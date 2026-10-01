Az orosz külügyminisztériumba kérették a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, Gergics Gábort, akit arról tájékoztattak, hogy a moszkvai nagykövetségen, a szentpétervári valamint a kazanyi főkonzulátuson dolgozók „egy csoportjának két héten belül el kell hagynia az Oroszországi Föderáció területét.”

Moszkva nem várt sokáig, máris megjött a válasz a diplomaták kiutasítására

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

A diplomáciai képviselet vezetőjének határozott tiltakozást nyújtottak be a magyar hatóságok 2026. szeptember 8-i, alaptalan és nyíltan barátságtalan követelése miatt, amely szerint számos orosz diplomáciai alkalmazottnak el kell hagynia az ország területét

– áll az orosz külügyminisztérium közleményében.

Amint arról beszámoltunk, Orbán Anita szeptember 8-án jelentette be, hogy Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát az országból, miután a magyar hatóságok szerint „olyan tevékenységet folytattak, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem elfogadható egy diplomatától.”

Külügyminisztérium közölte, „az oroszországi misszió működése továbbra is biztosított”

Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad

– közölte a Külügyminisztérium csütörtöki Facebook-bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be.

A Külügyminisztérium bejegyzésében azt írták: a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékel.

Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor „fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését”.