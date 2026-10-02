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miniszterelnök

Történelmet írt egy nő a muszlim világban, ilyenre alig volt példa

25 perce
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Világszerte sem gyakori, hogy nő kerül egy ország kormányának élére, a muszlim világban pedig különösen ritkaságszámba megy. Fatima Ezzahra El Mansouri lett Marokkó első női miniszterelnöke, és egyben a második nő az arab világban, aki ilyen tisztséget tölthet be.
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Történelmi változás történt Marokkóban: először kerül nő a muszlim ország kormányának élére. Fatima Ezzahra El Mansouri ráadásul az arab világban is mindössze a második nő, aki miniszterelnöki tisztséget tölthet be.

Női miniszterelnök vezetheti Marokkót, történelmi áttörés az arab világban
A képen Fatima Ezzahra El Mansouri látható, amint 2026. szeptember 24-én sajtótájékoztatón vesz részt Rabatban, a PAM párt székházában. A fotó még azelőtt készült, hogy VI. Mohamed király szeptember 29-én felkérte volna kormányalakításra Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Fatima Ezzahra El Mansouri lett Marokkó első női miniszterelnöke

VI. Mohamed marokkói király kedden kérte fel Fatima Ezzahra El Mansourit az új kormány megalakítására, miután pártja megnyerte a parlamenti választást. Az Authenticity and Modernity Party (PAM) 97 mandátumot szerzett, megelőzve a 66 helyhez jutó National Rally of Independents pártot. Önálló parlamenti többsége azonban nincs, ezért az új miniszterelnöknek koalíciós partnereket kell találnia – számolt be a Sky News.

El Mansouri Franciaországban szerzett jogi diplomát, majd 2008-ban csatlakozott a PAM-hoz. Kétszer választották Marrákes polgármesterévé, később városfejlesztési miniszter lett, 2024-től pedig pártja egyik vezető politikusává vált.

A választási kampányban a PAM még kizárta, hogy folytassa együttműködését korábbi koalíciós partnerével, az RNI-vel. El Mansouri azonban a győzelem után már arról beszélt, hogy a kormányalakítási tárgyalásokon nem lesznek „vörös vonalak”.

Az új kormányra komoly gazdasági feladatok várnak: az infláció visszaszorítása, a bérek emelése és új munkahelyek teremtése mellett Marokkó a 2030-as labdarúgó-világbajnokságra is készül.

A zsidó állam eddigi egyetlen női miniszterelnöke

1898. május 3-án született Golda Meir, Izrael egyik alapítója, a zsidó állam negyedik, egyben eddigi egyetlen női miniszterelnöke, aki a világon harmadik nőként tölthetett be kormányfői tisztséget, és aki már Margaret Thatcher előtt kiérdemelte a Vaslady címet.

 

 

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