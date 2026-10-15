Brutális kínzásokkal vádolják a bukott diktátort – döbbenetes részletek derültek ki

Csütörtökön ismét amerikai bíróság elé idézték Nicolás Maduro megbuktatott venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest. Az október 8-án benyújtott új vádirat szerint a házaspár részt vett egy olyan összeesküvésben, amelynek célja politikai ellenfelek és a rendszerrel szembeforduló katonák megkínzása volt. A korábban kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben megvádolt politikus és felesége tagadja a vádakat – írja a Reuters.

A képen földrengés után hátramaradt romok láthatók egy Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest ábrázoló falfestmény mellett Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

Kegyetlen kínzásokra adhatott utasítást Nicolás Maduro

Az amerikai ügyészség szerint Maduro a hatalma megőrzése érdekében rendelte el az ellenzéki politikusok és az ellene szervezkedéssel gyanúsított katonák kínzását. A vádirat egy 2014-es esetet is részletez. A vád szerint a venezuelai elnök katonák elrablására adott utasítást, hogy információkat szerezzenek tőlük a lehetséges rendszerellenes szervezkedésekről.

Amikor egyes foglyok nem voltak hajlandók együttműködni, Maduro állítólag arra utasította embereit, hogy még keményebben bánjanak velük. A dokumentum szerint Cilia Flores is támogatta a tervet, és elutasította azt az alternatív javaslatot, hogy kínzások helyett beépített emberek segítségével gyűjtsenek információkat. Az ügyészség ugyanakkor nem állítja, hogy Maduro vagy felesége személyesen részt vett volna a kínzások végrehajtásában.

Legalább 50 év börtön várhat a bukott venezuelai elnökre

Madurót és feleségét január 3-án, Donald Trump amerikai elnök utasítására végrehajtott katonai akció során fogták el caracasi otthonukban. Ezt követően New Yorkba szállították őket, ahol azóta a brooklyni Metropolitan Detention Center fogvatartottjai.

A házaspárt korábban azzal vádolták meg, hogy hatalmukkal visszaélve segítették a kokainkereskedőket. Mindketten ártatlannak vallották magukat, ügyvédeik pedig az új kínzási vádakat is visszautasították.

Amennyiben valamennyi vádpontban bűnösnek találják őket, fejenként legalább 50 év szabadságvesztésre számíthatnak. A tárgyalás kezdetét 2027. június 1-jére tűzték ki.

Maduro elfogása óta korábbi alelnöke, Delcy Rodríguez irányítja Venezuelát. Az új vezetés szorosabb együttműködésbe kezdett Washingtonnal, miközben Trump külpolitikai sikerként emlegeti a volt elnök elfogását.