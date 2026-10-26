Történelmi választás zajlott Brazíliában, Lula da Silva nyert

A hivatalban lévő baloldali elnök, a 80 éves Luiz Inácio Lula da Silva nyerte az elnökválasztás második fordulóját Brazíliában.

Luiz Inácio Lula Da Silva a brazil elnök

Fotó: JUAN BARRETO / Juan BARRETO / AFP

A Munkáspárt jelöltje a szavazatok 51,78 százalékával nyert, míg Flávio Bolsonaro szenátor a voksok 48,22 százalékát kapta.

Lula győzelme azért történelmi, mert 1988 óta mindig az első forduló nyertese lett a végső győztes is. Az október elején tartott első fordulóban ugyanis Bolsonaro 47,3, míg Lula 45,16 százalékot szerzett. Lula most nagyobb különbséggel győzött mint négy éve, akkor 50,9 százalékot kapott.

Ellenfele, Flávio Bolsonaro nem fogadja el az eredményt, és jogi úton akarja megtámadni a választást, arra hivatkozva, hogy a szavazás meghosszabbítása szabálytalan volt. A választás napján a ugyanis a szavazást két órával meghosszabbították, miután mindkét jelölt csapata jelezte, hogy egyes választók nehezen jutnak el a szavazóhelyiségekhez. Lula kampánya a szavazókat szállító buszokat érintő problémákra, Bolsonaro csapata pedig a heves esőzések okozta közlekedési nehézségekre hivatkozott - írja a CNN.

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