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magyarország

Fontos hír jött Magyarország 5,4 milliárd eurós védelmi beruházási tervéről

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Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta Magyarország 5,4 milliárd eurós tervét az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) elnevezésű védelmi hitelprogramjának keretében - jelentette be a brüsszeli testület szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján.
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magyarországeurópai unióeurópai bizottság

Thomas Regnier újságírói kérdésére válaszolva közölte: az Európai Bizottság szerda reggel jóváhagyta az utolsó, még elbírálás alatt álló nemzeti SAFE-tervet, Magyarországét.

Az Európai Bizottság szerda reggel jóváhagyta az utolsó, még elbírálás alatt álló nemzeti SAFE-tervet
Az Európai Bizottság szerda reggel jóváhagyta az utolsó, még elbírálás alatt álló nemzeti SAFE-tervet
Fotó:  Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Mint mondta, a döntéssel a bizottság jóváhagyta a Magyarország számára előirányzott 5,4 milliárd eurós összeget, a magyar tervet pedig az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsa elé terjesztik jóváhagyásra.

A szóvivő hozzátette:

A magyar terv jóváhagyását követően, a program keretében valamivel több mint 21 milliárd eurónyi forrás maradhat felhasználható. Az Európai Bizottság várhatóan a későbbiekben felveszi a kapcsolatot a tagállamokkal a fennmaradó források ügyében.

A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramja, amely kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja a tagállamok védelmi beruházásait és közös beszerzéseit, az európai védelmi képességek megerősítése érdekében - írja az MTI.

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