A NATO már Szentpétervár és Kalinyingrád elleni csapásokkal számol egy orosz támadás esetén

A NATO európai főparancsnoka szerint a szövetség védelmi szervezet, amely azonban minden rendelkezésére álló eszközzel megakadályozná, visszaverné és felszámolná a tagállamai elleni támadásokat. Grinkevich a varsói konferencián ismertette a „győzelem elméletének” nevezett elképzelését, amelynek lényege, hogy egy esetleges orosz támadás ne érhesse el a célját, és a támadó fél ne tudja folytatni a hadműveleteket.

NATO: Szentpétervár és Kalinyingrád is célpont lehet egy orosz támadás esetén Fotó: ALEX NICODIM / ANADOLU

„Ha valaki elég vakmerő ahhoz, hogy megtámadjon minket, harcolni fogunk. Megállítjuk a támadást, és megakadályozzuk, hogy az ellenség elérje a céljait, bármi legyen is az” – fogalmazott a tábornok. Hozzátette: biztosítani fogják, hogy „bármely szövetséges elleni támadás teljesen értelmetlen legyen”.

NATO: Szentpétervár és Kalinyingrád is célponttá válhat

A The Wall Street Journal beszámolója szerint a NATO terve egy kiterjedt, autonóm védelmi övezet kialakításával számol a szövetség keleti szárnyán. Ebben a drónok és a földi robotrendszerek fontos szerepet kapnának: céljuk az orosz előrenyomulás megakadályozása, miközben csökkentenék a NATO katonáinak veszteségeit.

A forgatókönyv szerint a nagy hatótávolságú rakéták orosz parancsnoki központokat és légvédelmi rendszereket támadnának a Kalinyingrádi területen, Szentpétervár térségében, valamint Belaruszban. A csapásokkal meggyengítenék az orosz erők légtér feletti ellenőrzését, megteremtve a feltételeket a NATO szárazföldi csapatainak ellentámadásához.

A terv része az is, hogy a szövetség repülőgépei gyorsan csapást mérjenek a hadszíntér felé tartó orosz erősítésekre, valamint a hátországban található katonai célpontokra. A műveleteket egy olyan rendszer támogatná, amely felhőalapú infrastruktúrán keresztül tenné lehetővé a titkos céladatok gyors megosztását a NATO-tagállamok között. A beszámoló szerint ennek egyes elemeit már a Közel-Keleten, az Irán elleni amerikai támadás során is tesztelték.

Grinkevich a Reuters szerint nem nevezte meg közvetlenül Oroszországot a varsói fórumon, üzenete azonban egyértelműen Moszkvának szólt. A tábornok hangsúlyozta, hogy a NATO nem engedné meg az ellenségnek, hogy megvesse a lábát a szövetség területén. A cél az ellenséges támadókapacitás olyan mértékű csökkentése, hogy az orosz haderő ne tudja folytatni a harci műveleteket.