A Der Spiegel beszámolója szerint a német kancellár úgy véli, Oroszország csak akkor hajlandó komoly tárgyalásokra, ha nyomás alatt tartják. Berlin ezért fenntartja az Oroszország elleni szankciókat, és továbbra is támogatja Ukrajnát.

Merz nekiment Trumpnak az orosz dízelüzlet miatt, Németország nemet mond Moszkvának Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Merz szerint Oroszország csak nyomásra hajlandó tárgyalni

A német kancellár azzal indokolta álláspontját, hogy Moszkva Donald Trump energetikai tűzszünetre vonatkozó javaslatára újabb támadásokkal válaszolt az ukrán polgári és energetikai infrastruktúra ellen. Merz szerint a történtek nem a szankciók enyhítését, hanem azok szigorítását indokolják.

A kancellár ezzel bírálta az Egyesült Államok és Oroszország között létrejött dízelüzletet is. Berlin álláspontja szerint Németország és az Európai Unió számára elfogadhatatlan lenne egy hasonló megállapodás a Kremllel.

A Trump és Vlagyimir Putyin közötti energetikai megállapodást nemcsak Merz és a Kereszténydemokrata Unió politikusai bírálták. Franziska Brantner, a Zöldek társelnöke a Der Spiegelnek nyilatkozva élesen támadta az amerikai elnök politikáját. Szerinte nehezen lehetne elvtelenebb magatartást elképzelni annál, mint hogy valaki előbb világos terv nélkül háborút indít Irán ellen, ezzel világszerte megemeli az energiaárakat, majd megállapodik Putyinnal a következmények enyhítéséről az amerikai félidős választások előtt.

Merznek belpolitikai nehézségekkel is szembe kell néznie

A német kancellár politikai mozgásterét a gyenge támogatottság és pártja választási nehézségei is szűkítik. A német közszolgálati televízió, az ARD Deutschlandtrend felmérése szerint Merz népszerűsége rekordalacsony szintre süllyedt, miközben a Kereszténydemokrata Unió több tartományi választáson is veszített a pozícióiból.

A kancellár ugyanazon beszédében a németországi villamosenergia-adó csökkentését is megígérte. Azt mondta, hogy az adót valamennyi németországi háztartás számára az Európai Unióban megengedett legalacsonyabb szintre mérsékelnék.

A Kereszténydemokrata Unió már a 2025. februári szövetségi parlamenti választás előtt is ígéretet tett erre, az intézkedést azonban eddig nem hajtották végre.