Mégsem jön Macron Budapestre?

A francia nagykövetség azt is közölte, hogy Macron esetleges budapesti látogatását francia részről korábban senki sem erősítette meg – írta az elemző a Telex értesüléseire hivatkozva.

Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban beszélt arról, hogy külföldi vezetők és Budapestre érkeznek október 23-án, Macront név szerint is említette

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Ez politikailag meglehetősen kellemetlen Magyar Péter számára. Egy hivatalban lévő miniszterelnöktől ugyanis joggal várható el, hogy csak akkor jelentse be egy másik ország államfőjének érkezését, ha arról már megszületett a diplomáciai megállapodás.

– fogalmazott Deák Dániel, hozzátéve: „Macron távolmaradásának hátterében akár a Franciaországban kialakult belpolitikai feszültségek és az elmúlt napok zavargásai is állhatnak, bár erre egyelőre nincs hivatalos megerősítés.”

Macron helyett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ott lesz a budapesti megemlékezéseken – emlékeztetett a szakértő, hangsúlyozva:

Politikai szempontból ez is beszédes. Magyar Péter számára láthatóan fontos, hogy az október 23-i ünnepséget nemzetközi politikai eseménnyé emelje, és demonstrálja az új magyar kormány európai kapcsolatrendszerét.

Bejegyzése végén Deák Dániel úgy összegzett: „A nagy nemzetközi diplomáciai sikernek beharangozott esemény egyik legfontosabb szereplője végül távol marad. Ráadásul úgy, hogy az érkezését maga a magyar miniszterelnök jelentette be, miközben a franciák szerint azt soha nem is erősítették meg.”