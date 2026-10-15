Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve Magyar Péter hangsúlyozta: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól.

Magyar Péter: Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A miniszterelnök annak ellenére hangsúlyozta ezt, hogy Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól.

Hangsúlyozta: Magyarországnak fontosabb a tartalom, minthogy gyors megállapodás szülessen, hiszen - mint kifejtette - az uniós hosszútávú pénzügyi keret a következő hét évre határozza meg a magyar költségvetési helyzetet és a fejlesztési lehetőségeket, vízügyi beruházásokat, versenyképességi beruházásokat.

Akkor tudjuk elfogadni az uniós költségvetést, ha mindenben megfelel a magyar érdekeknek

– fogalmazott.

Az uniós csúcs migráció kérdésében tervezett vitájával kapocslatban azt mondta: egyre inkább a magyar állásponthoz közelít a fősodratú európai pozíció.

Ez egy jó irány

– fogalmazott Magyar Péter, majd fontosnak nevezte, hogy első ízben rögzítik majd a tanácskozás zárónyilatkozatában azt, hogy nem csak államok, hanem az embercsempészek is szervezhetik a migrációs hullámot, ezáltal instrumentalizálva a migrációt.

Ez Magyarország szempontjából fontos a napi egymillió eurós büntetése feloldása miatt és egy megállapodás kidolgozása szempontjából az Európai Bizottsággal

– fogalmazott.

Emlékeztetett, az Európai Unió Tanácsa kedden lezárta a jogállamisági feltételességi eljárás keretében indított kondicionalitási eljárást, amivel olyan több, mint többmilliárd euró kerül vissza „a magyar emberekhez, a magyar vállalatokhoz, amit az előző kormány nem tudott hazahozni”.