figaro) October 19, 2026

Alain Di Crescenzo, a kereskedelmi kamara elnöke szerint több mint 2 000 üzletet érintettek a hétvégi erőszakos események Franciaország-szerte, és a kár több száz millió euróra rúg.

A tüntetések a múlt hónapban kezdődtek, amikor a diákok az országszerte a középiskolákban uralkodó körülmények ellen tiltakoztak, de azóta kiterjedtek más, szélesebb körű problémákra is, mint például a megélhetési költségek és az infláció.

EN DIRECT | Cellule interministérielle de crise : prise de parole du Premier ministre. https://t.co/tDf1CnVKES — Gouvernement (@gouvernementFR) October 19, 2026

A The Guardian arról számolt be, hogy további tüntetéseket terveznek Franciaországban a következő hetekben. A sárga mellényes mozgalom, a nemrég bejelentette a tüntetések „második felvonását” október 24-re,majd egy héttel későbbre is. Elmondásuk szerint a cél az, hogy „fenntartsák a lendületet” egészen a november 5-re tervezett újabb nagy tüntetésig.

Részleges kijárási tilalmat vezetnek be egyes területeken

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök közölte, hogy felkérte a prefektusokat, vezessenek be részleges kijárási tilalmat bizonyos területeken a további rendzavarások megakadályozása érdekében, amelyeket ő „az ultrabaloldalnak” és egyes bűnözői elemeknek tulajdonít.

Azt is elmondta, hogy a kormány elszánt: határozott válaszlépéseket fognak tenni a tüntetések során elkövetett erőszakos cselekmények és bűncselekmények ellen. Hangsúlyozta: ha rendkívüli állapot kihirdetését szükségesnek ítélik, meg is fogják tenni, ezt a döntést azonban egyelőre nem tervezik.

A nyomozók a közösségi médiában megjelent felvételeket is átvizsgálják, amelyeken a zavargók gyakran nem viseltek maszkot.