Több civil meghalt az éjszakai orosz légicsapásokban Ukrajnában

Legalább ketten meghaltak Kijevben egy toronyházat ért orosz dróncsapásban szerdára virradóra, a Harkiv megyei Koroticsban két ember vesztette életét az éjszakai légitámadásban, a Poltava megyei Kremencsukban pedig hárman megsebesültek, és megrongálódott az egyetem épülete – jelentették az ukrán hatóságok.

Lakóházat talált el egy orosz drón Kijevben, többen meghaltak

Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG / AFP

Legalább négy civil meghalt az Ukrajnát ért éjszakai orosz légicsapásokban

Orosz drón csapódott egy 24 szintes lakóházba az ukrán főváros Szvjatosinszkij kerületében szerdán kora reggel, az eddigi adatok szerint két ember életét vesztette – tudatta Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon.

Az északkelet-ukrajnai Korotics nagyközséget tömeges orosz dróntámadás érte szerdára virradóra, egy 81 éves nő és egy 83 éves férfi meghalt, 11 embernél, köztük egy két hónapos kisfiúnál és egy nyolcéves kislánynál akut stresszreakció jelentkezett

– közölte Oleh Szinyehubov katonai kormányzó a Telegram-csatornáján.