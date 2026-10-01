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moszkva

Moszkva nem várt sokáig, máris megjött a válasz a diplomaták kiutasítására

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Az orosz külügyminisztérium magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A döntés válasz a szeptember elején közölt magyar döntésre, amely szerint Magyarország tíz orosz diplomatát utasított ki az országból.
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moszkvamagyarorosz

Az orosz külügyminisztériumba kérették a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, Gergics Gábort, akit arról tájékoztattak, hogy a moszkvai nagykövetségen, a szentpétervári valamint a kazanyi főkonzulátuson dolgozók „egy csoportjának két héten belül el kell hagynia az Oroszországi Föderáció területét.”

Moszkva nem várt sokáig, máris megjött a válasz a diplomaták kiutasítására Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP
Moszkva nem várt sokáig, máris megjött a válasz a diplomaták kiutasítására 
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

A diplomáciai képviselet vezetőjének határozott tiltakozást nyújtottak be a magyar hatóságok 2026. szeptember 8-i, alaptalan és nyíltan barátságtalan követelése miatt, amely szerint számos orosz diplomáciai alkalmazottnak el kell hagynia az ország területét

– áll az orosz külügyminisztérium közleményében. 

Amint arról beszámoltunk, Orbán Anita szeptember 8-án jelentette be, hogy Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát az országból, miután a magyar hatóságok szerint „olyan tevékenységet folytattak, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem elfogadható egy diplomatától.” 

Külügyminisztérium közölte, „az oroszországi misszió működése továbbra is biztosított”

Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad

– közölte a Külügyminisztérium csütörtöki Facebook-bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be.

A Külügyminisztérium bejegyzésében azt írták: a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékel.

Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor „fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését”.

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