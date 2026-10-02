Magyar focista ukrán halállistán – a Fidesz hiányolja Orbán Anita kiállását

Amint arról lapunk is beszámolt, Kerkez Milos neve megjelent a 2014 óta Kijevben működő Mirotvorec, magyarul Béketeremtő nevű honlap adatbázisában. Az oldal olyan emberek adatait teszi közzé, akiket szerkesztői Ukrajna ellenségeinek vagy oroszbarátnak tartanak, ezért a közbeszédben „ukrán halállistának” hívják. A Liverpool magyar balhátvédjét azzal vádolják, hogy támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót, a magyar külügy azonban nem nyilvánult még meg a kérdésben.

Hidvéghi Balázs élesen bírálta a magyar külügyet, amiért hallgat Kerkez Milos fenyegetésének ügyében (Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs)

Hidvéghi Balázs szerint a magyar válogatott alapemberének és édesapjának listázása minden magyar embernek szóló fenyegetés, valamint bírálta Orbán Anitát a hallgatása miatt.

Hidvéghi szerint a magyar külügy nem maradhat csendben

A fideszes politikus bejegyzésében a múlt heti Magyarország–Ukrajna mérkőzéshez kapcsolta a történteket, és különösen élesen bírálta a Külügyminisztériumot. Állítása szerint sem Orbán Anita, sem egyetlen államtitkár nem állt ki nyilvánosan Kerkez Milos mellett.

Hol van ilyenkor a sokat hangoztatott nemzeti büszkeség? Hol van a magyar állampolgárok azonnali védelme?”

– tette fel a kérdést.

Hidvéghi szerint a fenyegetést vissza kell utasítani, a nemzeti mezben szereplő sportolókat és családtagjaikat pedig meg kell védeni. Hangsúlyozta: a magyar diplomáciának kötelessége határozottan kiállni saját állampolgáraiért.