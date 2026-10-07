Hatalmas kémbotrány Németországban – letartóztatták a hírszerzés volt vezetőjét

Súlyos kémbotrány robbant ki Németországban: letartóztatták August Hanningot, aki 1998 és 2005 között vezette a német hírszerzést. A volt BND-főnököt kémkedéssel és hazaárulási kísérlettel gyanúsítják. Hanning mellett őrizetbe vették egykori kabinetfőnökét, a csak Manfred D.-ként azonosított férfit is. A hatóságok Berlinben és több más helyszínen is házkutatást tartottak a két férfihoz köthető ingatlanokban.

August Hanning volt német kémfőnököt kémkedéssel és hazaárulással gyanúsítják (illusztráció) Fotó: Ivantsov

Botrány a német hírszerzésnél: 2000 dokumentum kerülhetett illetéktelen kezekbe

Az ügyészség gyanúja szerint Manfred D. éveken keresztül bizalmas információkat szerzett meg a BND-nél betöltött pozíciójának köszönhetően, majd pénzért továbbította azokat Hanningnak. A nyomozók úgy vélik, mintegy 2000 dokumentum kerülhetett hozzá, amelyek közül sok minősített, kizárólag a német hírszerzés belső használatára szánt adatokat tartalmazott. Manfred D. nemcsak Hanning mellett dolgozott: később, 2012 és 2026 között annak utódainál is kabinetfőnöki feladatokat látott el.

Külföldi hírszerzéshez kerülhettek az információk

A hatóságok szerint August Hanning az egyik alkalommal titkos hírszerzési anyagok felhasználásával készített elemzést egy külföldi hírszerzés tisztjének. Egyelőre nem világos, hogy az anyag végül eljutott-e a címzetthez.

A volt BND-főnököt azzal is gyanúsítják, hogy éveken át kapcsolatban állt egy másik külföldi hírszerző szolgálat képviselőjével, akinek politikai információkat adott át. Ezek részben azokból a titkos dokumentumokból származhattak, amelyeket Manfred D.-től kapott. Az ügyészség egyelőre nem közölte, mely országok hírszerző szolgálatai érintettek az ügyben – írja a Daily Mail.