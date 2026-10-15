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nicolás maduro

Brutális kínzásokkal vádolják a bukott diktátort – döbbenetes részletek derültek ki

1 órája
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Újabb súlyos vádak miatt állhat bíróság elé Venezuela egykori vezetője és felesége. Nicolás Madurót politikai ellenfelei megkínzására irányuló összeesküvéssel vádolják, az ügyben pedig olyan részletek kerültek elő, amelyek tovább súlyosbíthatják a helyzetét. A házaspárra akár életük végéig tartó börtönbüntetés is várhat.
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Csütörtökön ismét amerikai bíróság elé idézték Nicolás Maduro megbuktatott venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest. Az október 8-án benyújtott új vádirat szerint a házaspár részt vett egy olyan összeesküvésben, amelynek célja politikai ellenfelek és a rendszerrel szembeforduló katonák megkínzása volt. A korábban kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben megvádolt politikus és felesége tagadja a vádakat – írja a Reuters.

A képen földrengés után hátramaradt romok láthatók egy Nicolás Madurot és feleségét, Cilia Florest ábrázoló falfestmény mellett., View of rubble next to a mural depicting Venezuela's ousted President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on July 5, 2026, following the June 24 twin earthquakes. The devastating earthquakes that struck Venezuela eleven days ago have now claimed nearly 3,000 lives, according to the latest figures released on July 4, 2026, as foreign rescue teams wind down their operations to find survivors. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
A képen földrengés után hátramaradt romok láthatók egy Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest ábrázoló falfestmény mellett Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

Kegyetlen kínzásokra adhatott utasítást Nicolás Maduro

Az amerikai ügyészség szerint Maduro a hatalma megőrzése érdekében rendelte el az ellenzéki politikusok és az ellene szervezkedéssel gyanúsított katonák kínzását. A vádirat egy 2014-es esetet is részletez. A vád szerint a venezuelai elnök katonák elrablására adott utasítást, hogy információkat szerezzenek tőlük a lehetséges rendszerellenes szervezkedésekről.

Amikor egyes foglyok nem voltak hajlandók együttműködni, Maduro állítólag arra utasította embereit, hogy még keményebben bánjanak velük. A dokumentum szerint Cilia Flores is támogatta a tervet, és elutasította azt az alternatív javaslatot, hogy kínzások helyett beépített emberek segítségével gyűjtsenek információkat. Az ügyészség ugyanakkor nem állítja, hogy Maduro vagy felesége személyesen részt vett volna a kínzások végrehajtásában.

Legalább 50 év börtön várhat a bukott venezuelai elnökre

Madurót és feleségét január 3-án, Donald Trump amerikai elnök utasítására végrehajtott katonai akció során fogták el caracasi otthonukban. Ezt követően New Yorkba szállították őket, ahol azóta a brooklyni Metropolitan Detention Center fogvatartottjai.

A házaspárt korábban azzal vádolták meg, hogy hatalmukkal visszaélve segítették a kokainkereskedőket. Mindketten ártatlannak vallották magukat, ügyvédeik pedig az új kínzási vádakat is visszautasították.

Amennyiben valamennyi vádpontban bűnösnek találják őket, fejenként legalább 50 év szabadságvesztésre számíthatnak. A tárgyalás kezdetét 2027. június 1-jére tűzték ki.

Maduro elfogása óta korábbi alelnöke, Delcy Rodríguez irányítja Venezuelát. Az új vezetés szorosabb együttműködésbe kezdett Washingtonnal, miközben Trump külpolitikai sikerként emlegeti a volt elnök elfogását.

 

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