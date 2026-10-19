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Magyar Péter bemutatja, mire számíthatunk 2027-ben – élőben az Országgyűlésből Origón!

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Mégsem jön Macron Budapestre?

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Múlt héten még maga Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Partizánnak adott interjújában, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulójára több külföldi vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is Budapestre érkezik. Most azonban kiderült: Macron mégsem vesz részt az október 23-i ünnepségeken – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán közzétett posztjában Deák Dániel.
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macronursula von der leyenfrancia

A francia nagykövetség azt is közölte, hogy Macron esetleges budapesti látogatását francia részről korábban senki sem erősítette meg – írta az elemző a Telex értesüléseire hivatkozva.

Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban beszélt arról, hogy külföldi vezetők és Budapestre érkeznek október 23-án, Macront név szerint is említette Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP
Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban beszélt arról, hogy külföldi vezetők és Budapestre érkeznek október 23-án, Macront név szerint is említette 
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

 

Ez politikailag meglehetősen kellemetlen Magyar Péter számára. Egy hivatalban lévő miniszterelnöktől ugyanis joggal várható el, hogy csak akkor jelentse be egy másik ország államfőjének érkezését, ha arról már megszületett a diplomáciai megállapodás.

– fogalmazott Deák Dániel, hozzátéve: „Macron távolmaradásának hátterében akár a Franciaországban kialakult belpolitikai feszültségek és az elmúlt napok zavargásai is állhatnak, bár erre egyelőre nincs hivatalos megerősítés.”

Macron helyett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ott lesz a budapesti megemlékezéseken – emlékeztetett a szakértő, hangsúlyozva:

Politikai szempontból ez is beszédes. Magyar Péter számára láthatóan fontos, hogy az október 23-i ünnepséget nemzetközi politikai eseménnyé emelje, és demonstrálja az új magyar kormány európai kapcsolatrendszerét.

Bejegyzése végén Deák Dániel úgy összegzett: „A nagy nemzetközi diplomáciai sikernek beharangozott esemény egyik legfontosabb szereplője végül távol marad. Ráadásul úgy, hogy az érkezését maga a magyar miniszterelnök jelentette be, miközben a franciák szerint azt soha nem is erősítették meg.”

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Amint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban beszélt arról, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóját a megszokottnál nagyobb ünnepségsorozattal köszöntik és azt is elmondta, hogy az ünnep estéjén a miniszterelnök a Szépművészeti Múzeumban fogadja a meghívott állam- és kormányfőket, házelnököket és más külföldi vendégeket. A miniszterelnök név szerint Emmanuel Macron francia elnököt említette a résztvevők között, hozzátéve: uniós vezetők, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is Budapestre érkeznek. 

 

 

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