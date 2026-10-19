Mégsem jön Macron Budapestre?

A francia nagykövetség azt is közölte, hogy Macron esetleges budapesti látogatását francia részről korábban senki sem erősítette meg – írta az elemző a Telex értesüléseire hivatkozva.
Ez politikailag meglehetősen kellemetlen Magyar Péter számára. Egy hivatalban lévő miniszterelnöktől ugyanis joggal várható el, hogy csak akkor jelentse be egy másik ország államfőjének érkezését, ha arról már megszületett a diplomáciai megállapodás.
– fogalmazott Deák Dániel, hozzátéve: „Macron távolmaradásának hátterében akár a Franciaországban kialakult belpolitikai feszültségek és az elmúlt napok zavargásai is állhatnak, bár erre egyelőre nincs hivatalos megerősítés.”
Macron helyett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ott lesz a budapesti megemlékezéseken – emlékeztetett a szakértő, hangsúlyozva:
Politikai szempontból ez is beszédes. Magyar Péter számára láthatóan fontos, hogy az október 23-i ünnepséget nemzetközi politikai eseménnyé emelje, és demonstrálja az új magyar kormány európai kapcsolatrendszerét.
Bejegyzése végén Deák Dániel úgy összegzett: „A nagy nemzetközi diplomáciai sikernek beharangozott esemény egyik legfontosabb szereplője végül távol marad. Ráadásul úgy, hogy az érkezését maga a magyar miniszterelnök jelentette be, miközben a franciák szerint azt soha nem is erősítették meg.”
Amint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban beszélt arról, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóját a megszokottnál nagyobb ünnepségsorozattal köszöntik és azt is elmondta, hogy az ünnep estéjén a miniszterelnök a Szépművészeti Múzeumban fogadja a meghívott állam- és kormányfőket, házelnököket és más külföldi vendégeket. A miniszterelnök név szerint Emmanuel Macron francia elnököt említette a résztvevők között, hozzátéve: uniós vezetők, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is Budapestre érkeznek.