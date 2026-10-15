Magyar Péter és Zelenszkij találkozója az uniós vezetőknek is üzenet lehet

— A kárpátaljai magyarok jogairól kötött megállapodás végrehajtására vár megerősítést, miután az ukrán parlament elfogadta a magyar nyelvű oktatást érintő törvénymódosítást. Közben az uniós csúcson Ukrajna további támogatása és az EU bővítése is napirenden lesz – írta a szakértő.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij Brüsszelben 2026. júniusában Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL

Deák Dániel szerint, Magyar Péter eközben azt szeretné elérni, hogy a korábban végleg elveszített mintegy 2,1 milliárd euróért Magyarországot a következő, 2028–2034-es uniós költségvetésben kompenzálják.

Nagyobb támogatási keretet vagy külön projektek finanszírozását kérné. Állítása szerint az ír elnökség javaslata már egymilliárd euróval többet szán Magyarországnak a korábbi tervezetnél.

– írta, hozzátéve: Magyar Péter arra építhet, hogy ha Magyarországot Brüsszelben „jól viselkedő” országnak tekintik, akkor a pénzügyi alkukban is kedvezőbb elbánást kap. Ebben a számításban az Ukrajnával való jó viszony a brüsszeli bizalom megszerzésének egyik eszköze.

A Zelenszkij-találkozó így az uniós vezetőknek is üzenet: Budapest kész rendezni a kapcsolatát Kijevvel.

– zárt bejegyzését Deák Dániel.