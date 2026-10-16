„Volt itt minden” - Magyar Péter összegezte a kétnapos uniós csúcstalálkozó eredményeit

Magyar Péter kiemelte: elégedett az elért eredményekkel. A kormányfő videóbejegyzésében úgy fogalmazott: „a régi motoros, tapasztalt miniszterelnökök azt mondták, hogy évek óta nem volt ennyire nyílt, őszinte és néha érzelmes vita Brüsszelben”.

Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcstalálkozón Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Volt itt minden: vétófenyegetés, kiabálás, szövetségek és óriási viták

– emelte ki a miniszterelnök, hozzátéve:

A kétnapos, rendkívül intenzív tárgyalások után úgy tudtam büszkén felállni, hogy minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek.

Amint arról beszámoltunk, az uniós országok és állam- és kormányfői kétnapos csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben, melynek fókuszában a következő uniós költségvetés és az Európai Unió bővítésének kérdése szerepelt. Emellett Ukrajna támogatása is napirendre került. Magyar Péter a csúcstalálkozó során négyszemközti megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkijjel. A kormányfő és az ukrán elnök a kárpátaljai magyarok jogairól, a két ország kapcsolatainak rendezéséről és a béketeremtés lehetőségeiről egyeztetett.