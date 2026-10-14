A NATO már Szentpétervár és Kalinyingrád elleni csapásokkal számol egy orosz támadás esetén

A NATO európai főparancsnoka szerint a szövetség védelmi szervezet, amely azonban minden rendelkezésére álló eszközzel megakadályozná, visszaverné és felszámolná a tagállamai elleni támadásokat. Grinkevich a varsói konferencián ismertette a „győzelem elméletének” nevezett elképzelését, amelynek lényege, hogy egy esetleges orosz támadás ne érhesse el a célját, és a támadó fél ne tudja folytatni a hadműveleteket.
„Ha valaki elég vakmerő ahhoz, hogy megtámadjon minket, harcolni fogunk. Megállítjuk a támadást, és megakadályozzuk, hogy az ellenség elérje a céljait, bármi legyen is az” – fogalmazott a tábornok. Hozzátette: biztosítani fogják, hogy „bármely szövetséges elleni támadás teljesen értelmetlen legyen”.
NATO: Szentpétervár és Kalinyingrád is célponttá válhat
A The Wall Street Journal beszámolója szerint a NATO terve egy kiterjedt, autonóm védelmi övezet kialakításával számol a szövetség keleti szárnyán. Ebben a drónok és a földi robotrendszerek fontos szerepet kapnának: céljuk az orosz előrenyomulás megakadályozása, miközben csökkentenék a NATO katonáinak veszteségeit.
A forgatókönyv szerint a nagy hatótávolságú rakéták orosz parancsnoki központokat és légvédelmi rendszereket támadnának a Kalinyingrádi területen, Szentpétervár térségében, valamint Belaruszban. A csapásokkal meggyengítenék az orosz erők légtér feletti ellenőrzését, megteremtve a feltételeket a NATO szárazföldi csapatainak ellentámadásához.
A terv része az is, hogy a szövetség repülőgépei gyorsan csapást mérjenek a hadszíntér felé tartó orosz erősítésekre, valamint a hátországban található katonai célpontokra. A műveleteket egy olyan rendszer támogatná, amely felhőalapú infrastruktúrán keresztül tenné lehetővé a titkos céladatok gyors megosztását a NATO-tagállamok között. A beszámoló szerint ennek egyes elemeit már a Közel-Keleten, az Irán elleni amerikai támadás során is tesztelték.
Grinkevich a Reuters szerint nem nevezte meg közvetlenül Oroszországot a varsói fórumon, üzenete azonban egyértelműen Moszkvának szólt. A tábornok hangsúlyozta, hogy a NATO nem engedné meg az ellenségnek, hogy megvesse a lábát a szövetség területén. A cél az ellenséges támadókapacitás olyan mértékű csökkentése, hogy az orosz haderő ne tudja folytatni a harci műveleteket.
Több tízezer katona gyakorolja a keleti támadás visszaverését
A The Wall Street Journal beszámolója szerint Grinkevich varsói szereplésével egy időben több mint 20 ezer katona vett részt a NATO-tagállamok tíznapos, Unwavering Duel nevű vezetési és törzsvezetési gyakorlatán. A manőverek egyik forgatókönyve azt modellezte, miként verhetne vissza a szövetség egy keletről érkező, hasonló nagyságú hadsereg által indított inváziót, akár egymillió NATO-katona bevetésével.
A gyakorlatokon a szárazföldi rakétacsapások végrehajtását is modellezték, különös tekintettel az ellenséges parancsnoki központok megbénítására. A német Bild már augusztus közepén beszámolt egy hasonló NATO-tervről, amely az orosz támadás esetén a Kalinyingrádban állomásozó rakétarendszerek drónokkal és rakétákkal történő kiiktatásával is számolt.
Moszkva eközben egyre élesebben figyelmeztet a Kalinyingrádi területet érintő katonai tervekre. Az orosz nagykövetség Írországban szeptember végén azt állította, hogy értesüléseik szerint a NATO légi és tengeri blokádra készülhet a térségben. A diplomaták arra figyelmeztettek, hogy ilyen helyzetben Oroszország akár nukleáris fegyvereket is bevethet.
Vlagyimir Putyin szintén arról beszélt, hogy ha közvetlen támadás érné Oroszországot, különösen Kalinyingrád térségében, akkor az összes rendelkezésre álló fegyver alkalmazása azonnal napirendre kerülne. A NATO írásos válaszában azt közölte a Kremllel, hogy a szövetség gyakorlatai és tevékenységei nem jelentenek fenyegetést az orosz területre.