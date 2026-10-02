Történelmet írt egy nő a muszlim világban, ilyenre alig volt példa

Történelmi változás történt Marokkóban: először kerül nő a muszlim ország kormányának élére. Fatima Ezzahra El Mansouri ráadásul az arab világban is mindössze a második nő, aki miniszterelnöki tisztséget tölthet be.
Fatima Ezzahra El Mansouri lett Marokkó első női miniszterelnöke
VI. Mohamed marokkói király kedden kérte fel Fatima Ezzahra El Mansourit az új kormány megalakítására, miután pártja megnyerte a parlamenti választást. Az Authenticity and Modernity Party (PAM) 97 mandátumot szerzett, megelőzve a 66 helyhez jutó National Rally of Independents pártot. Önálló parlamenti többsége azonban nincs, ezért az új miniszterelnöknek koalíciós partnereket kell találnia – számolt be a Sky News.
El Mansouri Franciaországban szerzett jogi diplomát, majd 2008-ban csatlakozott a PAM-hoz. Kétszer választották Marrákes polgármesterévé, később városfejlesztési miniszter lett, 2024-től pedig pártja egyik vezető politikusává vált.
A választási kampányban a PAM még kizárta, hogy folytassa együttműködését korábbi koalíciós partnerével, az RNI-vel. El Mansouri azonban a győzelem után már arról beszélt, hogy a kormányalakítási tárgyalásokon nem lesznek „vörös vonalak”.
Az új kormányra komoly gazdasági feladatok várnak: az infláció visszaszorítása, a bérek emelése és új munkahelyek teremtése mellett Marokkó a 2030-as labdarúgó-világbajnokságra is készül.
A zsidó állam eddigi egyetlen női miniszterelnöke
1898. május 3-án született Golda Meir, Izrael egyik alapítója, a zsidó állam negyedik, egyben eddigi egyetlen női miniszterelnöke, aki a világon harmadik nőként tölthetett be kormányfői tisztséget, és aki már Margaret Thatcher előtt kiérdemelte a Vaslady címet.