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magyarország

Magyar Péter: Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik

1 órája
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Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából, egyik ilyen a migrációs megbeszélés, a másik pedig a következő hétéves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó - közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.
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magyarországuniósMagyar Péter

Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve Magyar Péter hangsúlyozta: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól.

Hungary's Prime Minister Peter Magyar arrives for a European Union summit at the EU headquarters in Brussels on October 15, 2026. EU leaders head on October 15, 2026 for their biggest clash yet over the bloc's next long-term budget, as they race to lock in a deal before next year's French presidential election. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Magyar Péter: Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A miniszterelnök annak ellenére hangsúlyozta ezt, hogy Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól.

Hangsúlyozta: Magyarországnak fontosabb a tartalom, minthogy gyors megállapodás szülessen, hiszen - mint kifejtette - az uniós hosszútávú pénzügyi keret a következő hét évre határozza meg a magyar költségvetési helyzetet és a fejlesztési lehetőségeket, vízügyi beruházásokat, versenyképességi beruházásokat.

Akkor tudjuk elfogadni az uniós költségvetést, ha mindenben megfelel a magyar érdekeknek

– fogalmazott.

Az uniós csúcs migráció kérdésében tervezett vitájával kapocslatban azt mondta: egyre inkább a magyar állásponthoz közelít a fősodratú európai pozíció.

Ez egy jó irány

– fogalmazott Magyar Péter, majd fontosnak nevezte, hogy első ízben rögzítik majd a tanácskozás zárónyilatkozatában azt, hogy nem csak államok, hanem az embercsempészek is szervezhetik a migrációs hullámot, ezáltal instrumentalizálva a migrációt.

Ez Magyarország szempontjából fontos a napi egymillió eurós büntetése feloldása miatt és egy megállapodás kidolgozása szempontjából az Európai Bizottsággal

– fogalmazott.

Emlékeztetett, az Európai Unió Tanácsa kedden lezárta a jogállamisági feltételességi eljárás keretében indított kondicionalitási eljárást, amivel olyan több, mint többmilliárd euró kerül vissza „a magyar emberekhez, a magyar vállalatokhoz, amit az előző kormány nem tudott hazahozni”.

Kijelentette: a Tisza-kormány tovább szigorította a gyermekvédelmi törvényt, ami arról is szól, hogy a gyermekek számára a koruknak nem megfelelő semmiféle szexuális információ nem terjeszthető, vagy képzés nem tartható az iskolákban. Kijelentette: kormánya úgy véli, hogy a magyar gyerekeknek joguk van biztonságban, kiegyensúlyozott körülmények között felnőni, akár van családjuk, akár az állami gyermekvédelemre szorulnak.

Amíg én vagyok a miniszterelnök, addig semmilyen ideológiai, vagy egyéb képzés iskolákban nem lehet

– fogalmazott.

Szavai szerint a gyermekvédelmi törvény továbbá megoldja annak a több száz csecsemőnek a helyzetét is, amelyet - mint mondta - az előző kormány nem tudott és nem akart megoldani.

„Megvédjük a gyermekeinket a gyűlöletkeltő kampányoktól is, a háborús plakátoktól, a félelemkeltéstől, akár tetszik a Fidesznek és a bukott maffiának, akár nem” – fogalmazott Magyar Péter, majd hozzátette: kormánya jövőre is jelentős pluszforrást biztosít a gyermekvédelemre. A jövő héten bemutatni tervezett következő éves költségvetésben a családok is jelentősen több forrást kapnak, mint kaptak valaha a magát családbarátnak hirdető, de egyébként a családokat és a gyermekeket inkább fenyegető és tönkre tevő Orbán-kormánytól." 

Magyar Péter történelmi sikernek nevezte, hogy a Tisza-kormány erősíteni tudta a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogait az oktatás, a nyelvhasználat és a hatósági eljárások területén. A kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló ukrán törvény hétfői elfogadásával kapcsolatban a kormányfő reményét fejezte ki, hogy új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban.

Közölte, a Volodimir Zelenszkijjel Brüsszelben, péntek reggelre tervezett megbeszélését követően még az ősz folyamán találkozhat az ukrán elnökkel Beregszászon. A magyar többségű kárpátaljai városban várhatóan egy magyar állami pénzből felújított intézményt is átadnak majd - tájékoztatott.

 

 

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