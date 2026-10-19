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Eltorlaszolták a Louvre bejáratát, folytatódnak a zavargások Franciaországban

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Folytatódtak a zavargások Franciaországban. A tiltakozók eltorlaszolták a párizsi Louvre bejáratait a napok óta tüntető diákmozgalom támogatásaként.
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louvrefranciaországtüntetésPárizs

A tüntetők hétfőn elzárták a párizsi Louvre múzeum bejáratait, hogy támogassák az országos középiskolás diákmozgalmat, és elítéljék a „rendőri elnyomást” – közölte a múzeum vezetése és a szakszervezetek az AFP hírügynökséggel.

Eltorlaszolták a Louvre bejáratát, folytatódnak a zavargások Franciaországban Fotó: LUC AUFFRET / ANADOLU
Eltorlaszolták a Louvre bejáratát, folytatódnak a zavargások Franciaországban Fotó: LUC AUFFRET / ANADOLU
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A világhírű múzeum a tüntetés miatt nem tudott a tervezett időpontban kinyitni. A múzeum előtt kihelyezett plakáton ez állt: „Büszkén jelentjük be, hogy elzárjuk a világ legnagyobb múzeumát.”

A tüntetések a múlt hónapban kezdődtek, amikor a diákok az országszerte a középiskolákban uralkodó körülmények ellen tiltakoztak, de azóta kiterjedtek más, szélesebb körű problémákra is, például a megélhetési költségekre.

Gerald Darmanin francia igazságügyi miniszter hétfőn közölte, hogy a hétvégén több mint 2 330 embert vettek őrizetbe az országban, akiknek 70%-a nagykorú volt – közölte az Euronews.

Alain Di Crescenzo, a kereskedelmi kamara elnöke szerint több mint 2 000 üzletet érintettek a hétvégi erőszakos események Franciaország-szerte, és a kár több száz millió euróra rúg.

A tüntetések a múlt hónapban kezdődtek, amikor a diákok az országszerte a középiskolákban uralkodó körülmények ellen tiltakoztak, de azóta kiterjedtek más, szélesebb körű problémákra is, mint például a megélhetési költségek és az infláció.

A The Guardian arról számolt be, hogy további tüntetéseket terveznek Franciaországban a következő hetekben. A sárga mellényes mozgalom, a nemrég bejelentette a tüntetések „második felvonását” október 24-re,majd egy héttel későbbre is. Elmondásuk szerint a cél az, hogy „fenntartsák a lendületet” egészen a november 5-re tervezett újabb nagy tüntetésig. 

Részleges kijárási tilalmat vezetnek be egyes területeken

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök közölte, hogy felkérte a prefektusokat, vezessenek be részleges kijárási tilalmat bizonyos területeken a további rendzavarások megakadályozása érdekében, amelyeket ő „az ultrabaloldalnak” és egyes bűnözői elemeknek tulajdonít.

Azt is elmondta, hogy a kormány elszánt: határozott válaszlépéseket fognak tenni a tüntetések során elkövetett erőszakos cselekmények és bűncselekmények ellen. Hangsúlyozta: ha rendkívüli állapot kihirdetését szükségesnek ítélik, meg is fogják tenni, ezt a döntést azonban egyelőre nem tervezik.  

A nyomozók a közösségi médiában megjelent felvételeket is átvizsgálják, amelyeken a zavargók gyakran nem viseltek maszkot. 

Ma estétől új intézkedéseket vezetnek be a zavargások megismétlődésének megakadályozására. A holnapi PSG–Barcelona labdarúgó-mérkőzést azonban a jelenlegi tervek szerint megtartják.

Azt is elmondja, hogy kedden életbe lépnek a zavargások által érintett vállalkozások számára biztosított ideiglenes intézkedések, hogy minden munkahely megmaradjon, annak ellenére, hogy az üzleti tevékenységek ellehetetlenültek a forgalmas karácsonyi időszak előkészületei során.

A francia kormány arra is törekedni fog, hogy felgyorsítsa a biztosítási kártérítések kifizetéséhez szükséges különböző értékeléseket.

Lecornu azt is elmondta, hogy a törvényes tiltakozás jogát meg kell őrizni, és azt a zavargásoktól és a rendőrséggel történt összecsapásoktól elkülönítve kell kezelni.

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