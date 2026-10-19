Eltorlaszolták a Louvre bejáratát, folytatódnak a zavargások Franciaországban

A tüntetők hétfőn elzárták a párizsi Louvre múzeum bejáratait, hogy támogassák az országos középiskolás diákmozgalmat, és elítéljék a „rendőri elnyomást” – közölte a múzeum vezetése és a szakszervezetek az AFP hírügynökséggel.
A világhírű múzeum a tüntetés miatt nem tudott a tervezett időpontban kinyitni. A múzeum előtt kihelyezett plakáton ez állt: „Büszkén jelentjük be, hogy elzárjuk a világ legnagyobb múzeumát.”
A tüntetések a múlt hónapban kezdődtek, amikor a diákok az országszerte a középiskolákban uralkodó körülmények ellen tiltakoztak, de azóta kiterjedtek más, szélesebb körű problémákra is, például a megélhetési költségekre.
Gerald Darmanin francia igazságügyi miniszter hétfőn közölte, hogy a hétvégén több mint 2 330 embert vettek őrizetbe az országban, akiknek 70%-a nagykorú volt – közölte az Euronews.
Alain Di Crescenzo, a kereskedelmi kamara elnöke szerint több mint 2 000 üzletet érintettek a hétvégi erőszakos események Franciaország-szerte, és a kár több száz millió euróra rúg.
A tüntetések a múlt hónapban kezdődtek, amikor a diákok az országszerte a középiskolákban uralkodó körülmények ellen tiltakoztak, de azóta kiterjedtek más, szélesebb körű problémákra is, mint például a megélhetési költségek és az infláció.
A The Guardian arról számolt be, hogy további tüntetéseket terveznek Franciaországban a következő hetekben. A sárga mellényes mozgalom, a nemrég bejelentette a tüntetések „második felvonását” október 24-re,majd egy héttel későbbre is. Elmondásuk szerint a cél az, hogy „fenntartsák a lendületet” egészen a november 5-re tervezett újabb nagy tüntetésig.
Részleges kijárási tilalmat vezetnek be egyes területeken
Sébastien Lecornu francia miniszterelnök közölte, hogy felkérte a prefektusokat, vezessenek be részleges kijárási tilalmat bizonyos területeken a további rendzavarások megakadályozása érdekében, amelyeket ő „az ultrabaloldalnak” és egyes bűnözői elemeknek tulajdonít.
Azt is elmondta, hogy a kormány elszánt: határozott válaszlépéseket fognak tenni a tüntetések során elkövetett erőszakos cselekmények és bűncselekmények ellen. Hangsúlyozta: ha rendkívüli állapot kihirdetését szükségesnek ítélik, meg is fogják tenni, ezt a döntést azonban egyelőre nem tervezik.
A nyomozók a közösségi médiában megjelent felvételeket is átvizsgálják, amelyeken a zavargók gyakran nem viseltek maszkot.
Ma estétől új intézkedéseket vezetnek be a zavargások megismétlődésének megakadályozására. A holnapi PSG–Barcelona labdarúgó-mérkőzést azonban a jelenlegi tervek szerint megtartják.
Azt is elmondja, hogy kedden életbe lépnek a zavargások által érintett vállalkozások számára biztosított ideiglenes intézkedések, hogy minden munkahely megmaradjon, annak ellenére, hogy az üzleti tevékenységek ellehetetlenültek a forgalmas karácsonyi időszak előkészületei során.
A francia kormány arra is törekedni fog, hogy felgyorsítsa a biztosítási kártérítések kifizetéséhez szükséges különböző értékeléseket.
Lecornu azt is elmondta, hogy a törvényes tiltakozás jogát meg kell őrizni, és azt a zavargásoktól és a rendőrséggel történt összecsapásoktól elkülönítve kell kezelni.