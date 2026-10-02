A német kancellár szerint Putyin nem állna meg Ukrajnánál: Európa lehet a következő

Merz a westfáliai béke nemzetközi díjának münsteri átadásán tartott beszédet, ahol az elismerést a NATO kapta. A kancellár kijelentette, hogy Ukrajna fennmaradása és Európa biztonsága már nem választható el egymástól.

Merz: „Ha Németország meginog, Európa is meginog”. Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Merz: Ha Moszkvát nem állítjuk meg, ellenünk fordul

– Európa biztonsága, a mi biztonságunk forog kockán Ukrajnában. Ha nem sikerül megállítanunk Moszkvát, az orosz hadigépezet előbb-utóbb ellenünk, maga a NATO ellen fordul – mondta.

Merz szerint az európaiak nem feltételezhetik, hogy a veszély Ukrajna határain belül marad. Felvetette, hogy a balti államok idővel ugyanolyan drónháború színterévé válhatnak, mint a Donbasz, és azt kérdezte, mely európai városokat fenyegethetik egyszer azok a ballisztikus rakéták, amelyeket Oroszország jelenleg Kijev és Harkiv ellen használ.

A kancellár hangsúlyozta, hogy a Moszkvával folytatott eredményes tárgyalásokhoz európai egységre és katonai erőre van szükség. Az Egyesült Államok szerepvállalását továbbra is létfontosságúnak nevezte.

Ha Németország meginog, Európa is meginog. Ha Európa meginog, Ukrajna is meginog

– fogalmazott.

Merz elutasította azt az érvet, hogy Ukrajna támogatása a német lakosság gazdasági érdekeivel ellentétes lenne. Szerinte a segítség célja elsősorban a németek szabadságának és biztonságának védelme, amelyek nélkül gazdasági jólét sem létezhet.

A német kancellár arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati támogatás gyengülése nem tárgyalásos békéhez, hanem Oroszország által diktált megállapodáshoz vezethetne. Ez destabilizálhatná Ukrajnát, újabb menekülthullámot indíthatna Nyugat-Európa felé, és jutalmazná az orosz agressziót.

Merz szerint Ukrajna az invázió kezdete óta a legnehezebb telére készül. Németország ezért továbbra is segíti a lerombolt energetikai létesítmények helyreállítását, valamint új, sugárhajtású drónok elfogására alkalmas légvédelmi rendszerek fejlesztését.

Mark Rutte NATO-főtitkár szintén Ukrajna további támogatására szólította fel a szövetségeseket.

Putyin meg akar félemlíteni és meg akar osztani minket. De kudarcot fog vallani

– mondta.